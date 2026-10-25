仲點論政｜APEC財長會為何在港舉行？

仲點論政｜劉仲恒



會議選址，從來不是隨意的事。這次在會展舉行的，是香港首次承辦的亞太經合組織（APEC）財政部長會議。超過500名亞太財金領袖聚首一堂，圍繞數字基礎設施融資、普惠金融、青年財經人才交流等核心議題交流。如此高層次的會議，怎能不選一個在財金世界已深具「江湖地位」的地方？



今年是國家第三次擔任APEC東道主，財長會無疑是APEC框架內最重要的會議之一。這既是各經濟體協調宏觀經濟政策、深化金融合作的主要平台，也為11月在深圳舉行的領導人非正式會議籌備實質成果。財長會含金量極高，香港獲選承辦，足見整個財金世界對本港的信任。換言之，在香港舉行APEC財長會，不但肯定了香港作為國家首要國際金融中心的地位，更具體傳達了中央政府向世界展示香港核心優勢與卓越成就的重要訊號。

這次會議的議程，反映財金界最關注的議題與優先事項：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展，以及推動APEC青年財經人才交流。在國際局勢緊張、經濟前景不明朗的大環境下，這四項絕非抽象議題，而是應對當前迫切挑戰的實際回應。在延續經濟增長、管控風險、保障民生之餘，還要兼顧數字化與人工智能領域的快速發展。這次財長會對我們這一代乃至下一代的財金環境，都將發揮重要作用。

曾幾何時，有人看淡香港，「唱衰」香港。財長會這次選址香港，完完全全砸爛了他們的眼鏡。財長會在壯麗的維港舉行，正好證明香港作為連接中國和亞太、以至全球的獨特橋樑，角色不但沒有被削弱，反而在「一國兩制」下更加火旺起來；在亞太財金合作中，發揮著更關鍵的作用。事實勝於雄辯，財長會選中了香港，不但肯定本港財金基建，也確切展示我們在綠色金融、數字資產領域的優勢。這次會議，必定能進一步鞏固香港作為亞太區首選金融中心的地位。

當然，我們不自滿，更要珍惜優勢。在「全球金融中心指數」中，香港再次位居全球第三，僅次於紐約和倫敦，穩居亞洲第一。香港持續深化離岸人民幣樞紐建設、加強資本市場互聯互通，足證我們有志再進一步。財長會關注的四項要點——支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進APEC青年財經人才交流——在香港均有實踐基礎。香港約87%的對外貿易均與APEC經濟體進行。那麼，財長會選址香港，豈非最貼切不過？

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

