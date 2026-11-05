楊莉珊｜五高校殺入亞洲十強之後　「留學香港」品牌仍須產業共振

來稿作者：楊莉珊



最新公布的2027年QS亞洲大學排名，為香港高等教育寫下一個頗具標誌意義的註腳：港大繼續穩守亞洲第一，城大、中大分別升至第四、第五，理大與科大並列第九，香港連續第二年有5校進入亞洲10強，更是十多年來首次有3校同時躋身亞洲5強；全港11所獲評級院校全部進入亞洲500強，其中8所排名上升，升幅比例達73%。在同一周，由特區政府支持、港科大主辦的「世界頂尖大學校長論壇2026」於11月4日至5日在港舉行，全球約50所頂尖大學校長與學術領袖齊聚香江，圍繞「重塑高等教育：創新引領未來」展開對話。排名與論壇時間上重疊，並非巧合——前者是多年積累的「結果顯示」，後者是主動出擊的「議題設置」，兩者合起來，才構成香港高教國際競爭力的完整敘事。



排名躍升是體系性回升

外界容易把焦點放在「港大第一」「三校進五強」這些頭部光環，但更值得留意的是分佈結構的改善。浸會微升3位打入亞洲50強，教大升30位至122位，嶺南躍升36位至145位，都會大學大升56位至337位、恒生升50位至464位——從研究型綜合大學到自資應用科學院校，整體曲線都在向上。這說明香港的優勢不再只靠幾所旗艦校撐場，而是「頭部穩、腰部升、尾部進」的全面提升。

支撐這條曲線的，是QS幾個核心指標的結構性優勢：論文篇均引用率平均90.0分（亞洲僅次新加坡）、生師論文數64.4分領先、僱主聲譽9校上升且5校進百強、國際學生與國際教員比例接近滿分（城大國際教員比例、出境交換生比例雙雙亞洲第一）。換句話說，香港贏的不是「規模」，而是「密度」——在極小地域內把學術聲譽、僱主認可、國際化三個維度同時做高。這正是「留學香港」品牌能持續溢價的底層邏輯。

校長論壇是排名之外的「軟實力投票」

世界頂尖大學校長論壇選擇香港，本身是一種信號。主辦方由港科大與復旦發起，劍橋、UCLA、悉尼、慕尼黑工大等23所海外名校，加上北大、清華、港大、中大、澳大等26所內地與港澳名校參與，潘基文、UNESCO大會主席視頻致辭，會上簽署12校合作協議、發布《世界頂尖大學校長關注的十大議題》。這種規格不是「借場地開會」，而是國際教育界願意把智能時代人才培養、開放科學、全球健康、氣候與可持續等前沿議題的對話主場放在香港。

背後邏輯很清晰：香港同時具備「一國兩制」下的制度接口、英式學術治理慣例、與內地無縫銜接的科研網絡，以及南金融北創科的產業腹地。對全球校長而言，來香港既能對話歐美，也能對話內地與東盟——這種「雙向翻譯器」角色，是新加坡、東京、首爾都無法替代的。排名是別人給的分，論壇是別人主動走過來的路，兩者疊加，香港「國際專上教育樞紐」才從口號變成場景。

大學城須把「空間瓶頸」轉成「產學研槓桿」

佳績之後真正的考驗，是能不能接住下一步的擴容需求。過去多年，港校招生、宿舍、實驗室、跨學科中心都被土地卡住：非本地生上限從40%放到50%已近極限，商廈改「城中學舍」只是緩兵之計。北都大學城正是針對這個結構性短板——新田、洪水橋、打鼓嶺三城總規劃逾1000公頃，核心校園區從100公頃擴到300公頃，以「教育、科技、產業、人才、城市建設」五元素布局。

進度也在從圖紙走向地面：新田「河套學研壹號」落成前招租已達八成，吸引多所港校研發中心進駐；政府已批出洪水橋三幅共約26公頃校園地，明年初公布進駐院校，目標2027–2028年首批院校落地；打鼓嶺明年啟動規劃程序，預留藝術與藍綠戰略空間。新田錨定醫學、生命健康、AI、機器人、微電子；洪水橋做智能製造應用型與國際人才培育；打鼓嶺留白——這種分工不是平均切蛋糕，而是把「基礎研究—技術攻關—中試工程化—灣區製造—國際市場」的鏈條拆到不同地塊上跑。

若運作得當，北都不只是「給大學更多地方」，而是把大學直接嵌進河套深港科技創新合作區、洪水橋新發展區、打鼓嶺口岸經濟帶的產業節奏裏。論文不再只在期刊裏流轉，而是通過大學城內的企業聯合實驗室、種子基金、學生初創機制，變成專利、變成中試線、變成大灣區訂單。這才是排名之外，香港高教對長遠GDP真正的貢獻方式。

下一步政策該發力的四個槓桿

排名會波動，論壇會散場，要把2026年的勢頭鎖成2030年的常態，當局與院校可考慮在四處加碼：

其一，非本地生名額與宿舍供給同步鬆綁。放寬到50%之後，若北都校園未落成，住宿與課室仍會成為瓶頸。建議「城中學舍」審批再簡一檔，同時把北都首批宿舍與校園同步交付，避免「招得來、住不下」。

其二，跨境聯合學位與「灣區雙校籍」試點。借助論壇簽署的浙大—科大聯合創新中心、南洋理工—華威—上海交大三方種子基金等機制，把「香港校區+內地校區+海外校區」三地學分互認做成可複製模板，讓香港真正成為中外學位接口的結算點，而非僅是留學中轉站。

其三，科研成果轉化的「中試補貼」比「論文獎勵」更急。香港篇均引用率高，但工程化環節薄。北都大學城應設面向企業聯合項目的中試券、概念驗證基金，把「高校研發—灣區製造—港澳融資—國際市場」這條建議路徑用資金撬動，而不是只靠院校自建。

其四，人才簽證與稅務跟隨學科走。國家「十五五」明確支持香港建國際高端人才集聚高地，建議對AI、生命健康、綠色金融科技等北都重點學科的海外青年學者，給予簽證快速通道+居住稅務豁免試點，讓「引進來」和「北都有房有實驗室」在同一時間窗口發生。

2027 QS的數字值得高興，但不該只拿來做新聞標題。它更像一次體檢報告：證明香港高教的「學術密度」還在亞洲第一梯隊，也提醒我們——密度已經接近土地極限，下一步增長必須換引擎。世界頂尖大學校長論壇選在香港開，是國際同行對這個換引擎動作的投票；北都三城從圖紙走向地基，是香港自己給出的答卷。把排名轉成產學研鏈條、把論壇轉成常年合作網絡、把大學城轉成人才與產業的共振腔，香港高等教育才不只是「排名躍升」，而是真正成為推動城市長遠發展的支柱——而不僅是城市的一張名片。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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