區議會議員．張美雄｜ 將軍澳創新園應爭做香港低空經濟第一站

來稿作者：張美雄



作為經常使用無人機拍攝地區的區議員，筆者在空中拍攝過不少將軍澳創新園的輪廓，見證它由工業邨逐步轉型為數據中心與創科企業聚集的園區。這片土地擁有全港最密集的數據中心集群之一，卻長期未有自動駕駛車輛在開放道路上測試。最近，滴滴自動駕駛旗下的Voyager Hong Kong Innovation Limited擬於將軍澳創新園開展第四級（L4）自動駕駛先導測試，計劃以七輛廣汽埃安R2純電動私家車，在配備後備操作員的模式下，於園區指定開放道路測試。這項計劃值得支持，但香港也須承認，自己在自動駕駛商用化上起步較慢。



香港自動駕駛仍在測試與驗證階段

香港在自動駕駛發展上確實仍處於先導階段。據運輸署資料，單是北大嶼山項目自2024年底開展以來，累計測試里程已超過24萬公里；但相較內地多個城市已進入常態化載客示範及商業化探索，香港仍主要停留在測試與驗證階段。美國Waymo更早於2020年已在鳳凰城都會區向公眾提供無安全員的自動駕駛叫車服務。香港不必妄自菲薄，但也不能把起步較慢說成已經追上。

今次滴滴的測試計劃，以七輛具備第四級高度自動駕駛能力的廣汽埃安R2純電動私家車進行。每輛車配備一名香港本地後備操作員，具五年以上駕駛經驗，須完成不少於100小時培訓，並通過理論與實操考核。後備操作員將坐於車內，全程監察系統運作，並在需要時即時接管車輛。

測試路線全長約12.7公里，涵蓋環保大道、駿昇街、駿宏街、駿日街、駿光街、駿才街、駿盈街及駿昌街，包括十字路口、右轉、左轉及迴旋處；日間與夜間均設測試時段，並設有七個停車點，車輛亦會配備第三者風險保險。這些安排顯示營運方在安全監控、人手配置及保險安排上有一定準備。

過往香港的自動駕駛測試不少，但應用場景相對有限。今次進入有日常交通、產業建築及真實路況的開放環境，至少是認真回應「真實道路」這一關鍵問題。

創新園的優勢在系統場景

將軍澳創新園已擁有十多所高端數據中心，匯聚多條國際海底光纜，並具備大型AI算力基建。但數據中心的價值，最終不在於「多」，而在於能否轉化為可運作的智慧出行與低空應用。

自動駕駛車輛要即時判斷路面情況，需要低延遲網絡和就近算力；無人機要安全飛行，同樣需要航線規劃、數據處理及算力支撐。這些需求，可以在同一個園區內形成較完整的技術與基建配套。將軍澳創新園正是香港少數能同時結合數據基建、產業空間與開放道路場景的區域之一。

因此，今次測試的真正價值，不應只是「七輛自動駕駛車」，而是驗證將軍澳創新園能否成為「算力—道路—飛行器」協同運作的系統場景。

讓低空經濟不只是送外賣

無人機送外賣、送文件，是市民最容易接觸到的應用場景，但低空經濟要真正落地，難題不在「飛得起」，而在「飛得耐、飛得穩」。無人機飛行次數越多，機身結構有否損耗、材料是否安全、飛行數據如何分析、航線如何調度，這些檢測與數據服務，才是低空經濟產業能否形成的關鍵。將軍澳創新園本身有數據中心及算力基建，正好可以支撐這些檢測和數據環節。

事實上，低空經濟監管沙盒首批38個試點項目中，截至2026年6月已有34個開展，超過20個進入恆常化或規模化運作，監管與應用場景正逐步擴展。這正好為下一步試點提供基礎。待自動駕駛車輛測試累積一定數據後，可研究在將軍澳創新園及周邊開展無人機配送試點，例如文件、外賣或園區內短途物流；亦可研究將測試路線的停車點，延伸為未來起降點或配送節點。

不過，空域管理、飛行安全、私隱保障及保險責任必須同步到位。低空經濟不能只靠「飛起來」，更要建立一套讓市民放心、讓營運者可預期、讓監管者能跟進的制度。

支持測試不等於放鬆安全

自動駕駛再先進，也依賴可預期的路面環境。因此，筆者建議運輸署牽頭成立跨部門協調小組，統籌測試安全、道路管理及環境衛生。先做好日間及固定路線測試，再逐步擴展至夜間時段；並定期向區議會及居民簡報測試進展、安全數據及事故通報機制。

路面的可預期性，同樣是關鍵。據筆者地區觀察，將軍澳創新園內有環保斗擺放位置不一的情況，不但可能阻礙行車視線，亦可能增加自動駕駛系統識別臨時障礙物的難度。未來，環保署應雙管齊下：一方面推進強制性環保斗登記制度，配合電子標籤、指定擺放位置，違規以票控處理；另一方面聯同相關部門加強巡查執法，並在測試前清理路線上亂擺的環保斗。

不過，清理障礙物只是降低初期測試風險的第一步。自動駕駛車輛最終能否應用於真實道路，仍須逐步接受臨時障礙物、突發路況及複雜交通的考驗；測試計劃亦應預留逐步提升路況複雜度的空間，而非長期只停留在過度理想化的環境。

由測試場走向「陸空智慧出行示範區」

香港在自動駕駛上起步較慢，在低空經濟上不能再遲。將軍澳創新園既有數據與算力基建，也有開放道路場景和創科持份者；這些條件互相支撐，構成一個可試驗、可延伸的基礎。

滴滴自動駕駛的先導測試是第一步，但第一步的價值，不在於測試車輛的數量，而在於能否把道路數據轉化為可複製的應用場景、監管經驗與產業分工。期望運輸署做好協調及風險管理，讓將軍澳創新園由「測試場」走向「陸空智慧出行示範區」。

作者張美雄是西貢區議員，大灣區青年企業家協會副會長。



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