黃冰芬｜從宏福苑大火報告　看樓宇安全治理改革

來稿作者：黃冰芬



10月29日，宏福苑火災獨立委員會調查報告對外公布，行政長官李家超聯同多位司局長鞠躬致歉，房屋局局長承擔政治責任請辭。歷時兩小時的記者會，清晰交代政府應對事故的整套部署。政府推出由內而外、針對性強且務實周全的制度革新方案：一方面加快推進紀律聆訊，循刑事、民事雙軌追查事故責任，嚴肅跟進公務員團隊當中的失職問題；另一方面，圍繞樓宇安全與維修監管機制，提出一攬子改革，推動6條法例修訂，搭建新架構、新數碼系統及業主支援服務，致力根治積存多年的樓宇維修亂象，防範同類悲劇重演，回應社會最核心的關切與訴求。



綜觀調查報告內容和改革方案，今次改革兼具深度、力度與廣度，解決問題的決心鮮明，相信可推動香港樓宇安全及維修治理迎來結構性轉變。跨部門協同聯動、多項積極有為的制度調整，是香港公共治理邁進的重要一步。整體而言，改革有四方面值得關注：

第一，問責機制真正落到實處。

獨立調查委員會歷經30場聆訊、多方取證形成報告，客觀還原事故脈絡，點出監管、工程質素、消防管理、地盤安全等多層積弊。政府全盤接納報告指出的問題及改善建議，以主要官員承擔政治責任為起點，後續再跟進涉事公務員的失職責任。這意味着部門首長問責機制的落地，清晰區分政治責任、行政紀律責任與刑事責任，並加快處理紀律聆訊個案，避免問責流程滯緩。

第二，推動數碼化跨部門風險治理。

過往樓宇維修巡查記錄、承建商操守檔案、投訴個案分散於不同部門，資訊割裂，導致重複出現的安全風險難以及早察覺。政府構建跨部門中央數據平台，整合各部門巡查評分、營辦商誠信紀錄、風險評估等資料，打通部門之間的數據隔閡；同時引入人工智能處理樓宇維修相關投訴，自動標示重複投訴、識別高風險承建商，把監管模式由傳統事後追查，逐步轉型為事前風險預警。配合公務員學院的系統化培訓，持續強化公務員紀律意識與風險敏感度，從人員能力層面夯實監管執行根基。這是監管治理上的一個突破，新機制亦為日後處理其他治理頑疾提供可參考的解決思路。

第三，系統化治理革新，不再小修小補。

本港大量舊式樓宇屬私人物業，維修責任原本主要由業主法團承擔。惟大多數業主欠缺專業知識、議價能力薄弱，長期容易成為圍標、不良承建商的侵害對象。政府公布設立樓宇維修支援服務局，可代業主聘任驗樓顧問、統籌招標、監督工程顧問，設立認可承建商名單，公開讓業主參考，業主可選擇採用政府此項收費服務，也容許自行辦理，並將當中關鍵的細節公開，提高透明度，以更主動積極的姿態保障業主在樓宇安全及維修中的權益。這項安排整合了過往多項零散改善措施，由政府主動介入並同步監管，體現「有為政府」和「有效市場」相統一的治理思路。

與此配套的是多個部門聯合推動法例修訂，將圍標行為刑事化，研究配合廉署執法及截取通訊機制協助取證，實行刑事、民事雙軌執法。同時，優化消防管理制度、規範地盤作業，房屋局亦於11月內設立公營房屋管制組取替現有的獨立審查組（ICU），全面強化對公共房屋大型維修工程的跨部門監管和支援，從源頭壓減安全風險。

第四，以立法鞏固改革成果。

一系列制度調整，還需透過立法確立權責、穩定運作。今次計劃修訂6條法例，包括《競爭條例》《有組織及嚴重罪行條例》《消防條例》《建築物條例》《建築物管理條例》《截取通訊及監察條例》等，從圍標規管、執法取證、消防安全、樓宇監管等各方面完善法律工具，讓改革有堅實法律基礎。

今次調查報告的公布，既是對事故的總結，也是公共安全治理的一個轉折。特區治理上的改革任重道遠，各項制度、法例還是流程的革新方案，成效關鍵在於執行。全體公務員團隊應以這宗慘案為鑑，銘記教訓，全力推進各項改革舉措，堅持實事求是、以民為本，以實際行動回應市民期盼。悲劇既已發生，追究責任之餘，還應着眼長遠、堵塞漏洞，重塑樓宇安全管理體系，守護市民安居，嚴防同類災禍重演。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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