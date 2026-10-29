來稿｜麥巴比道歉之後　我們需要怎樣的從容？

來稿作者：楊華勇



近年來，隨着中國綜合國力不斷提升，中國市場、中國文化以及中國聲音在國際社會中的影響力日益增強。任何國際知名人士涉及中國議題的言論，都可能迅速引發輿論關注。無論是體育明星、影視演員，還是企業高管，其言行一旦被認為涉及對中國的不尊重，往往都會受到中國社會的強烈關注。在這樣的背景下，麥巴比相關爭議引發巨大反響，並不令人意外。然而，比起事件本身的是非對錯，更值得思考的是一個更加深層的問題：當國家尊嚴、民族情感與全球化背景下的公共言論發生碰撞時，我們應該以怎樣的態度面對？如何既維護尊嚴，又展現自信？如何在堅持原則的同時保持理性與包容？這或許才是這場風波留給公眾最有價值的思考。



維護尊嚴不等於失去理性

首先，尊重是所有跨文化交流的基本前提。無論來自哪個國家、擁有多高的知名度，一個公眾人物在涉及其他國家歷史、政治和文化符號時，都應該保持基本的謹慎。因為對於很多國家而言，一些歷史人物、歷史事件或文化象徵，並不只是簡單的話題素材，而承載着集體記憶、民族情感甚至國家認同。

在全球化時代，明星不再只是某個國家的明星，而是面向世界市場的公眾人物。擁有全球影響力，意味着享受更大的商業利益與社會關注，同時也意味着需要承擔更大的公共責任。當一個人從中國市場獲得巨大商業收益，受到中國球迷長期支持時，理應對中國社會的價值觀和文化情感保持基本尊重。

因此，如果麥巴比事件確實造成大量中國民眾的反感和不適，引發批評甚至商業合作終止，本質上也是市場與公眾的正常反饋。尊重從來不是單向要求，而是雙向義務。公眾人物有表達的自由，公眾同樣有評論和選擇支持與否的自由。

但是，維護尊嚴並不意味着失去理性。現代社會最需要警惕的，其實不是批評，而是情緒化的無限放大。互聯網時代的信息傳播速度極快，一句話、一張圖片、一段視頻，都可能在幾小時內傳遍全球。很多事件尚未經過完整核實，輿論便已經迅速形成定性。這種情況下，情緒往往跑在事實前面。

外交部表態體現原則與彈性

一個成熟的社會，既需要捍衛自己的核心利益，也需要具備辨別不同情況的能力。故意挑釁與無心失言不同；惡意侮辱與認知不足不同；拒不悔改與主動道歉也不同。如果所有問題都用同一種標準處理，最終容易陷入非黑即白的情緒對立。

正因如此，針對麥巴比事件外交部兩次不同表態，正體現了原則與彈性的結合。面對爭議時，明確表達反對立場，維護國家尊嚴；在當事人公開道歉後，又表示重視對方的道歉，傳遞出事情可以告一段落的信號。這種做法既表明底線所在，也為問題的解決保留空間。

真正成熟的外交和公共治理，從來不是無休止的對抗，而是促使問題得到解決。如果對方已經承認錯誤、表達歉意，而另一方仍然窮追猛打，那麼事件很容易從維護尊嚴演變成情緒宣洩。結果不但難以增加尊重，反而可能加深對立。

大國自信體現在包容能力

更重要的是，自信比憤怒更有力量。

一個人越缺乏安全感，越容易被外界評價左右；一個國家也是如此。真正的大國自信，不是對每一句批評都嚴陣以待，更不是將所有不恰當言論都上升到政治高度，而是在堅守原則的基礎上，擁有判斷輕重緩急的能力。

回顧世界各國發展歷程可以發現，那些具有強大國際影響力的國家，往往既重視自身形象，也具備足夠的包容能力。面對善意的批評，可以傾聽；面對無知的誤解，可以解釋；面對惡意的攻擊，則堅決反擊。不同情況採取不同方式，這本身就是成熟與自信的體現。

如果把所有外界言論都視作敵意，把所有爭議都視作挑釁，最終可能陷入一種緊張和封閉的心理狀態。這不利於國際交流，也不利於文化傳播。因為世界之所以精彩，恰恰在於不同文化之間的碰撞、交流與理解。尊重不是靠恐懼換來的，而是靠理性與實力贏得的。

媒體的價值是引導理性討論

同時，媒體和網絡輿論也應承擔相應責任。

在流量競爭日益激烈的今天，一些事件往往被不斷放大、反覆渲染。越激烈的標題，越容易獲得關注；越極端的情緒，越容易獲得轉發。然而，公共討論如果長期被情緒推動，必然會降低社會理性水平。

媒體的價值不僅是反映情緒，更是引導理性。既要敢於指出問題，也要幫助公眾理解事件的來龍去脈；既要維護共同價值，也要避免簡單粗暴的標籤化思維。只有如此，公共輿論才能真正成為促進社會進步的力量，而不是製造對立的工具。

從另一個角度看，這場風波也提醒所有國際公眾人物：在全球化時代，文化敏感度已經成為職業素養的一部分。足球場上的技術、影視作品中的演技、商業領域的專業能力固然重要，但理解不同文化、尊重不同國家的價值觀，同樣不可或缺。這不僅是對他人的尊重，也是保護自身形象的需要。

總而言之，任何傷害他國人民感情的言論都不值得鼓勵，受到批評也是應有之義；但在批評之外，理性、克制和寬容同樣重要。國家尊嚴需要維護，民族感情值得尊重，但成熟的社會也應該懂得區分惡意與失誤、對抗與和解。當對方真誠道歉時，給予改正機會，並不意味着放棄原則，而恰恰體現了原則之上的自信。

真正的大國氣度，不是永遠憤怒，而是在該堅決的時候堅決，在該寬容的時候寬容；既不允許任何人輕慢自己，也不讓情緒主導自己的判斷。能夠守住底線，同時保持從容，這才是一個成熟社會、一個自信國家最寶貴的品格。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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