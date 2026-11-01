來稿｜新加坡放寬方言限制：一場遲來的語言覺醒與文化還魂

來稿作者：區漢宗



新加坡從去年起放寬本地電影與付費電視的方言內容限制，只要配華文字幕、有華語配音版本可供選擇，方言原聲不再被卡死場次上限。這不是一項冷冰冰的行政細節，而是一場遲來40年的政策轉身：從「多講華語，少講方言」的抑制邏輯，走向「華語是共通語，方言是文化根」的共生邏輯。



排隊看方言電影是怕它消失

一部潮汕話電影《給阿嬤的情書》在新加坡一票難求，觀眾排隊不是為了追星，而是為了在黑漆漆的戲院裏，聽一句阿嬤可能講過的鄉音。導演邱金海、梁智強公開直言：方言電影與法語、馬來語電影無本質分別，不該在院線被當成「洪水猛獸」。南洋學者說得更刺骨：我們排隊，是因為怕它真的消失。

這個畫面，對香港人應該不陌生。方言不是溝通的雜音，是文化的聲紋。長期以來，城市治理者對方言有種隱性恐懼：怕它阻礙統一語言、拖慢現代化、製造族群隔閡。新加坡1979年發動「講華語運動」，自有其歷史合理性——一個移民社會要整合閩、潮、粵、客、瓊數十種鄉音，確實需要共通語。但代價是：方言被趕出廣播、趕出電視、趕出課室，最後差點趕出家庭。

數據很殘酷：1980年新加坡華族家庭以方言為主要用語的還接近七成，2020年跌到個位數；5至34歲年輕人居家用方言的僅1.4%。祖輩講潮州話、福建話，孫輩只懂英語，中間斷的不是一句對話，而是一整條記憶的鏈。

語言化身為「聲紋檔案」

粵語（廣東話）保留中古漢語入聲，九聲六調，讀唐詩宋詞時平仄押韻比普通話更近古音。「月落烏啼霜滿天」，用粵語念，那個「落」字短促入聲，像瓦片砸在夜裏；「木蘭當戶織」的「織」字，粵語自帶韻腳。陳澧說廣州音合於隋唐《切韻》，南懷瑾直指粵語近唐音——這不是懷舊濾鏡，是語音考古。

日常口語裏，「行」是走、「食」是吃、「飲」是喝、「走」是跑、「幾時得閒」是蘇軾都用過的句子。粵語不是「不標準的普通話」，它是活着的古漢語標本，是同時裝載文言、俚語、市井幽默與海外華人記憶的容器。

把方言當負資產，等於把故宮裏的青銅器當廢銅賣——你覺得統一了、清爽了，其實把文明的一層包漿刮掉了。

方言毋須為共同語讓路

真正的誤區，是把「推廣華語／普通話」與「保留方言」設成零和博弈。共同語解決「跨地域怎麼講」；方言解決「我是誰、我從哪來」。前者是公共基礎設施，後者是文化DNA。兩件事不在同一層面，本可並行。

新加坡這次鬆綁聰明之處，在於沒把華語運動全盤否定：免費電視與電台仍以華語為主，保住共通語公共性；電影、付費頻道、藝術創作放開方言，讓文化多聲部呼吸。

香港的處境其實更尖銳。粵語在這裏不是「少數族裔方言」，而是主流城市語言、是港產片與粵語流行曲的靈魂、是街市阿姐與法官共用的一套聲音系統。但正因為它太日常，反而容易被忽略：年輕人鍵盤用繁體、口語夾英文、寫作畏用粵字，粵語的書寫系統與文學正典化始終半生不熟。

新加坡的轉身為我們提供了一面鏡子：當一個城市開始以「原聲播出」為恥，它失去的不只是幾句俚語，而是整個敘事的主權。

方言的三重價值紅利

美學層面——粵語九聲六調自帶旋律，Cantopop能撐起半個華語流行文化史，靠的不是歌詞多文藝，是聲調本身在唱歌。「見牙唔見眼」「食多碗飯」「陰功」「心水」「拍拖」，這些詞有畫面、有體溫、有節奏。翻成普通話往往要加半句解釋，意譯完，神氣也漏了。

認知層面——多語多聲環境對大腦是天然體操。能切換華語／粵語／英語的人，不止多會幾句話，而是多幾套思維路徑。方言不是落後標記，是認知多樣性的保護區。

經濟層面——大灣區、東南亞、北美唐人街，粵語仍是隱形通行證。會講粵語，在廣東經商、在海外華社做社群、在文化產業做原創內容，都多一層信任紅利。新加坡人看懂了，方言不是拖國際化的後腿，是讓「國際化」有本地錨點。

更關鍵的是代際修補。當孫輩能用地道粵語跟阿嫲講「飲湯啦」，那碗湯才熱；當電影允許原聲，阿嬤那句「做人要有情有義」才不是字幕翻譯出來的二手情感。

新加坡接下來要做的，是讓方言回到非表演場景：宗鄉會館開班、學校文化課朗讀粵謠潮諺、博物館做聲音檔案、短影音創作者用方言說本地故事。否則方言只會變成「節慶限定聲音」——農曆新年聽一下，平時鎖進雲端硬盤。

對香港而言，課題不是「要不要推普通話」，而是「敢不敢讓粵語同時活得像語言、像文學、像產業」：書寫上，正視粵語正字（粵拼、粵字、粵讀），別把「咗」「哋」「嘅」當錯字；教育上，母語教育與共同語學習分層設計，不互相吃掉課時；文化上，港產片、粵劇、棟篤笑、動漫配音繼續用原聲，字幕做雙語而非替換；產業上，把粵語內容當文化出口，而非只內循環自娛。

深圳、廈門那種「外來人口翻倍、方言變第三語言」的流失曲線，香港不是沒見過。只是我們幸運，粵語底子還厚。厚，不代表不會薄。

完整的中華文化不能缺了方言

中華文化像一張圓盤，方言是盤緣的齒與光。少了方言，盤子還在，但邊緣磨損了一塊，轉起來會偏、會響、會漏光。新加坡用40年證明：壓制方言換來表面統一，卻換不走文化斷層；現在回頭鬆綁，不是政策搖擺，是承認語言生態的常識——多聲才好聽，多層才厚重。

粵語尤其如此。它載得動李白的平仄，也載得動旺角夜雨；載得動粵劇梆黃，也載得動一封WhatsApp語音。它不該被供成標本，也不該被貶成粗口背景音。

讓華語走得遠，讓方言留得下。讓銀幕有原聲，讓屋企有鄉音。這不是懷舊，是給下一代表態：你們的來處，值得被原音播放。

作者區漢宗是香港傳媒人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

