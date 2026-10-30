裘言真｜直面傷痛，系統除弊——宏福苑火災後的治理擔當

來稿作者：裘言真



大埔宏福苑火災是香港社會的一道深刻傷痕，由政府委任的獨立委員會（委員會）經過全面深入的研訊，向政府提交了報告，政府在10月29日公開報告內容的同時，亦提出多項改革建議，務求提升本港的消防和樓宇維修安全，並藉修例加強打擊「圍標」的力度。調查報告還原了真相、釐清了責任，也揭示了樓宇維修制度長期積累的深層次弊端；面對這場悲劇，特區政府從不迴避，以勇於擔當的態度做好善後、以從嚴問責的決心回應社會、以系統改革的魄力謀劃長遠。香港當前正處於由治及興的關鍵階段，各界應支持特區政府落實好各項改革措施，解決困擾香港已久的沉疴痼疾。



調查報告客觀公正 奠定改革堅實基礎

獨立委員會報告內容客觀公正，這是毋庸置疑的事實。委員會於今年3月19日至7月17日期間，舉行了共30場聽證會，聽取了80名證人的口述證供、專家報告，以及涉事方的法律代表的陳詞，同時透過不同人士和團體提交的書面陳述和以其他方式提交的證據，釐清相關事實。報告指出了火災的成因與責任所在：工程中有人涉嫌以非阻燃棚網冒充阻燃棚網，加上使用易燃物料、擅自在走火樓梯開設「生口」導致火勢迅速蔓延；沿用多年的樓宇維修監管制度過度倚重業界自律，個別專業人員和承建商涉嫌背棄責任等；另外，政府有關監督部門在執行層面亦存在不足與缺失。這份報告既指出問題的嚴重性，也肯定了政府在火災後迅速採取修正措施，內容客觀公正，為特區政府依法處理善後工作、積極推進改革提供堅實依據。

問責力度空前 充分回應社會期待

特區政府從政治問責、行政問責、刑事追責三個層面同時推進問責，體現了依法處置、實事求是、責罰相當的精神。房屋局局長何永賢主動辭職承擔政治責任，是問責團隊對政治問責精神的展視；行政問責方面，行政長官李家超宣布依據「部門首長責任制」啟動兩級調查機制，將涉及公務員紀律行為的個案轉介公務員敍用委員會，並要求在三個月內完成調查；至於刑事追責方面，警方、廉政公署、勞工處、屋宇署和消防處已對涉事公司和個人提出大量檢控，涵蓋誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正及違反職安健和消防規例等罪行。

必須指出，今次問責的力度是空前的。回顧2012年發生的南丫海難，事故於該年10月發生，政府的內部調查小組在2013年6月成立，耗時九個月至2014年4月公布調查結果，並建議對13名在職人員採取紀律行動。相比之下，宏福苑火災的獨立委員會在約10個月內完成報告，政府在報告公開當日隨即啟動公務員紀律調查，並設定3個月的完成時限，政治問責與行政問責並行。這種問責的速度、層次和透明度，遠較過去同類事件的處置為快、為嚴、為全面，充分顯示李家超和特區政府擔當負責的嚴肅態度，也回應了社會對公平正義的殷切期待。

勇於改革、敢於擔當 破解深層次矛盾

事實上，宏福苑火災所暴露的樓宇維修制度漏洞和政府監管權責不清等問題，很多更是長期積累的弊病，屬於體制機制層面的深層次矛盾，不可能靠小修小補來解決。特區政府對獨立委員會的支持有目共睹，所有被傳召的政府部門，幾乎可以說是知無不言，絕無拖沓；而在獨立委員會報告的基礎上，政府推出跨政策局、跨部門的全面改革方案，建議修訂《建築物條例》、《建築物管理條例》及《消防條例》三條法例，加強樓宇維修、大廈管理、消防安全；並為打擊樓宇維修工程圍標行為，修訂《競爭條例》、《有組織及嚴重罪行條例》及《廉政公署條例》，上述法例修訂會於今年內向立法會提出。

另外，政府亦宣布成立樓宇維修支援及服務局，為業主提供獨立可靠的專業支援；改革屋宇署、房屋局、消防處和勞工處的監管架構，其中屋宇署更會設立「區長制」強化現樓規管。政府亦會組建跨部門中央數據系統，以人工智能分析和監督投訴處理；最後，政務司司長將領導督導委員會，逐一檢視獨立委員會的建議，監督各項改革和法例修訂的落實。這些措施從源頭遏制圍標、從架構上強化監管執行，是對症下藥的系統性改革，展現了特區政府敢於觸碰深層次矛盾的擔當。

凝心聚力支持改革

一場重大災難之後，社會最需要的是團結與前行，而非持續的對立與內耗。特區政府做好火災善後工作、推進系統性改革，正是為香港集中精力拼經濟、謀發展、解決深層次矛盾創造條件。獨立委員會的報告已經為改革提供了清晰的路線圖，政府的回應也展現了落實的決心與速度；接下來，關鍵在於社會各界給予政府時間和空間，把這些改革措施落到實處，究責和改革雙軌並行。團結一致向前看，不是忘記傷痛，而是以建設性行動療癒社會；只有切實完成體制改革，落實好改革措施，才是對逝者最好的告慰。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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