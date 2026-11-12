安經緯｜清算黃仁勳——今天的台媒打倒昨日的自己

來稿作者：安經緯



如果新聞學有健力士世界紀錄，台灣親執政黨媒體這次的轉向速度肯定榜上有名。輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近期捲入婚外情與國安疑雲，華盛頓的政治風向一變，台灣親執政黨媒體在不到48小時內，以不經大腦的脊髓反射速度，完成了一場教科書級別的「輿論轉向」（Narrative Pivot）。這不僅展示了所謂「台灣之光」光環的迅速通脹與無情貶值，更把傳媒見風使舵的技術推向了新高度。



從「矽谷狼性」到「職場暴君」

從11月9日至10日，台灣《鏡周刊》與《三立新聞網》連環出擊，標題無不鎖定黃仁勳「私下暴君面曝光」，指控其「拍桌怒吼椅子砸你頭上」、「認了愛折磨員工」，連要求員工「把領過的薪水全部吐出來」的陳年軼事也被翻出。諷刺的是，這幅猙獰的職場暴君形象，全數是用過期的舊紀錄拼貼而成。

所謂「拿椅子砸頭」，源自前台灣區高層羅立智的往日回憶；「折磨員工」出自黃仁勳與Stripe行政總裁科里森（Patrick Collison）的對談；「苛求與不好共事」則是哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》裏的舊片段。僅僅數月前，同一批傳媒、同一批舊檔案，才剛被台灣輿論用來吹捧「嚴師出高徒」與「矽谷狼性」的成功學典範；如今為了配合政治風向，舊材料直接被重新剪輯，淪為人格謀殺的利器。

這宗事件的荒謬之處，在於它根本不是新聞判斷的修正，而是風向判斷的變化。台灣民意基金會研究員黃柏彰（Paul Huang）於11月9日在X平台的發文一語中的：「除了照單全收美國情報界關於『間諜情婦』的指控外，台灣執政黨媒體現在還發文痛罵黃仁勳是『壞老闆』。此前，台灣政府與官方媒體一直將他刻畫得近乎神聖，視為台灣的驕傲。」

傳媒不可外判政治獨立思考

全球傳媒確實在熱炒這宗疑雲，但美國主流報刊尚且將框架聚焦於國安層面；台灣的輿論機器卻顯得過度熱心，硬是在情報指控上額外疊加了一層「職場暴君」的敘事。這正是台灣傳媒操作的獨步單方：把一則跨國國安事件，巧妙鑲嵌進人格毀滅的批鬥中。

這背後的驅動力，無疑是華府對北京戰略的「陣營紀律」（Bloc Discipline）。黃仁勳過去曾基於商業計算，多次暗示希望中美關係和緩；這在當前華府「零和博弈」（Zero-Sum Game）與「去風險化」（De-risking）的戰略邏輯下，自然成了刺眼的政治不正確。

然而，問題的核心不在於華府如何施壓，而在於台灣傳媒如何不假思索地反應。他們沒有質疑、沒有核實、沒有等待，幾乎在第一時間便完成了轉向。從早前全島狂熱地高呼「Jensanity」（仁來瘋），到如今牆倒眾人推，暴露了一種將政治獨立思考徹底外判的傳媒倫理。

在地緣政治的十字路口上，從來沒有永遠的神祇。當陣營需要清算一個立場不夠死忠的科技巨頭時，昔日為他造勢的傳媒，隨時能從檔案庫裏翻出同一隻舊光碟，替控方配上截然不同的定罪旁白。這就是台灣媒體在造神與毀神之間，最赤裸、也最廉價的輿論髮夾彎。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up」主理人。



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