立法會議員．李廣宇｜打擊黑工不單是「保飯碗」　更是保障職安健

來稿作者：李廣宇議員



日前，一名37歲的內地黑工被發現葬身魚塘，揭發者卻是他內地妻子的一通跨境求助電話。這宗意外指向一個問題，制度在部分跨境黑工過身之前，從未知道他們存在。



作者李廣宇是第八屆立法會功能界別（勞工界）議員。（直播截圖）

隱形勞工命懸一線 打擊黑工不單是「保障飯碗」

社會輿論談及打擊黑工，往往聚焦於「保障本地工人飯碗」或經濟結構轉變。然而，從職安健角度審視，黑工往往被推向風險最高、環境最惡劣的工種。以涉事魚塘為例，根據附近居民聲稱，魚塘水深達兩米且偶有毒蛇出沒；過去元朗一帶更曾發生無牌工人操作挖泥車時翻沉墮塘後失救溺斃的慘劇。

非法勞工從未接受過本地法定職業安全培訓、沒有勞保、更沒有渠道向當局反映危險，他們面對的是整套社會安全網的「完全真空」。

同樣的危險廣泛存在於裝修、建造及物流等行業。入境處曾多次嚴正指出，黑工普遍缺乏「建造業安全訓練證明書」（俗稱平安卡），對本地工地的安全規範與施工標準毫無認知。打擊非法勞工，本質上就是源頭阻截工業意外的關鍵手段。試問一個毫無安全防護意識、缺乏勞保支援的工人，置身於高危作業環境，出事只是時間問題。

跨部門執法漸見成效 惟須再留心「執法盲區」

平心而論，執法部門近年主動出擊、加大打擊力度的努力值得肯定。跨部門專責小組在今年首五個月內已進行逾萬次反黑工行動，成績有目共睹。然而，翻查入境處特遣隊的巡查紀錄，焦點長期集中於市區的酒樓、洗碗工場、裝修單位及工廠貨倉；去年的專項行動，重點亦不外乎裝修、飲食、物流及清潔四大傳統行業。

相反，魚塘、農場等偏遠鄉郊場所，卻長年不在重點巡查名單之列。誠如部分鄉郊居民所言：「見到佢喺度，但唔會走去問係咪黑工。」在偏遠地區這種高度封閉的地理與社會環境下，社區舉報機制難以觸達，情報觸角自然萎縮。而偏遠地區工作往往環境危險、僱用黑工的誘因卻客觀存在，這正是當局亟需正視並修補的一大盲區。

須主動尋找破局之法

雖然去年本港工業意外死亡人數回落至22人，反映整體職安健工作取得一定進展。然而，這些亮眼的統計數字卻無法涵蓋那些從未進入「巡查」視野的「隱形勞工」——那些在偏遠魚塘、荒廢農場默默勞作、從未被登記、從未被巡查到的黑工。

安全不能被動等待，下一步，政府須主動回答，在下一個致命意外發生之前，當局該如何拿出破格思維，將執法觸角延伸至魚塘、鄉郊及其他過往少被注視、但黑工風險高企的「隱蔽角落」，化被動為主動。

「生命至上」是我們的共識，我們絕不希望看到下一次意外發生時，仍要靠家屬跨境尋親來揭發事件。

作者李廣宇是第八屆立法會功能界別（勞工界）議員、工聯會副理事長。



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