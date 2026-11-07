來稿｜跨世代廣東話童謠——幼教最需要的文化寶藏

來稿作者：李麗雲博士



近年港產片《九龍城寨之圍城》在香港、內地以至日本都掀起一陣熱潮，政府更在機場搭建城寨實景讓旅客細味歷史，呼應了今年施政報告「以文塑旅、以旅彰文」，推動香港文化的理念。除了城寨、大館、中環街市等有形的歷史建築和展覽，香港還有一類同樣承載集體記憶的非物質文化遺產：縱貫20至90年代、橫跨近100年的傳統與近代童詩。筆者從事幼兒教育工作近半世紀，近年積極整理這些作品，由上世紀20、30年代口耳相傳的傳統嶺南童謠，到70、80年代本地作家的創作童詩。這批跨越逾半世紀的兒歌，不僅是昔日孩子的遊戲與歌唱，更蘊含着香港早期社會的生活面貌、語言特色和人情風貌，亦盛載着中華文化、嶺南社會變遷與粵語音韻的根脈，是極具保存與傳承價值的非物質文化遺產。



橫跨近百年：

盛載時代變遷的非遺寶庫

香港的童謠，是一卷動態發展的歷史，生動地記錄了不同時期的社會面貌與生活智慧。例如何紫先生於70-80年代創作的《小鴨出城》，便將當年市中心尖沙咀那份熱鬧景象描繪得淋漓盡致，句子以粵語押韻，琅琅上口：

「小鴨小鴨扁扁嘴，拍拍翅膀搖搖腿，每天吃菜又喝水。

有一天，跟兔子坐車到尖沙咀，

城市真熱鬧呀，看看那邊人一堆，什麼事情很有趣？

哎喲！

一排燒鴨掛在飯店裏，嚇得小鴨扁扁嘴，

拍拍翅膀搖搖腿，急忙跟兔子回家去。」

而雷庭淑女士撰寫的童謠《食少少，好開心》，則運用了極具嶺南特色的廣東話口語疊字：「紅柿甜冧冧，碌柚酸噔噔，西瓜涼浸浸，月餅圓圇圇，無得食，眼甘甘，食少少，好開心 ……。」

童謠運用了「甜冧冧」、「圓圇圇」、「涼浸浸」等地道狀態詞，對香港人而言既熟悉又親切。這些將味覺與視覺具體呈現的精妙用字，實則是香港地道口語文學與日常生活的結晶。然而隨着世代更替，這些承載於口語中的文化「軟件」，若缺乏有系統的整理和記錄，便可能悄然流失，因此，保育這些童謠正是為下一代留下認識香港文化根源的窗口。

跨越時空的童謠：

幼兒語言發展的天然橋樑

這份珍貴的非遺文化，同時也是促進幼兒語言發展的絕佳橋樑。相較於近年較多學習功能性的兒歌，這近100年來流傳及演變的童謠，往往能將日常生活生動地融入詩歌，帶有遊戲、互動和探索元素。以傳統童詩《炒冷飯》為例：「炒冷飯，炒冷飯，加隻雞蛋炒冷飯，…… 加啲豉油炒冷飯 ……。」

孩子能從中聯繫到日常知識，如炒飯是否一定要用冷飯？可隨意加雞蛋和豉油嗎？可以加朱古力豆嗎？孩子可以隨創意改寫內容，成為《新版炒冷飯》，甚至照辦煮碗來一份創意炒冷飯！一唸一和，配合身體動作的互動，讓孩子自然地累積詞彙，發展口語表達與聽覺辨識力。

此外，粵語擁有「九聲六調」，保留了中古漢語的入聲特色，聲調高低起伏。無論是哪個年代的童謠，都善用這種獨特的語音節奏，讓孩子在日常的口語唸誦與吟詠中，自然建立起對聲調和語感的敏感度。

以溝通為本：

國際幼教研究的科學實證

這種以童謠為橋樑的學習模式，亦得到國際幼兒教育研究的支持。英國牛津大學知名教育學者Kathy Sylva的「有效學前教育」（EPPE）研究項目，從1997年開始，長期追蹤了約3,000名兒童的整體發展。由此可得出，語言環境、互動對象和學習趣味是促進幼兒語言發展的三大要素。

從這項研究的發現中，有三點特別值得留意。首先，孩子需要在有意義的日常情境中學習，而不是死記硬背單字。其次，需要良好的學習對象，透過對話、回應及延伸交流，引導孩子說出更複雜的句子。再者，學習必須有趣味，並以溝通為本。

香港從20年代橫跨至90年代的童詩，正完美契合了上述三大要素。它以輕快押韻、長短不一的口語唸誦為起點，引導孩子聆聽、提問、聯想與創作，讓語言在真實生活與趣味互動中自然發展。

落實非遺傳承：

讓經典照亮幼教未來

這些童謠表面看來只是不同年代的簡單唸白與吟誦，實則是中華文化、粵語特色與香港社會情味的結晶。正如中國國務院亦早已將閩南童謠、北京童謠等，納入國家級非物質文化遺產名錄，作為民間文學類別的保育項目。反觀香港，2024年更新的《香港非物質文化遺產代表作名錄》共有24個項目，涵蓋粵劇、長洲太平清醮、港式奶茶傳統手工藝等，口頭傳統與民間文學類的項目則仍待補上。

保育與教學傳承必須相輔相成，為了不讓這批珍貴的非遺與集體回憶悄然流失，這是政府與社會值得共同研究的課題，教育局應考慮將部份經典童謠納入幼稚園的「學與教資源」，讓老師在日常教學中有章可循，讓孩子在最適切的啟蒙階段接觸文化根脈。政府與學術界、民間機構可以攜手合作，開展系統性的香港童謠錄音與數位建檔工作。透過高質量的聲音保存與網絡廣傳，賦予這些跨世代童謠全新的數位生命，使其得以跨越校園與家庭，真正流傳後世。

作者李麗雲博士是太平洋區幼兒教育研究學會（香港）主席，國際培幼會（香港）守護兒童顧問委員，香港耀能協會家庭服務委員會成員。



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