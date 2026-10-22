來稿｜APEC財長會後　香港如何沉澱紅利？

來稿作者：高松傑



2026年亞太經合組織（APEC）財長會首次在香港舉行，一連兩日在灣仔會展中心召開並圓滿閉幕。為期兩天的會議匯聚各亞太成員經濟體財長代表、國際組織及工商界高層，由國家財政部部長藍佛安主持開幕，2026年APEC高官會主席陳旭通報全年工作成果，行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇相繼發言，全方位展現國家實力與香港國際金融中心的樞紐價值。21個成員經濟體財金官員完成全部議程，審議並核准《2026年APEC財長聯合聲明》，同時發布《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》，並出台《以投資引領推動亞太地區可持續增長的財政政策報告》、《亞太地區普惠金融創新實踐案例集》，總結青年財經人才交流項目成效。這是香港首次承辦APEC部長級財經大會，既是對香港國際金融中心地位的肯定，也是對香港承辦頂級國際會議能力的一次全面檢驗。與其把這次會議簡單理解為一場「成功舉辦的國際會議」，不如把它看作香港在亞太財經治理中角色升級的一次壓力測試與能力展示。



三大核心共識

構建合作框架

從會議成果看，各方形成三大核心共識：一是加強宏觀政策協調、共抗外部風險；二是推進財經務實合作、實現可持續增長；三是聚力區域經濟一體化、建設亞太共同體。聯合聲明強調，建立可信賴且靈活的財政、貨幣和金融政策框架，對應對環球衝擊、維護宏觀經濟和金融穩定至關重要；支持具針對性的家庭扶持財政政策；重視數字基礎設施融資；擴大普惠金融覆蓋面；並歡迎青年金融人才對話。聲明亦提到，中期而言，債務脆弱性、人口結構變化、經濟碎片化、極端天氣事件和自然災害等結構性挑戰可能持續對增長前景造成壓力，各方同意加強全球經濟再平衡的溝通與合作，重申維護供應鏈韌性，並對可能影響貿易或擾亂供應鏈的措施保持透明度。與會各方還主張把共識轉化為落地行動，激發區域經濟活力。聲明最後感謝中國主辦本年的APEC財長會議，並感謝香港在本次會議上的熱情款待，期待在2027年於越南舉行的第34屆亞太經合組織財長會議再聚。

這些議題看似宏觀，實則與香港「金融+」發展策略高度契合。香港承辦此次會議的最大價值，不在於場地與接待，而在於把香港的離岸人民幣、綠色金融、資產管理、跨境融資和碳交易等能力，直接放到亞太財金官員與跨國機構面前，讓「超級聯繫人」從抽象概念變成可對接的融資平台。會議通過的兩份聲明、兩份報告案例集，以及青年財經人才交流機制，實際上為香港提供了一套可以持續跟進的合作框架：數字基建融資對應香港的項目融資與資產管理能力，普惠金融對應香港的金融科技與中小企服務經驗，青年交流對應香港的專業人才培養與資格互認空間。與會者帶走的不是一份公報，而是對香港能否成為亞太財金合作「落地節點」的直觀判斷。

主動對接後續

升級超級聯繫人角色

本次會議聚焦數字基建融資、普惠金融、綠色金融等範疇，正好對接香港「金融+」發展策略。各地財金官員、跨國機構代表親身認識香港的制度、離岸人民幣、綠色金融及資產管理優勢，香港可輸出跨境融資、碳交易等服務經驗，吸引更多資本與項目落戶，把香港變成亞太優先的融資對接平台。

這一重意義的關鍵詞是「對接」而非「展示」。香港過去擅長展示制度優勢，但國際會議的真正紅利在於後續對接：哪個經濟體有數字基建項目需要融資，哪家跨國機構有綠色債券發行需求，哪個青年財經人才計劃可以互認學分或資格，這些都需要香港在會後主動跟進。若能持續，香港便不只是資金融通的「通道」，而是規則對接、項目撮合和風險管理的「合夥人」。香港下一步應把會議期間建立的聯繫整理成「項目清單」和「合作地圖」，由金管局、貿發局、投資推廣署及業界組織分工跟進，避免會議紅利停留在合影與晚宴層面。

深港機制分工

共享國家發展紅利

財長會落戶香港、領導人峰會設於深圳，形成分工互補：香港負責跨境資本與財金對接，深圳聚焦科技實體產業；區域一體化共識有利大灣區資金、項目、人才雙向流動，香港既能協助內地企業出海，也可幫助亞太資金進入大灣區。

深港聯動不能停留在「香港辦會、深圳辦峰會」的活動分工，而應走向「機制分工」。例如，在數字基建融資方面，深圳的科技企業有項目和技術，香港有融資渠道和風險管理工具，兩者可共同設計面向亞太的融資方案；在綠色項目認證方面，香港的國際認證能力與深圳的產業場景結合，可形成大灣區綠色金融標準；在青年財經人才交流方面，深港可共建培訓基地和實習計劃，把APEC青年對話機制常態化。若能把握APEC中國年紅利，把深港分工從「活動分工」推向「機制分工」，香港便能在粵港澳大灣區建設中扮演更主動的財金樞紐角色，而非被動的資金通道。

頂級承辦實力

累積國際專業信用

會議期間安排戲曲中心、太平山山頂、中華廚藝學院、海洋公園等文化體驗行程，讓代表感受香港傳統文化與現代都市交融的獨特魅力。會議順利落地並產生多份權威成果，向亞太展現香港穩定、專業、多元的一面，有利吸引日後更多國際高層論壇落戶，帶動會展、商務旅遊發展。

國際形象從來不是靠宣傳片建立，而是靠一次次的「履約能力」累積。香港此次在短時間內完成21個成員經濟體的議程協調、成果文件審議和後勤保障，本身就是一種信用背書。海外官員和商界代表來港，直接帶動酒店、會展、法律、會計等專業服務需求；本地企業、商界代表亦有機會與亞太高層建立商脈。香港下一步的關鍵不在於重複「成功舉辦」，而在於把會議成果制度化、項目化：把與會代表的合作意向轉化為具體項目，把青年財經人才交流機制轉化為實習、培訓和資格互認安排，把普惠金融案例集轉化為香港金融機構可參與的亞太新賽道。唯有如此，會展經濟的「一次性收益」才能轉化為專業服務的「持續性收益」。

培育財經青年

印證國家戰略信任

普惠金融、青年財經人才交流機制落地，香港金融、資管機構可參與亞太新賽道項目，香港財經青年亦有機會連結亞太同行，拓闊發展空間。青年財經人才交流是此次會議最容易被低估的成果。APEC框架下的青年對話若能形成年度機制，香港青年便有機會在區域政策討論中提早入場，而非等到職業生涯中後期才參與國際事務。香港的大學、專業團體和金融機構應主動對接這一機制，設計面向亞太青年的培訓、實習和交流項目，把香港打造成亞太財經人才的「旋轉門」。

由國家主辦、香港承辦並產生正式成果，體現中央認可香港在亞太財經治理中的角色。香港繼續用好「一國兩制」優勢，在國家高水平對外開放格局當中持續發揮獨特作用。這種信任既是肯定，也是責任。香港要以更高標準維持制度穩定、專業服務和國際化環境，才能在國家高水平對外開放中持續提供不可替代的財金治理功能。

轉化長效動能

迎接深圳峰會啟幕

當然，機遇與責任並存。香港用好「一國兩制」優勢，不僅在於「背靠祖國、聯通世界」的區位條件，更在於能否把區位優勢轉化為制度產品和服務能力。APEC財長會是一個起點，而非終點。香港若能將此次會議轉化為長期的融資對接、人才交流和規則對接平台，國際金融中心的內涵將更紮實，「超級聯繫人」也將升級為「超級合夥人」。與此同時，香港也應警惕會議紅利的「一次性效應」，避免把國際會議當成煙花式活動。真正值得香港追求的，不是一年辦了多少場國際會議，而是會後有多少項目落地、多少人才留下、多少規則對接成功。從這個意義上說，APEC財長會留給香港的真正考題，現在才剛剛開始。

香港財長會落幕之後，另一場APEC重頭戲即將登場。2026年11月18至19日，APEC第三十三次領導人非正式會議即將在深圳盛大啟幕。深圳全城滿滿的APEC主題氛圍，從領先全球的硬核科創、蓬勃發展的產業生態，到綠色可持續的城市建設、開放包容的文化氣息，每一處細節，都是深圳面向亞太、擁抱世界的真誠姿態。以創新為底氣、以開放為胸懷、以合作為初心，深圳已萬事俱備，靜待世界目光！共赴盛會、共話未來，攜手書寫亞太開放共贏的全新篇章。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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