立法會議員．樓家強｜善用科技推動全民健康　共建活力健康香港

來稿作者：樓家強議員



今年七月國家主席習近平在《求是》雜誌發表文章，強調到2035年建成健康中國是國家作出的一項戰略決策，而「十五五」是實現這一目標的關鍵時期。國家《國民健康「十五五」規劃》亦提出，要實施健康優先發展戰略，推動衞生健康事業高質量發展，優化全方位全周期整合型的健康服務體系。健康是市民幸福生活的重要基石，也是社會持續發展的重要支柱。配合國家建設健康中國，香港可以充分發揮自身優勢，從提升醫療服務效能及推動全民健康生活兩方面着手，共建健康活力香港。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。

善用專業分工與AI應用 提升醫療服務效能

根據政府《基層醫療健康藍圖》，在2021至2030年的十年期間，65歲及以上人口的年均增長率將增至4.0%。面對人口老化、慢性疾病增加，以及市民對醫療服務期望不斷提升，政府需要持續檢視醫療人力及服務需求。以醫生人手為例，數據顯示截至2025年年底，香港每千名人口約有2.25名醫生，要達到《香港第一個五年規劃》（《規劃》）中2030年2.43名的預期性指標，除了加強培訓和吸納更多醫生外，亦可考慮善用人工智能（AI）及深化醫護專業分工，優化服務流程，提升醫療服務的質素及效率。

過去醫管局曾在醫護人手較為緊張時引入健康服務助理等支援職系，協助處理基本照顧及物流等工作，讓護士可以聚焦於護理及臨床照顧工作。這項安排既善用了護士的專業所長，亦為有志投身醫療服務的人士提供就業及培訓機會。筆者建議政府參考有關經驗，進一步檢視醫療團隊的職能分工及工作流程，例如對於病情穩定的慢性病患者，可探討由受過專業訓練的護士及其他醫護人員，在醫生的監督及支援下協助進行定期跟進。

醫管局在2025至2026年間逐步推行「人工智能患者風險預警系統」、引入生成式AI協助醫生撰寫醫療報告等，讓醫生能更集中精力處理臨床診斷及治療工作。筆者認同《施政報告》提出善用不同範疇的AI應用有助緩解醫生人手不足的壓力，並建議政府在保障病人私隱及數據安全的前提下，進一步深入研究語音識別、文書整理及作業流程管理等AI應用。在診症過程中，如能由AI在取得適當授權下協助記錄醫患對話，並將之整理成保險申報、醫療證明及轉介信等文件，醫生只需覆核確認，便能騰出更多寶貴時間與病人溝通及提供適切的治療建議。

推動全民「微運動」 培養健康生活習慣

運動有助預防多種慢性疾病，亦有益身心健康。《「健康中國2030」規劃綱要》提出要廣泛開展全民健身運動，《規劃》亦指出要推動體育普及化，推廣社區體育並以促進全民健康為目標。然而香港生活節奏急促，衞生署一項調查顯示，不少市民的體能活動主要來自日常通勤和工作，未必有充裕的工餘或課餘時間參與較長時間的傳統運動。因此，筆者建議政府可從推廣「微運動」概念入手，協助市民建立持續而健康的生活習慣。

「微運動」的重點是把運動融入日常，例如以步行或行樓梯代替短途乘車或乘搭升降機，在工作或學習期間安排短時間的伸展，或在社區設施進行簡單而適合個人能力的活動。這種「化整為零」的方式有助降低參與門檻，讓不同年齡及體能水平的市民都可按自身情況參與。世界衞生組織建議，成年人每星期應進行最少150至300分鐘中等強度帶氧體能活動／最少75至150分鐘劇烈強度的帶氧體能活動／同等程度的中等和劇烈強度活動組合，但根據衞生署《2023年度健康行為調查報告書》，本港仍有14.8%的成年人未達標準，推廣「微運動」正好能有效填補這一缺口。

新加坡自2015年推行的「全國健步大挑戰」值得參考。參加者可透過累積步數換取獎勵及參與抽獎。根據當地資料，該計劃第二季的參與人數較第一季增加超過一倍，突破三十五萬人，數據顯示八成二原本久坐的參加者增加了運動時間，其中七成四更達到足夠運動量。當地其後更將此概念延伸至企業及長者群組。

本港醫健通「e+生活」流動應用程式的「日行萬步挑戰」亦設有以步數換取禮品的安排。隨著《體重管理行動計劃》啟動，該項挑戰自今年起恆常化，全年免費供市民參加。政府在加強宣傳、讓更多市民認識計劃之餘，亦可研究提高獎勵的吸引力，探討更多元化的鼓勵措施，以增加市民的參與度與投入度。同時政府可從多維度推廣微運動，例如與社區團體及體育機構合作，設計適合不同年齡層的「微運動」項目，並鼓勵企業及學校等在日常工作和學習安排中加入合適的短時間體能活動。

建設健康香港是需要社會各界共同參與的長遠工作。筆者期望政府繼續以基層健康及預防為重點，善用科技及數據，推動醫療服務與健康生活互相配合，為市民提供適切支援，讓香港在積極對接國家「健康中國」戰略的同時，成為一個健康、活力、宜居的城市。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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