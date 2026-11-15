來稿｜內地高端產品出口急增　香港物流財路不在「運更多貨」

來稿作者：袁尚文博士、戴智康



內地10月以美元計出口按年增長35.2%，其中集成電路、自動資料處理設備及汽車等高增值產品表現突出。首10個月貨物貿易順差達約1.04萬億美元，反映外貿結構正進一步向高技術、高貨值及國際化供應鏈發展。



高貨值出口帶動高增值物流需求

10月集成電路出口金額按年大增137.1%，自動資料處理設備及零部件出口增長114.8%，汽車出口量則達110.8萬輛。這類產品普遍具有貨值高、交付時間短、保安及合規要求嚴格等特點，有望帶動航空貨運、國際快遞、汽車物流、海外倉及供應鏈管理服務需求。

然而，出口金額急升不代表物流貨量同步增加。10月集成電路出口數量下降2.5%，顯示出口增長部分來自產品價格上升。因此，香港物流業的主要紅利更可能體現在單票貨值、專業服務收入及設施使用率提升，而非所有企業的貨量和利潤均全面增長。

物流業界積極佈局高端供應鏈

近年，香港多家物流企業已加快布局高端供應鏈市場。國泰貨運透過Cathay Pharma提供國際認證溫控運輸、24小時監察及全程貨物追蹤；DHL Express香港中亞樞紐則以自動化分揀及全球限時配送網絡，支援跨境電商、電子零部件及高時效貨件。KLN Logistics Group(前稱嘉里物流）運用覆蓋58個國家及地區的網絡，整合空運、海運、陸運、鐵路、倉儲及供應鏈管理服務。UPS亦已在香港國際機場展開新航空樞紐工程，項目預計2028年完成，屆時每年可處理接近100萬公噸貨物。

在大灣區物流合作方面，香港國際機場東莞空港中心截至2026年8月累計處理進出口貨值已超過800億元人民幣。其永久設施預計於2027年4月試運，並於同年6月正式投入服務，成熟後每年處理能力將超過100萬公噸，有助高價值電子產品及跨境電商貨物在內地完成安檢、報關及打板後，經香港直接出口全球。

傳統貨運須向智能供應鏈轉型

業界普遍認為，香港物流企業需要由傳統訂艙及運輸服務，轉向端到端供應鏈管理，重點發展高價值貨物保安、溫控運輸、防靜電及防震處理、海外售後物流、智能倉儲、貿易合規和供應鏈監控平台。

當然，數碼化亦將成為競爭關鍵。香港物流科技公司建立自家網上平台和APP，透過即時報價、訂艙、貨物追蹤、清關、保險及融資服務，協助中小型出口商降低進入國際市場的物流門檻。AI、倉庫管理系統（WMS）、運輸管理系統（TMS）及物聯網技術則可用於需求預測、庫存優化、異常監測及運輸路線調整。

高附加值服務成港物流業核心機遇

展望年末及明年上半年，AI晶片、精密電子、汽車零部件、醫藥產品及跨境電商，預計仍將是高端物流需求的重要增長來源。不過，業界仍須關注半導體價格周期、國際貿易摩擦、出口管制、能源價格、航空及海運運力，以及海外市場政策變化。

整體而言，內地高端外貿增長為香港物流業帶來的真正機遇，不只是運送更多貨物，而是透過管理時間、溫度、保安、合規及供應鏈數據，提升服務附加值和客戶服務體驗，以支持企業長期盈利能力。因此，建構全方位和多功能物流供應鏈網絡，能增強和鞏固區域商貿競爭優勢，做大做強！

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌；作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士。



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