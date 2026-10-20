來稿｜「專業自主」淪為「專業包庇」　還要消耗多少市民信任？

來稿作者：辛廣仁



近日爆出的「臺日電梯」事件，簡直令人瞠目結舌。幾個公共屋邨在更換多部升降機時，連最關鍵、用來防火隔煙的「耐火門框」都可漏裝，及後還能堂而皇之虛報完工，最後竟然獲得機電工程署批出許可證。事件的揭發，是因收到舉報。機電署調查後，警方拘捕三人，當中包括一位高達82歲的註冊升降機工程師。這宗荒謬至極的案件，狠狠打了香港一向自豪的「專業自主」一記耳光！



我們不妨用常識問一句：一位82歲高齡的老人家，體能上是否真的能爬上狹窄危險的機箱頂部，一螺絲一門框地實地嚴查？但在現行制度下，答案居然是「管不着」。香港工程師牌照既無年齡上限，也無體能檢測，續牌只要湊夠工作和進修時數即可。這種「一牌用到老」的機制，客觀上是不是在鼓勵某些人把牌照當成「坐着簽名就能收錢」的橡皮圖章？

最令人火大的是官員的態度。機電署回應時竟然說「法例精神是承辦商和工程師會全面監工」，還理直氣壯地表示門框這些部分「不嬲都唔會檢測」，甚至補了一句「看不出有偷工減料的誘因」。這種官僚邏輯簡直匪夷所思！官員一句「法例精神是業界自律」，就把政府應負的「監察責任」撇得一乾二淨。當執法者預設「沒人會犯錯」而放任不查，加上業界「自己查自己」的利益衝突，哪個人不會產生僥倖心態？一旦大樓失火，而門框無法阻隔濃煙與烈火，害死的是無辜市民，屆時官員還能用一句「法例精神」來卸責嗎？

業界如此膽大包天，說穿了就是因為犯錯成本太低。看看過往例子：MIRROR演唱會墮屏慘劇，涉事人士全部獲判罪名不成立；瑪麗醫院新大樓「壞𨋢」揭發工程師亂簽安全證書，最後只判160小時社會服務令。這種「高高舉起，輕輕放下」的歪風在醫學界同樣普遍，媒體盤點醫委會近五年的裁決發現，130名罪成醫生中竟有接近一半獲得「緩刑」，還有近四成只拿了警告信。連開漏藥致死的嚴重個案最後也是緩刑收場，當專業團體變成「自己人包庇自己人」的小圈子，紀律聆訊形同虛設，我們如何指望業界「自律」？

要擺脫這種困境，香港可以借鏡新加坡的監管智慧。兩地最大的分別，在於香港是以「專業自主」為名盲目信任，出事才來補牢；新加坡則是實行「信任但必須驗證」的嚴謹制度。新加坡絕不容許承辦商自己請人「自己查自己」，而是強制由無利益關係的獨立工程師現場抽查，並要求每次驗收都必須留下帶有時間地點的影像紀錄，徹底杜絕「紙上驗收」的漏洞。同時，他們的牌照實行嚴格的每年審查與實務能力評估，杜絕高齡脫節者淪為橡皮圖章，一旦造假更會被果斷永久除牌並全程公開，絕不給予和稀泥式的「緩刑」。

從大埔宏福苑大火揭發的不阻燃棚網、安達臣道首置盤缺鋼筋，到如今的臺日電梯無框事件，工程界連番爆發醜聞，早已被外界視為「爛到冇得再爛」的行業。如果政府仍然高舉「專業自主」與「法例精神」的擋箭牌來掩飾監管疏漏，拒絕引入獨立第三方抽檢與科技驗證機制、不加大力度整頓違規者的牌照，宏福苑等重大事故隨時都會重演。

「專業自主」四個字，不應是政府推卸監管責任的藉口，更不能成為損害香港市民生命安全的毒藥。香港必須痛定思痛，將「專業自主」重塑為「可核查的公共責任」，徹底摒棄懶政思維，才能真正挽回市民對公眾安全與專業監管機制的信心。

作者筆名辛廣仁，一名香港土生土長「牛馬」。



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