懲教人員．來稿｜致入境處放負同袍——是否對得起「公務員」身份？

來稿作者：無名氏



本人是一名工作超過10年的懲教人員，近日看到入境處職員投稿的自白信，反映新皇崗口岸通關後的工作量後，深感憤慨，很希望藉此文向那些入境處人員反映其他公務員的工作情況及態度，希望他們自己衡量是否對得起「公務員」這個頭銜。



先說現時懲教署的情況，未知大家有否留意，近一兩年，在囚人口持續上升，現時不少監獄已經出現超收，監獄內人滿為患，情況已嚴峻到接近「床貼床」，甚至要「朝行晚拆」部分床位，但我們依然要照顧在囚人士的基本生活需要及權利。

人多的問題還令在囚人士之間的衝突不斷，身體不適要送急症的個案亦超乎想像，有些院所一日甚至可以有數宗急症。

懲教人員除了在監獄內連續工作八小時與在囚人士周旋、安撫情緒外，完成監獄工作後還要執行床邊押解工作，工時由每日下午一點到翌日早上，當中只有三小時休息，包括用膳及由監獄趕往醫院的時間。但我們不會因為辛苦就不去履行職責，或是把責任推向別人。

或者你會問，做懲教是你的選擇，關入境處什麼事？但事實是，當每一個監獄都要不停加床位去收犯的同時，我們還要騰出兩個院所，去接收那些因入境處處理「行街紙」問題而滯留在港人士。這批人每日都在耗用公帑，但責任卻推向另一個本來與此事無關的部門。

當懲教人員連自己的工作都做不完時，這裏還有數百個床位、過百名懲教人員要為入境處的工作善後。入境處從來沒有感謝別人的幫忙，反而因自己某一日的工作量較多就公開向全港放負，像小朋友扭計一樣，這反映什麼？就是這班所謂紀律部隊的入境處人員，一直以來的工作環境都超乎想像地好，以致經不起風浪，誤以為「一日工作八個小時沒得休息」這個普遍香港打工仔的日常，是什麼奇景。

我既是公務員，同時亦是納稅人，我十分同意前線有問題時應該向上級反映，以協助改善政策。但入境處同事講來講去就只是要求增加人手——試問，政府已投入了多少資源去提升自助過關系統及人流管理系統？再問，在市民過關時，入境人員有多主動去協助有困難的市民？你們多一點主動，效率是否就可以提升？最後，新口岸通關前曾動用上萬名公務員做測試，倘若關口設計或人手安排有問題，為何前線當時沒有及時反映？

這到底是入境事務處的問題，還是保安局的責任？還是慣常伎倆——當要面對大眾目光時，就拋出一句「是上級的問題，不是前線的責任」來卸責？

公務員三個字，不只是一份工，更是一份承擔。市民對我們的要求從來不是要聽我們訴苦，而是要看我們如何幫助他們解決問題。與其公開放負，倒不如先做好本分，反思在現有資源下如何主動提升效率，而不是推卸責任或是爭奪其他部門資源去騙取光環。希望那些入境處同事捫心自問，是否真的對得起自己身上的制服，對得起納稅人的信任？

作者是一名懲教人員。



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