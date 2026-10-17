黃冰芬｜從湖北AI融媒新玩法　看傳媒轉型新打法

來稿作者：黃冰芬



平時看香港的新聞，往往標題亮眼，表達方式也很輕快，但有時在新聞內容的認識上難免會相對淺薄。筆者日前與一眾本港友好組團赴湖北考察，感觸最深的是在湖北日報人工智能（AI）融媒中心，看到新聞的表達原來可以很不一樣。譬如，他們為一場足球賽創作的AI主題曲，歌詞和編曲由AI完成，畫面則用新聞工作者的真人照片，搭配三國英雄劉、關、張的形象，組成一支AI樂隊。這種做法既好玩又貼地，主流媒體竟也可如此走進年輕人的世界。



得知這條集詞曲與畫面全由AI生成的短片僅耗時兩周時，筆者忍不住追問：「AI既然如此高效，會否減少人手編制？」報社工作人員的回答發人深省：「AI拓寬了我們可以做的事情，玩法變多了，所以我們反而招了更多人，團隊都很年輕。」

AI時代不減人手

反添青年新血

內地社交平台多元，因應不同平台需求和算法，形成不同的表達形式。同一事件，既可淬鍊為千字深度文章，亦能轉化為短視頻、直播或互動體驗。當內容形態與玩法大幅拓展，媒體所需要的跨界人才與新鮮血液自然不減反增。

擁抱科技，給年輕人一個發揮AI創意的舞台，更能讓年輕人看到這個行業的未來，吸引更多新血入行。湖北媒體因積極擁抱新形態，吸引了大批青年「邊讀邊學，邊做邊學」，形成了良性循環。這對正面臨人才流失、資源縮減的香港媒體，是一個很好的啟發。

當有了年輕人的熱情與創意，媒體就能更有力量去推動社會進步，從地方故事中發掘共同的情感。近年內地媒體源源不斷產出優秀作品，從深入調查外賣員的福利保障、持續跟進社會熱點事件到發掘食品安全問題，成為社會發展的觀察者、監督者、促進者。

他們還運用科技去推介革命先烈、科學家等，在網絡世界裏引導價值觀「追星要追民族明星」，而非一味迎合受眾獵奇心理。在武當山，除了銀幕上的武林想像，當地媒體也會記錄年輕人如何理解師承、文化保育工作者如何守護古建築等。這些實踐能讓觀眾在欣賞技藝之餘，理解堅守與傳承的意義。相關報道手法折射出媒體對社會的關懷，以及年輕人用新方式講好故事。

深化跨區域合作

賦能國際傳播

面對生成式AI等科技急速發展，傳統媒體「固守本地、單打獨鬥」的運營模式早已難以為繼。香港首份五年規劃將「增加主流媒體國際傳播能力」上升至戰略高度，特區政府在2026年施政報告也明確提出「協助本地傳媒發展香港以外的網絡」，為本港傳媒業賦予了新的時代使命。

香港傳媒應放下單打獨鬥的束縛，抱持開放、擁抱科技的姿態，積極借鑑湖北等內地媒體善用AI科技的有效方法，攜手「走出去」——

一是活用「中西交融」基因，講好國家和香港故事。善用自身獨特的文化優勢與「內聯外通」的樞紐地位，用國際社會聽得懂的語言邏輯與情感切口，向世界真實、立體地展示國家與香港充滿活力的營商環境、文化底蘊等。

二是深化與內地媒體合作，開拓海外廣闊市場。香港位處國際輿論場腹地，港媒可與不同省市的優秀媒體展開跨區域合作，將傳播觸角延伸至東南亞、中亞等「一帶一路」沿線新興市場。這不僅能拓展商業與傳播空間，更能讓香港傳媒的優質原創內容在更廣闊的海外市場增值。

長江水奔流不息，香江潮澎湃前行。在香港南區，有一條「湖北街」；在武漢江漢區，有一條「香港路」——鄂港兩地文化交融，兩條街道遙相呼應。展望未來，期盼兩地媒體繼續互學互鑒、擁抱AI科技，堅守新聞人的使命與責任，以充沛的人力創意與人文關懷，攜手譜寫鄂港合作的新篇章。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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