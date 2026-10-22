來稿｜APEC財長會的深層分量——中央贈港的「金鎖匙」打開了什麼？

來稿作者：陳小辛博士



第33届亞太經合組織APEC財政部長會議首次在香港舉辦，無疑會帶來推介香港、鞏固本港國際金融中心地位的價值，同時展示香港由治及興的城市面貌。但這場會議的分量，當然遠不止一場國際專業峰會的舉辦。承辦權本身，更像是國家送給香港的一把「金鎖匙」——表面上解鎖的是一場財金領域的高端對話，深層打開的，更是香港角色躍遷、規劃落地、區域協同的全新空間。



自1991年加入APEC以來，香港始終是亞太財金對話的重要參與者，一直在既定議程框架內表達立場、爭取空間。中國是2026年亞太經合組織東道主，本届財長會由國家財政部主辦、特區政府承辦，明眼人就知道這意味着身份的根本轉變，香港今次已經從「會場內的發言者」走向「會場外的搭台者」，從國際規則的被動接受者，轉為區域議程的共同塑造者了。數字基建融資、普惠金融、民生財政、青年財經人才，四大核心議題每一項都是香港自身發展重點，也契合亞太經濟體的共同需求。更關鍵的是，財長會形成的聯合聲明、政策共識，將作為專業成果直接輸送至11月深圳APEC領導人非正式會議，納入頂層宣言的整體框架。香港的角色不再只是參與討論，而是參與定義區域財金治理的規則。這種主體性的强化，比單純推介香港優勢的城市宣傳更有分量，本身就是中央對香港國際金融中心地位的充分肯定與戰略賦能。

行政長官李家超在開幕致辭中說，今年是國家「十五五」開局之年，也是香港首個五年規劃發布之年。國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心與國際航空樞紐地位；香港首個五年規劃也主動錨定，提出2030年基本建成國際創新科技中心，當好「超級連絡人」與「超級增值人」。本届財長會的四大議題，恰好與規劃的核心抓手同頻共振：數字基礎設施融資、普惠金融，對應離岸人民幣樞紐與國際風險管理中心的建設目標；青年財經人才交流，對應國際高端人才集聚高地與北部都會區、河套的創科人才布局。

從這個意義上說，承辦權就像是國家送給香港的一把「金鎖匙」：以一場主場級國際會議，推動本港首個五年規劃中「拓展國際經貿網絡」的方針落實，把寫在紙面上的規劃目標，搬到了APEC的專業舞臺上接受檢驗。這是「以規劃引領行動、以行動兌現規劃」的生動實踐，也是香港主動融入國家發展大局的具體步伐，同時亦能深化與其他亞太經合組織成員的合作。所以它是香港五年規劃對接國家「十五五」的一次能力展示。

這場財長會更是香港近年强化國際角色系列舉措的又一重要節點。從設立國際調解院總部，到實施《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，從推進APEC青年財經人才項目，到舉辦各類國際專業峰會，香港一直在金融、法律、人才、治理多個維度密集布局。此次APEC財長會選擇在香港召開，相當于把這些散落的「珠」串成了「鏈」：既是對香港「穩定、安全、開放、法治」營商環境的集中背書，也是把金融、法律、專業服務、人才平臺打包向全球推介的複合窗口。

更具深意的是「香港辦財長會、深圳辦領導人會」的雙城布局。這是APEC歷史上首次由同一國家的兩個城市聯合承辦核心會議，這不是簡單的會務拆分，而是「一國兩制」優勢的具象演示。新皇崗口岸專為APEC開設的商務卡「紫色禮遇通道」，實現港深往返「一分鐘通關」，參會代表會切實感受到香港「內聯外通」的優勢，也正是粵港澳大灣區一體化最生動的實景展現。一國主辦、兩制承辦不同環節，讓國際社會在同一趟行程裏，同時看到中國的科技産業實力與香港的國際金融平臺能力，是「一國」之本與「兩制」之利的聯合呈現。

用好這把「鎖匙」，香港收穫的就不只是一場峰會的國際能見度，更是「由治及興」新階段裏，服務國家大局、實現自身躍升的加速度。

作者陳小辛博士是香港優才及專才協會政策研究委員會會長，中國香港企業出海協會副會長，澳洲公共會計師協會中國區顧問委員會委員。



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