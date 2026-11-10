李家駒｜活用數據打造溫暖網絡　不讓任何一位長者落單

來稿作者：李家駒議員



香港正步入超高齡社會，65歲以上人口比例已超過兩成。面對人口結構的深刻轉變，最新一份施政報告確立以「居家安老為本」的方針，這既是回應人口結構轉變的現實選擇，亦是全球面對老齡化的共同路向。日本以介護保險為基礎推動居家養老，新加坡以「樂齡」理念構建社區支援網絡，澳洲則以數字中樞整合「就地養老」服務。要讓長者真正在熟悉的環境安老，關鍵在於兩個字：「通」與「專」。



數據平台必須快速配對

「通」，是跨部門、跨機構的數據與資源能否打通，讓高風險照顧者被及早識別、精準配對服務；「專」，是照顧者與專職照顧人員是否具備足夠的專業能力，去承接被識別出來的需要。政府近年已投放大量資源，但若數據不通、培訓不專，資源只會停留在制度層面，無法轉化為照顧者實實在在的支撐。

居家安老要安得成，支援與危急處理必須走在前面。所以，應當先談數據平台。政府已建立首階段「支援照顧者數據平台」，連結社署、醫管局及房委會的數據，透過關愛隊探訪高風險住戶。截至2026年1月底，平台已識別超過3,900宗個案，這是重要的第一步。

然而，近期屯門一對七旬長者因不堪病痛折磨而輕生的個案，再次提醒我們，數據平台若只停留在「識別」，而未能走向「配對」與「監測」，悲劇仍可能發生在系統的視野之外。試想，一位患有高危疾病、長期承受負面情緒的獨居長者，即使被系統識別出來，若後續配對仍依賴前線逐一查詢、等候回覆，中間的時間差，足以讓情況惡化。

未來可以進一步深化平台功能，由「單向識別」延伸至「快速配對」：當系統鎖定高風險個案時，可同步比對該區暫託名額與日間中心空缺，讓關愛隊或個案經理盡快介入；同時，逐步把智能意外偵測系統的監測數據納入平台，實現「識別」與「監測」並行。數據不只是用來「看見」風險，更應該用來「回應」風險。

專業培訓重在懂得承接

其次再談培訓。政府已推行「與照顧者同行計劃」，培訓前線物業管理人員辨識及協助有需要的照顧者，這是善用社區網絡的務實做法。但專職照顧者的專業能力同樣需要持續提升。勞工及福利局數據顯示，本地護理員人數由2022年底的8,001人減少至去年的7,065人，業界在2024/25至2026/27年度可能流失約5,000名護理員。在人力短缺下，培訓不僅是「量」的補充，更是「質」的保證。

政府應將「照顧者支援」及「樂齡科技應用」納入現有保健員及護理員課程的必修單元，讓專職人員不僅掌握護理技巧，亦懂得運用科技工具評估家居風險、連結社區資源。同時，對於照顧者本身，可研究提供具資歷認可的課程，讓照顧者對自身角色有更清晰的專業認同。培訓不是為了應付要求，而是為了讓照顧者在關鍵時刻，知道如何承接。

樂齡科技必須真正入屋

最後談樂齡科技。「樂齡及康復創科應用基金」已注資共20億元，資助約2,200個服務單位購置或租用超過3萬項科技產品。但據傳媒報道，有院舍業界指出，全港約200間小型私營院舍因空間狹窄、資源不足，無法使用大部分主流科技產品，而市面產品多聚焦「智能化」，能實際支援前線職員的輔助工具卻嚴重不足，例如沖涼椅、大便椅體積過大，根本無法在小型院舍使用。

這說明，樂齡科技要真正「入屋」，關鍵不在於採購了多少產品，而在於產品是否合用、是否可負擔、是否有足夠支援。在現有基金基礎上，可以研究設立「社區樂齡科技試用站」，讓照顧者在購買或租用前，能在真實家居環境中試用產品，並由受訓的專職人員講解使用方法和注意事項。對於獨居及雙老長者，可透過關愛隊或地區康健中心提供「到家安裝及教學」服務，確保產品不只是在單位內「存在」，而是真正被使用。說到底，科技不是為了展示，而是為了守護每一位長者在家中的安全與尊嚴。

要實現居家安老，給予充足的支援網是必要條件。當數據能夠配對服務、當培訓能夠到位、當科技能夠真正入屋，長者與照顧者才不會在制度之間獨自承擔。

這既是政策的應有之義，也是社會文明的體現。

作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員，香港出版總會會長。



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