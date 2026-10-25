楊莉珊｜長征不是內地專屬記憶　香港也應拒絕躺平敘事

來稿作者：楊莉珊



90年前，一支衣衫襤褸的隊伍，從江西省于都河的薄霧裏出發，穿過湘江的血浪、赤水的迷霧、雪山的寒光、草地的沼澤，把二萬五千里踩成中國革命最悲壯也最耀眼的伏筆。90年後，北京人民大會堂掌聲如潮，習近平主席站在長征勝利90周年紀念大會的講壇上，說出一句沉甸甸的話：「長征的歷史從未遠去，長征的路在不斷延伸。」這不是懷舊的抒情，而是關於「靠什麼走、往哪走、怎麼走」的時代答卷。



長征為什麼「必然勝利」？

講話裏有一段極具歷史重量的判斷：長征勝利不是偶然，而是「制勝之道」的結果——靠黨的正確領導，靠堅定的革命意志，靠獨立自主、實事求是，靠人民群眾的擁戴。這四條，放在1934年的絕境中，是救命的邏輯；放在2026年的新征程上，仍是治國的底層密碼。

當年紅軍每三百米就倒下一人，出發時八萬六千餘眾，到吳起鎮時已十不存一。但他們沒有散：因為有理想托底，有毛澤東在遵義會議後重新校準的方向，有「不拿群眾一針一線」的紀律，有老鄉端出的一碗剁蕎麵、一口「紅軍鍋」。我們今天重讀這段歷史，最該看見的不是苦難本身，而是苦難沒有把隊伍壓垮，反而把隊伍淬成了鋼。這正是習近平所說的「苦難輝煌」。

「五個必須」是新長征的五根柱石

大會提出走好新長征的「五個必須」，層次極清：其一，必須堅守黨的理想信念宗旨。​理想不是口號，是魂。沒有這一條，後面所有發展、鬥爭、強軍都失去坐標。其二，必須推動高質量發展、走向共同富裕。新長征不是再走雪山草地，而是走高質量發展的關隘。現代化強國、中國式現代化，本質是讓普通人過上好日子——這是「為了誰」的紅軍初心在今天的翻譯。

其三，必須勇於偉大鬥爭。​風高浪急甚至驚濤駭浪，不會因為我們喜歡和平就自動退去。地緣博弈、科技封鎖、規則霸權，本質都是新時代的「圍追堵截」。歷史主動精神，就是毛澤東當年那句「把尾巴斬在門外」的當代版。其四，必須建設世界一流軍隊。​「切尾巴」戰役當年保住的是落腳點，今天強軍保住的是復興底線。沒有鋼鐵長城，就沒有和平發展的資格。其五，必須堅持黨的領導與全面從嚴治黨。長征給後人最痛的啟示是：隊伍自己腐了，敵人都不用出手。自我淨化、自我革新，是執政黨的「雪山草地」。

這「五個必須」，解讀為「信仰定向、人民立基、精神財富、強軍底氣、最大優勢」。說白了，就是用長征的邏輯，解今天的中國命題。

長征不是內地的「專屬記憶」

這次粵港澳媒體聯盟「重走長征路」，意義恰在這裏——香港記者站在于都河、赤水邊、吳起鎮，不是去「朝聖」，而是去把斷層接上。

更關鍵的是，長征精神對香港不是抽象教化：它是獅子山下精神的同源共流——逆境不退、肯捱肯搏；它是融入國家發展大局的精神橋樑——江西富硒農產品進香港餐桌，貴州數字經濟、西安科創對接香港金融；它是青年國情教育最活的教材——不是背年份，而是讓學生知道：今天繁華背後，有人走過二萬五千里。特區政府批出四十多個長征主題交流項目、逾兩千個青年名額，說明香港正在把「紅色記憶」轉化成「未來能力」。

長征精神就是拒絕「躺平敘事」

吳起鎮那張小炕桌、那口「紅軍鍋」、勝利山頂的杜梨樹，都在提醒一件事：勝利從來不是天上掉下來，是紀律、信任、犧牲換來的。今天中國式現代化，同樣是一場「遠征」：科技自立是「飛奪瀘定橋」；鄉村振興是「紮根根據地」；大灣區融合是「會師」；反霸權、反雙重標準是「突破圍堵」。

長征精神最鋒利的地方，是它拒絕「躺平敘事」：環境再絕，路要自己踩出來；敵人再強，仗要一仗一仗打。90年前，紅軍在吳起鎮停下腳步，卻沒有停下使命。90年後，我們站在強國建設、民族復興的門口，同樣需要一次「新長征」。

「中華復興號」巨輪已經起錨。前方仍有暗礁、仍有風浪、仍有「討厭的尾巴」。但只要理想信念不偏航、人民立場不動搖、鬥爭勇氣不褪色、軍隊底色不變質、黨的肌體不腐蝕，這艘船就劈得開浪、穩得住舵。而那句話，依舊滾燙——萬水千山只等閒，而今邁步從頭越。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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