來稿｜方言非負資產　新加坡放寬管制為文化傳承播種

來稿作者：陳文坪



新加坡一些文化、藝術工作者、民間組織、有識人士早已籲請政府作出調整，別把方言視為負資產。為因應民間的呼聲，新加坡從上個月起放寬對本地電影和付費電視的方言內容限制。這對藝術工作者來說可謂開啟了「全新」的藝術創作空間，免除了過去在方言創作上的許多顧慮；也讓藝術創作者可以大展拳腳，開拓新的天地。現在，香港廣東話的影視只要有華文字幕，無須翻譯或配音就可以原聲播出。



方言文化是中華文化璀璨風景

方言文化，不但是美麗的文化，也是使中華文化更加燦爛的一道風景。如果我們將中華文化看成是一片圓形的光碟，少了方言文化，就如圓形的光碟邊緣上破損了一角，中華文化將不是一片「完整」的光碟了。

經過40多年來推行的講華語運動，上個世紀80年代後出生的新國年輕一代，大多都會講華語，但能說方言者與能講華語者卻是「兩極分化」，方言在年輕一輩已「日落西山」。有人這麼說，當一樣物種在我們的生活中消失後，只是讓我們失去一種動人的風景；但是，一種語言在我們的社會中的消失，卻會讓我們永久失去一種美麗的文化。

語言是人與人之間的一種最直接的溝通方式。每一個族群的語言，包括所有的方言都有其精髓之處。要保存這樣的精髓，靠的是一代一代的傳承下去。如果要等到這門語言成了「絕響」才來挽救，那未免太遲了。

新加坡要「親西方」也要「愛東方」

新加坡是個移民社會，早期移民都是來自福建、廣東。移民帶來的方言五花八門，如閩南話（福建話）、福州話、興化話、廣東話、海南話、潮州話等。正因如此，老一輩人都能輕易說多種方言，遇到鄉音，聽起來也非常親切。

新加坡是一個國際大都會，不但要「親西方」，也要「愛東方」。英語、華語當然不可放棄，但懂得方言的話，其實前往海外無論經商、學習，還是旅遊、公幹，甚至需要深入了解當地的社會、生活等狀況，都可帶來了諸多便利。方言文化的某些精華或簡潔，有時是華文華語難以「精準」表達的。即使能準確說明原意，也是需要用較長文句才可加以表達清楚的。

由此可見，方言文化的精髓是中華文化瑰寶之一。甚至可以這麼說，方言文化是中華文化的一個組成部分。

推廣普通話與保留方言可相輔相成

在大都市裏，年輕一代能說方言，已經不是什麼籍貫的身份象徵，而是一種文化之美、語言之美。能用方言與他人交談，不但能拉近雙方的距離，在談話中也能起到某種「默契」的效果。

新國政府現在擇善而從放寬方言管制的政策，這不但對本國文化藝術的發展有益處，也能使方言文化不至於繼續流失。新國是個移民社會，過去各種方言在獅城各個角落都能聽到，老一輩的新加坡人也能講多種方言。獅城也享有多姿多彩的語言「天堂」這一美稱。

中國大陸自上個世紀80年代實行改革開放，大江南北的打工人湧入城市，不但加速城市發展，也改變了方言的流通。最早對外開放的深圳、廈門經濟特區，外來人口已經是本土人口的數倍，明顯地「限制」了方言的溝通。加上不同籍貫的通婚，所生的下一代一些人對方言的掌握已是「第三語言」或如同掌握「外語」。深、廈兩城方言的流失，已是不爭的事實。

政策制定者別把方言視為洪水猛獸，推廣普通話或華語與使用方言是可以相輔相成的。中華文化，方言博大，深入民間，意會傳達。新國政府放寬方言管制措施是「及時雨」，必能引起更大回響，並為本土華族文化的璀璨，綻放耀眼光芒而播種。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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