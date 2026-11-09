來稿｜博物館嘉年華落幕之後——學生能否走進香港故事的下一課？

來稿作者：盧施予



11月1日是康樂及文化事務署「繽FUN博物館嘉年華」的最後一天。尖沙咀香港文化中心露天廣場，自昨日起以「拼貼今昔，香港故事」為主題，免費開放給市民：格仔茶檔讓人歇腳細讀，巨型像素蛋撻等着貼紙拼貼，香江藥號讓人體驗執藥，命運盲盒重現昔日掟銀幣的玩法；「記憶開箱」工作坊則有麻雀填色、涼茶牌鎖匙扣、旗袍掛飾與大押招牌彩繪。中午還有舞貔貅表演，同場有太陽觀測、電影放映與音樂表演。這不是遙遠的文化口號，而是正在落幕、公眾走得進去的嘉年華現場。



嘉年華結束以後

香港故事仍要繼續

活動本身值得肯定。官方介紹寫明，這場嘉年華是「香港博物館節2026」的開幕節目，主題呼應香港歷史博物館常設展覽「香港故事」，把街坊茶檔、中藥舖與遊樂場等舊香港元素，融入像素化視覺語言。非遺辦事處同場安排舞貔貅示範與體驗攤位，讓觀眾不只看表演，也有機會認識這項本地非遺。費用全免，參加多項活動者可獲主題紀念品——門檻降得低，接觸面也闊。對許多第一次在廣場上「碰」到博物館與非遺的家庭和學生來說，這種親手試一次的感覺，往往比展板口號更真實。

可是，時態與層次要先分清楚。今日落幕的，是為期兩天的嘉年華；「香港博物館節2026」則按政府新聞公報，由10月31日至11月30日舉行，康文署轄下17間博物館及藝術空間會推出超過60項節目，11月的周六日更有多間博物館同樂日。換言之，嘉年華結束，並不代表整個博物館節消失；博物館參觀、藝術教育與社區文化學習，更是長期進行的日常實踐，不能把兩日廣場活動寫成「課程改革已完成」，也不能把節慶散場誤讀成「文化學習無路可走」。把嘉年華等同課程改革，或把節日照片等同文化素養，都容易把期待推歪。

我在教育與文化工作中愈來愈覺得，年輕人記得的，往往不是裝置有多好打卡，而是離開廣場之後，學校與社區還有沒有一條路，讓那份對「香港故事」的好奇可以繼續被練習。像素蛋撻可以令人開心十分鐘；若之後沒有人陪他們走進歷史博物館、沒有課堂把茶檔、涼茶與非遺接回可討論的問題，社區亦只把博物館節當成周末好去處，那麼嘉年華過後，學生帶回課室的，可能只剩幾張照片。真正的文化學習，不只發生在掌聲最熱的那一刻，而發生在有人願意陪他們把興奮變成可覆核的認識——包括知道展品從何而來、故事如何被書寫、非遺如何在當代被傳承。

「下一程」的四項建議

延續被嘉年華啟發的好奇心

因此，在嘉年華今日落幕、博物館節仍於11月繼續的此刻，有幾件事值得康文署、教育局、學校與社區文化機構一起想清楚。以下都是建議，不是現已強制的課程安排。

第一，把嘉年華的「好奇」接到博物館節其餘節目與校本文化學習時，宜同時寫進提問與閱讀，而不是只寫「去過」。學校若組織參觀或延伸活動，可用簡短清單：今日在廣場看見甚麼？與「香港故事」展覽有何呼應？舞貔貅屬於哪類非遺、為甚麼在喜慶場合出現？讓學生先學會問「這是誰的故事、為甚麼這樣說」，比先學會集齊打卡點更重要。

第二，課時與課外活動宜提供「下一程」的可見路徑，而不止於單次到訪廣場。可把嘉年華、博物館節同樂日、常設展與校內專題串成短鏈：體驗日之後，跟一節展品／社區記憶討論、一次小組探究，再接一次可選的導賞或工作坊資訊。路徑不必人人成為導賞員或非遺傳人；但每個有興趣的學生，都該看得出「我下一步可以去哪一館、讀甚麼、問誰」。

第三，資源與交通支援宜優先幫普通學校「接得住」11月仍在進行的節目，而不是只宣傳最亮眼的開幕場。博物館節已公布逾60項節目與多館同樂日；落實到校園時，可考慮區域聯校包車、教師預先導覽資料包、以及把免費／低收費場次的報名節點寫清楚，減少學校因行政繁複或交通成本而只能停在「周末家長自攜」。讓沒有額外資源的課室，也能把節慶好奇接回可執行的一小步。

第四，檢討成效時，宜同時看見「入場人次」與「體驗有沒有回到課室與社區」。前者易數、後者較難，但不能因此只報前者。在不涉個人敏感資料的前提下，可整理簡單描述：有多少學校把嘉年華或博物館節經驗轉化為校本單元、閱讀任務或社區探究；學生離開廣場後，是否仍有機會覆習與提問。這些不是用來排名，而是分辨「熱鬧被看見了」與「文化學習被養大了」。

這些建議不是否定嘉年華的價值，也不是要求每所學校立刻把整個月的博物館節寫進時間表。康文署把開幕門檻降到免費、把「香港故事」攤開在露天廣場，已經做了一件重要的事：讓市民與學生先摸得到。接下來的考驗，是燈光與攤位收起之後，普通學校的課堂、課外活動與社區文化教育，還有沒有一扇門，讓那份對今昔拼貼的好奇，可以走進館內、走進討論、走進可持續的下一課。嘉年華可以很熱鬧；若同時守住課室裏的香港故事，那才是這場開幕真正站得住的地方。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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