葛珮帆｜黃之鋒案法治昭彰　西方國家指鹿為馬

來稿作者：葛珮帆議員



黃之鋒串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全一案，香港高等法院原訟法庭於2026年11月5日判處監禁10年。判決一出，美、英、加、法、德、荷等10國外長隨即發聯合聲明，要求「停止不公正檢控」；歐盟稱案件「具政治性質」，國際特赦組織指國安法已成「打壓異議工具」，人權觀察把控罪說成「毫無根據」。聲明陣仗很大，但翻開法庭文件會發現，它們集體跳過了本案最關鍵的事實——黃之鋒是在資深大律師陪同、充分知悉控方證據與法律後果後，主動認罪，承認2020年7月1日至11月23日期間與羅冠聰等人串謀，請求外國對中國及香港特區、特區官員實施制裁、封鎖或其他敵對行動。



立法會議員葛珮帆。（黃浩謙攝）

把「認罪」講成「迫害」

西方評論的標準句式是「因言入罪」「政治表達被刑事化」。但普通法制度下，認罪不是走過場，而是被告對控罪事實與犯罪意圖的全盤接納。法庭無須在「被告堅決否認」的狀態下強行定罪，而是基於控方案情、認罪記錄、量刑理由書三者互證作出裁決。黃之鋒並非因支持民主、批評政府、參與政治討論被檢控，而是因串謀請求外力制裁自己所在的國家與特區被檢控。把後者重新包裝成前者，是整套西方聲明最偷懶的一步。

《香港國安法》第29條的「勾結」從一開始就劃了線：一般對外交流、正常交往不構罪；構成犯罪的是「請求外國／境外機構、組織、人員對中國或香港實施制裁、封鎖或敵對行動」，且主觀上要有危害國家安全的故意。國務院港澳辦2020年答問時已點明：修例風波中「到國外乞求外國政府制定法律對中國政府進行制裁」正是典型例子。黃之鋒認罪的犯罪事實，幾乎逐字落在這條解釋裏。

美西方國安立法比香港更嚴

10國聲明最難自圓其說的地方，是它們本國的國安立法比香港更密、下手更重。

美國《外國代理人登記法》《羅根法案》之下，未註冊充當外國代理人遊說可判重刑；國會山騷亂以「煽動顛覆陰謀罪」起訴，最高刑期22年；英國《2023年國家安全法》大幅擴權應對「境外干預」「協助外國情報機構」；澳洲有外國影響力透明制度，加拿大有應對外部干預框架；荷蘭情報局去年以「國家干預與間諜罪」拘捕攜帶Wi-Fi嗅探器的17歲少年，最高刑8年。美西方的同一套邏輯：本國人勾結外力即國安罪；香港人勾外力反而是「壓制異議」。

這不是法律標準差異，是政治立場先行。若美國人組織遊說要求外國制裁美國官員、取消美國特殊待遇，華府會不會稱之為「普通政治表達」？答案不言自明。主權國家有權懲治引外力禍本土的行為，這是國際法底線，不是中國獨享的特權。

得西方支持才算司法獨立？

西方一邊標榜尊重司法獨立，一邊把任何不符合政治期待的判決自動歸類為政治迫害。本案程序其實很乾淨：警方依法緝捕、律政司依法檢控、被告獲法律代表、求情聆訊公開、判刑理由書詳列「罪行重大」級別（案發時香港正受暴動餘波衝擊，黃、羅直接會晤外國高級官員、透過社交媒體與西方主流媒體散播制裁呼籲，且促成實際制裁措施），上訴權利保留。

《基本法》第85條寫明法院獨立審判不受干涉，案件不因職業、政治理念、背景而異。司法獨立的含義是「按法律判」，不是「按外國政客聲明判」。10國要香港法院因被告政治知名度而停止適用國安法，這本身才是對司法獨立的干涉。中國駐法、駐加大使館已就此提出嚴正交涉，定性為「干預香港司法、干涉中國內政」。

國家安全是自由的前提

「國安法收窄自由」這句話，經不起2019年回看。黑暴時期，反對暴力、支持執法的市民被起底、恐嚇、毆打，連發言權都被私刑剝奪，那才是自由被吞噬的現場。國安法落地後街頭回穩，香港相繼舉辦APEC財長會、國際刑警組織全體大會，國際調解院、國際統一司法機構落戶，菲沙《世界經濟自由度2026》、IMD《世界競爭力年報》排名維持高位。數據比口號誠實，懲治極少數勾結外國勢力者，換來的是大多數人能安全行使自由。交通規則限制你隨便穿越馬路，不是限制出行自由，而是安全地讓所有人能走；言論自由同理，越過「請求外國制裁本土」這條線，就不再受自由條款保護。

黃之鋒不是第一次犯法，2014非法佔中、2019包圍警總與蒙面抗法、2020起底警員藐視法庭、2024「35+」串謀顛覆判囚4年8個月，本次國安案是第二次觸犯國安法，原定2027年1月出獄，如今再加10年。一個屢犯屢認、認完再犯的人，被西方包裝成「和平抗爭受害者」，靠的不是事實，是話術。

香港不靠外國認可維持法治

10國聯合聲明看似陣仗大，實則是低風險政治表態。不用付出制裁代價、不用面對本國雙標司法記錄、只需向國內反華選民交差。黑暴牌早已打爛，香港由治及興的現實擺在那裏，它們只能盯着每一宗國安判決做輿論補課。但法庭不讀新聞稿，只讀證據；香港不靠外國認可來維持法治，靠的是《基本法》《國安法》《維護國家安全條例》和普通法程序本身。來說是非者，便是是非人。當美國因未註冊外國代理人判人10年、英國因境外干預擴權、荷蘭因「嗅探器」抓少年時，叫「護國」；香港依第29條判一個親口認罪、乞求外力制裁特區的人10年，就叫「不公正」。這套敘事不是法治論述，是霸凌殘影。

鐵案如山，認罪在前，證據在卷，判刑在法。跨洋聲明撼不動香港法治根基，只會再一次讓世界看見：誰在雙標，誰在守底線。黃之鋒案留給國際社會的真正問題，不是「香港是不是太嚴」，而是「當你本國也這麼做時，為什麼輪到香港就不准」。這個問題，10國外長不會回答，但時間會。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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