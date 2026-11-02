立法會議員．樓家強｜銘記傷痛深化改革　以民為本加強消防安全

來稿作者：樓家強



大埔宏福苑火災獨立委員會報告（報告）日前正式公布，讓社會再次沉痛回望這場造成重大人員傷亡的悲劇。在這場不幸中，一名消防員在英勇救火期間不幸殉職，其捨身救援的精神值得全港市民銘記與致敬。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（樓家強提供）

深入檢視事故根源，主要涉及承建商和工程顧問等的違法違規行為，同時政府相關監督部門亦存在不足和缺失。承認問題是改善的開始，歷史的教訓沉重而深刻，然而對逝者最好的悼念是把沉痛教訓轉化為改革的決心，對事故最負責任的回應是深化治理改革、革除深層積弊，確保同類悲劇不再重演。政府在報告公布後迅速推出涵蓋多個範疇的系統性改革與問責安排，展現了勇於承擔、刮骨療傷的堅定決心。

切實履行兜底責任一跟到底

在各項改革措施中，全面優化消防安全投訴處理機制是備受關注的方向之一。報告揭示，消防安全投訴未獲及時跟進，反映過往部門分工所產生的真空問題，令涉及建築物料、建築地盤的火警危險及被動消防安全設施等風險的個案，有機會在部門之間的權責交界處落入灰色地帶。

因此，獨立委員會提出的「以民為本、多走一步」理念顯得格外重要。對市民而言，他們發現消防安全隱患時，本就不該被要求先弄清楚相關問題具體應由哪一個政府部門負責，他們需要的，是有人立即接手、認真查核、跟進到底。正如獨立委員會指出，作為防火策略的專業人員，消防處採取更多措施防止大型樓宇維修地盤的火警，是公眾抱有的合理期望。

筆者樂見消防處在新機制下充分履行「兜底責任」：凡接獲消防安全投訴，消防處都會即時指派聯絡人員跟進，同時根據評估結果按情況及時進行實質巡查或執法行動；即使個案屬於其他部門的範疇，亦「一跟到底」，從速轉介並持續跟進至相關部門正式接手為止，確保每宗投訴都有人負責、有人跟進、有人處理，做到及早發現和處理風險，把消防安全隱患消滅在萌芽狀態，把市民安全放在首位。

跨部門協作理順權責分工

不過，要令投訴機制真正發揮效用，單靠消防處的單兵突進並不足以竟全功。各政府部門必須各司其職，切實履行其法定職責，接獲轉介後盡快接手、主動巡查、依例執法，並把處理結果適時回饋投訴人及消防處。若部門之間因為「兜底」安排而產生依賴或放鬆監管，新機制便會事倍功半。因此，筆者期望消防處與屋宇署等部門盡快制訂實務指引，釐清分工及交接責任等。根據局方提交予立法會的文件，如分工未能釐清，保安局局長會按需要親自介入協調，這項高層次統籌機制，相信可防範風險個案落入真空狀態，亦展現了政府決意打破部門壁壘的決心。

同時，筆者樂見當局善用人工智能等科技手段，建立一套協助監察樓宇維修工程相關投訴的系統，整理和分析不同部門收到的相關投訴，尤其是識別重複收到投訴的事項、地點、公司、人物等，盡早識別風險隱患，有助加強跨部門的風險預警和監察，確保投訴得到及時和妥善跟進。然而科技只是輔助工具，筆者期望系統在設計上兼顧個人資料私隱，並由專業人員進行評估及把關，使科技應用與專業判斷可以相輔相成。

以公開透明重建信任

要讓市民重拾信心，提高政策透明度是不可或缺的一環。筆者建議當局定期公布消防安全投訴的處理數據，包括接獲宗數和轉介情況等，讓公眾可持續監察機制成效。此外，機制能否長遠順暢運作，亦取決於資源配套是否到位。新機制無可避免會增加部門的工作量，政府在進行整體資源規劃時，應確保消防處及相關部門具備充足的人手與資源承擔新增的監管責任，否則再完善的機制亦難以持久。

除了優化投訴機制外，當局亦應加快推動消防法例改革、提升特大火警應變能力等改革措施，全面強化消防安全治理水平。

往者不可諫，來者猶可追。這場大火為香港帶來了深切的傷痛，但傷痛必須轉化為邁步向前、推動改革的動力。誠然政府和相關部門要直面問題，切實把改革措施落地成效；廣大市民與社會各界亦須團結一致給予改革支持及落實的空間，共同參與監督各項措施的推展進度。筆者深信只有讓改革措施真正落到實處，才是對香港未來最切實的承擔、最有力的守護。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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