仲點論政｜人口老齡化加劇　陪診服務越顯重要

仲點論政｜劉仲恒



隨着年齡增長，人體不同器官和生理機能會出現自然退化的現象。例如，肌肉量與肌力會隨年齡減少，骨質密度也會降低；腦神經細胞的數量逐漸減少，記憶力和學習能力亦可能稍減。人老了，日常生活中需要人照顧的地方自然多了，但不少生活上要面對的困境只有長者自己才會親身感受，年輕人和外人往往難以理解老年人的處境，從而忽略了他們可能非常需要的照料。



陪診服務緩解長者就醫困難

舉個例子，去看病或覆診對年輕人來說只是芝麻綠豆的小事；可是對老年人來說，一次例行就診往往耗去他們大半天的時間。儘管路程可能不遠，但從穿衣準備、整理和帶齊醫療資料，到安全出門、乘搭交通工具，再到尋找正確的醫院入口和掛號窗口，整個過程都可能令老人家筋疲力盡。若是行動不便的長者，情況就更不容易了。

不久前，有地區關愛發展基金推出全新的陪診服務項目，幫助長者和行動不便人士處理就醫過程中的陪同、手續和交通安排等實際困難。在筆者看來，這種服務切實針對老人家就醫出行的困難，既實際又暖心，值得大力支持，並推廣到香港其他地區，讓全港長者都能受惠。

特區政府重視長者，在「居家安老為本，院舍照顧為後援」的核心理念下，致力構建一個關愛、共融、平等和公義的樂齡社會，總括為「共建豐盛樂齡社會」的施政願景。老人家年輕時為社會貢獻了一切，年老時接受社會的關愛照顧是理所當然的。與年輕人相比，長者的醫療需要自然較大，為他們提供適切的陪診服務，必定切合他們的真正需要。

陪診是最實際的「安老服務」

在我們眼裏的小事，在老人家看來就是大事了。針對長者的陪診服務，應提供從家中出發、前往就診、直至返家的全程不間斷支援。陪同人員可在就診準備、行動和交通協助、掛號登記、候診陪伴、記錄醫生叮囑、取藥、向家屬通報情況等多方面提供協助。無可否認，陪診是最實際的「安老服務」，全程陪伴能減少不確定性，讓老年人專注於就診本身，而無需為繁瑣的就醫流程操心。

有一次筆者在茶樓飲茶時，看見鄰桌一位中年女士提醒媽媽吃藥，年老的母親卻忘了怎麼服用。這種情況若有了陪診人員就會好很多：醫囑不會被遺忘，服藥的調整方案可以清晰傳達，家屬也能收到實用的就診總結，不必事後為怎樣服藥而頭疼。

年紀大了，看一次病真的不容易。身體疲憊、環境陌生、病人擁擠、長時間等待、與醫務人員的急促交流同時襲來，往往令老人家招架不住。那個時候，若有個陪診人員在身邊，該有多好呢？

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



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