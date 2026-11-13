來稿｜黃仁勳請辭英偉達執行長　下一個舞台接得住他嗎？

來稿作者：鐘國晉



一則社交媒體貼文，意外引起科技界關注。財經評論帳號ZeroHedge在X平台向馬斯克喊話：「Elon，請聘用黃仁勳。」馬斯克隨即回覆：「那將是我的榮幸。」短短幾句對話，外界也開始關注，黃仁勳卸任英偉達（NVIDIA）執行長，下一個舞台會在哪裏。有人想到馬斯克旗下的企業，也有人替其他科技公司出謀獻策。外界忙着替他尋找下一份工作，這種現象本身，其實比幾句社交媒體上的對話更值得玩味。當然，馬斯克的回覆仍是公開表態，尚不能視為正式聘用安排。



領袖的價值能否隨人轉移？

為甚麼大家認為，黃仁勳轉戰另一家企業，就可能為對方帶來新的發展？

原因不只是他熟悉晶片技術，更在於他具備重新定義市場的能力。英偉達今天的影響力，並非單靠GPU性能建立。從CUDA軟體平台、開發者社群，到全球合作夥伴，黃仁勳多年來打造的是一套完整的產業生態系。他不只是把產品賣出去，更讓開發者與合作夥伴圍繞其技術平台持續投入。

企業領袖轉換舞台，其實並非沒有先例。2010年，惠普（HP）執行長Mark Hurd離職後，甲骨文（Oracle）創辦人Larry Ellison公開為他辯護，隨後聘請他出任總裁並加入董事會。Hurd後來再與Safra Catz共同出任甲骨文執行長。

值得注意的是，這次聘任有具體的策略背景。甲骨文當時正推動企業軟硬體整合，Ellison在聘任公告中特別肯定Hurd在NCR時期的相關經驗。這個案例提醒我們，企業延攬高階主管，除了看重其過往成績，也需要考慮他的能力是否符合新公司的發展方向。

聘得走領袖接得住能力嗎？

然而，黃仁勳的情況可能更為特殊。他的經營經驗，與英偉達長期累積的技術平台及產業生態系密切相連。即使其他企業願意延攬他，也未必具備相應的技術基礎、人才與組織條件。

一家企業的成功，往往建立在長期累積的技術能力、組織文化及客戶信任之上。領袖的判斷與經驗，需要這些條件支持，才能轉化為持續的競爭優勢。

這也帶出一個更值得思考的管理問題：企業如何讓領袖的判斷與經驗，逐步轉化為能夠持續創造價值的組織能力？

大家忙着替黃仁勳尋找下一個舞台，或許也可以反過來問：他卸任之後，英偉達能否延續原有的創新與執行能力？而任何有意延攬他的企業，又是否具備讓他發揮的條件？

領袖能帶領企業走向高峰，也需要讓多年累積的經驗、人才與合作關係，在領導權交接之後，仍能支撐企業繼續前行。

作者鐘國晉長期關注科技政策、產業結構與決策風險，研究與寫作背景橫跨科技與知識產權相關領域。



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