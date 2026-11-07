來稿｜無人機嘉年華之後——課室還有沒有「低空素養」的下一課？

來稿作者：盧施予



10月31日是青年廣場「飛越Teen際：YS無人機競飛嘉年華」免費無人機體驗區的開放日之一。在柴灣青年廣場二樓Y劇場，參加者可以試操縱無人機足球、玩模擬飛行，近距離感受速度與團隊協作；同一活動期內，還有無人機科技體驗工作坊、五樓科技應用展覽，以及11月15日的YS無人機足球挑戰賽。活動由青年廣場主辦，屬2026年「青年節@HK」亮點項目之一，活動從10月24日持續至11月30日，費用全免。這不是遙遠的產業願景，而是正在舉行、青年與公眾走得進去的體驗現場。



親手試一次勝過宣傳口號

活動本身值得肯定。官方介紹寫明，嘉年華結合創新科技、運動競技與互動體驗，旨在提升青年對無人機科技及低空經濟發展的認識，啟發創新思維，並培養科技應用能力與團隊協作。

展覽亦展示航拍、基建巡查、智慧物流與娛樂表演等應用，讓人看見無人機不止是鏡頭上的特技，而是一門要講規範、安全與協作的技術。對許多第一次觸控機身的青年來說，這種「親手試一次」的感覺，往往比宣傳口號更真實。

沙盒試點不等同課室必修

可是，時態與層次要先分清楚。青年廣場這場嘉年華，是正在舉行的免費公眾項目；低空經濟，則是政策倡議與產業發展方向，尚未等同於已全面落地的中小學課程。運輸及物流局局長2026年10月28日在立法會書面答覆中指出，低空經濟是國家戰略性新興產業之一，香港《經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》確立打造低空創新應用亞太區樞紐的目標；《行政長官2026年施政報告》亦公布推展低空基礎設施技術研究、開展智能低空交通管理系統建設，目標在2028年逐步落實。

「監管沙盒X」下的無人機交通管理系統演示，屬試點與技術累積，並非課室必修單元。把嘉年華寫成「產業已走進每間學校」，或把政策目標寫成「課程已全面開展」，都容易把期待推得太快。

莫讓十分鐘體驗淪為打卡相

我在教育與青年工作中愈來愈覺得，年輕人記得的，往往不是展板寫得多漂亮，而是離開場地之後，學校還有沒有一條路，讓那份好奇可以繼續被練習。無人機體驗可以令人興奮十分鐘；若課外活動沒有安全飛行的基本概念，STEAM課沒有機會把飛行原理、編程與風險評估接回小組任務，生涯規劃亦只把「低空經濟」當成一句行業名詞，那麼節慶過後，學生帶回課室的，可能只剩幾張打卡照片。真正的學習，不只發生在掌聲最熱的那一刻，而發生在有人願意陪他們把興奮變成可覆核的練習——包括知道何時不該飛、在甚麼空域要申請、電池與隱私要怎樣處理。

行政長官2026年《施政報告》第270段提出，教育局會按照《中小學數字教育發展藍圖》，積極推動數字教育及STEAM教育，包括免費數字教育學習資源平台、優化資訊和創新科技課程銜接，以及修訂高中數理課程；同報告亦提到協助青年在新興領域累積實戰經驗，並加大支持青年探索創科新領域。這些都是已公布的方向與目標。問題不在於方向對不對，而在於有沒有落到普通學校可執行的日常：不是再辦更大的嘉年華，而是問——誰負責把「體驗」接回「課時、師資、場地與安全規範」？

協助學校接住科技體驗的下一步

因此，在嘉年華仍在舉行、政策仍以規劃與沙盒推進的此刻，有幾件事值得民青局、教育局、學校與青年服務機構一起想清楚。以下都是建議，不是現已強制的課程安排。

第一，把無人機體驗寫進校本STEAM／科技教育時，宜同時寫進安全素養與法規意識，而不是只寫「好玩」。青年廣場工作坊已提到加深對安全飛行規範的認識；學校若引入體驗或興趣班，宜用簡短清單說明適用場地、年齡與監護、禁飛區概念、私隱與影像使用，以及教師／導師的最低準備。讓學生先學會「怎樣飛得負責任」，比先學會「怎樣飛得漂亮」更重要。

第二，課外活動與生涯規劃宜提供「下一程」的可見路徑，而不止於單次到訪。可把嘉年華、工作坊與校內專題串成短鏈：體驗日之後，跟一節原理與編程複習、一次小組任務，再接一場與職專教育、應用科學或創科實習資訊的對談。路徑不必人人成為飛手；但每個有興趣的學生，都該看得出「我下一步可以讀甚麼、試甚麼、問誰」。

第三，資源與師資支援宜優先幫普通學校「接得住」，而不是只資助最亮眼的示範項目。數字教育與STEAM方向已寫在施政報告；落實時可考慮以區域聯校、共用場地與流動導師的方式，讓沒有專用場地的學校也能做小規模、合規的體驗，並把保險、器材保養與家長溝通的範本公開，減少學校因怕出事而完全不敢碰。

讓體驗回到課室

第四，檢討成效時，宜同時看見「參與人次」與「體驗有沒有回到課室」。前者易數、後者較難，但不能因此只報前者。在不涉個人敏感資料的前提下，可整理簡單描述：有多少學校把嘉年華經驗轉化為校本單元、安全指引或生涯講座；學生離開場地後，是否仍有機會複習與提問。這些不是用來排名，而是分辨「熱鬧被看見了」與「學習被養大了」。

這些建議不是否定嘉年華的價值，也不是要求每所學校立刻開辦無人機專科。青年廣場把體驗門檻降到免費、把應用場景攤開給公眾看，已經做了一件重要的事：讓青年先摸得到。接下來的考驗，是節慶燈光熄滅之後，普通學校的STEAM、課外活動與生涯規劃，還有沒有一扇門，讓那份好奇可以安全地、持續地練習下去。無人機可以飛得很高；若同時守住課室裏的下一課與青年路徑，那才是這場嘉年華真正站得住的地方。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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