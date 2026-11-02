來稿｜宏福苑火災之思——跳出個案追責，直面系統改革

來稿作者：梁雅琪



一場奪走168條生命的宏福苑大火，是香港近年最為沉痛的公共安全悲劇。10月29日，特區政府公佈宏福苑火災獨立委員會報告，直面問題、深刻檢視，作出刑事追責、行政問責及承擔政治責任的決定。追責問責，是對逝者及其家屬最基本的交代。但悲劇的根源，不能簡單歸於個別人員的違規失責，更要看見潛藏在火災事故背後深層次的制度漏洞。以悲劇為鏡鑒，特區政府正通過系統性改革補齊公共安全治理短板，為這座高密度城市築牢安全防線。



火災隱患源於回歸之前

樓宇工程存在機制漏洞

宏福苑火災獨立委員會報告釐清了大火直接誘因：違規使用非阻燃棚網、發泡膠等易燃建材，為工程方便擅自在走火樓梯開設生口，火警報警系統失效等諸多因素，導致火勢藉助棚架快速跨樓宇蔓延，最終釀成慘重傷亡。宏福苑火災獨立委員會對此提出依法追責問責，這是法治底線，不可動搖。但更值得深思的是：這類風險隱患何以長期存在、反復遊走於監管漏洞之中？

重大悲劇往往是制度疏漏的集中爆發，個案只是導火索，弊病早已積久成患。宏福苑火災暴露出的問題本質上是深層次機制體制問題，樓宇維修、安全等制度框架、監管模式成型於回歸之前，風險土壤並未隨著政權交接自動消失。比較典型的是，樓宇搭棚維修的監管制度早在回歸前就定型：倚重業內建築專業人士、註冊承建商、註冊消防裝置承辦商等的誠信和專業操守，履行監督或管理職責。這套制度在回歸後繼續沿用，部分專業人員和承建商背棄責任，監督管理流於形式。安全隱患不斷滋長，最終在宏福苑事故中集中爆發。

漏洞源於「小政府大市場」

西方治理模式存在明顯局限

香港建築維修行業長期運行的制度安排，背後是香港奉行已久的「小政府、大市場」治理理念，強調特區政府承擔有限責任，依靠市場主體自我把關。樓宇維修、外牆工程主體責任落在業主立案法團，承建商、註冊專業人士自行把控建材品質與施工安全，特區政府承擔的是規則制定者、投訴回應者、違規執法者，而非全程的主動監管者。在市場逐利驅動下，普遍存在壓縮成本、層層分包的現象，催生以次充好、規避阻燃檢測、簡化防護流程等灰色操作；而部門監管資源分散、巡查偏向抽樣，風險就會不斷累積。

本次大火不屬於單次行政決策失誤，不是某一次臨時拍板造成的疏漏，而是長期「小政府、大市場」治理模式。它在特定歷史階段發揮積極作用，但不是一成不變、永久適用的金科玉律，在關乎生命底線的公共安全領域，它存在天然的局限——當市場自律失靈、業主組織能力參差不齊，高密度城市的安全風險就會放大，發生悲劇的概率隨之上升。成熟的治理應當做到，該交給市場的交給市場，該由特區政府兜底、主動監管的領域絕不缺位。

系統性改革久久為功

築牢公共安全治理屏障

追責是底線震懾，改革才是治本之策。火災發生後，特區政府同步推進調查與整改，推出一系列大刀闊斧的改革措施，在《2026年施政報告》就樓宇維修制度公佈優先推行8項改革工作。從修訂《建築物條例》，全面修訂《消防條例》及附屬法例，夯實樓宇安全法制根基；到消防處引進「物聯網火警偵測系統」，推出「樓宇應急先鋒」，累計逾1.2萬人完成培訓；再到勞工處推動《2026年建築地盤（安全）（修訂）規例》，全面禁止建築地盤內吸煙等。各項整改工作並未因開展調查而停滯，改革措施的有序落地充分彰顯特區政府完善樓宇安全制度、杜絕慘劇重演的堅定決心。

獨立委員會報告的價值，不僅是還原事故原委、劃清責任邊界，更在於直揭長期存在的制度短板與治理堵點。特區政府提出要以獨立委員會報告為基礎進行全面、系統性改革，並推出7項改革措施，覆蓋樓宇維修作業流程、監管制度、支援架構、投訴處理機制、督導委員會機制等方方面面，從單點整改升級為體系重構，由事後處置轉向源頭防控。一系列改革堅持問題導向，既劍指圍標串標這類行業頑疾，又着力破解監管分散、信息割裂的治理難題，收緊高危工程的管控，打通樓宇安全的全鏈條。比如，針對獨委會報告指出的跨部門協同機制不暢問題，特區政府提出成立跨部門專責小組，建立中央數據系統並改革投訴機制等，推動各部門加強溝通協調、共享資訊，解決各部門之間監管碎片化問題。

樓宇安全是民生底線，系統性改革貴在久久為功。依法嚴肅追究涉案人員責任、妥善安撫家屬是當下必須做好的底線工作。超越個案追責層面，特區政府要以這場悲劇為契機，推動樓宇安全系統性重塑，讓高密度城市的消防安全網織得更密更牢。期待特區政府持續推動香港五年規劃落地，把獨委會報告轉化為剛性制度、落地舉措和常態化監管，凝聚社會各界力量，眾志成城維護香港樓宇安全，同心守護香港萬家燈火、幸福家園。

作者梁雅琪是全國港澳研究會會員。



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