來稿作者：高松傑



中共中央總書記、國家主席習近平11月16日在廣東省中山市考察，強調要深入貫徹黨的決策部署，推進全面從嚴治黨，以更好推動珠江口東西兩岸融合發展，開創粵港澳大灣區高質量發展的新局面。國家領導人視察中山，筆者為家鄉中山感到鼓舞。作為香港青年和自媒體人，筆者過去也積極利用香港「一國兩制」內聯外通的獨特優勢，為家鄉中山作出貢獻，包括帶青年和網紅去中山考察交流，參與公益活動，助力向港澳及世界宣傳中山各方面，推介港人回中山投資、居住，也連結在中山港人積極參與中山活動，以及加入中山一些自媒體相關協會，出謀獻策，努力貢獻。正因為長期在兩地之間走動，筆者對國家領導人在中山視察有幾點體會，而這些體會也恰好構成理解此行深層信號的線索。



「硬聯通」已有成效

「軟聯通」亟待加速

第一，考察的時間節點與選點，本身就有講究。 這番表述看似例行，但放在二十屆五中全會落幕不久、「十五五」開局在即的時間節點上，其釋放的信號遠比行程本身更為密集。考察點的選擇——深中通道西人工島與翠亨新區灣區未來科技城——一「硬」一「軟」，恰好構成了理解粵港澳大灣區下一階段發展邏輯的關鍵線索：交通一體化的物理骨架已經搭起，真正決定融合深度的，是產業協同與制度銜接的「軟聯通」能否跟上。

第二，深中通道被賦予「開路先鋒」的定位，值得細讀。 國家領導人在西人工島上強調「建設粵港澳大灣區，首先要推進交通一體化」，這句話的落點不在「建設」，而在「運營」與「服務」。通道通車不到兩年半，累計車流已突破8,000萬車次，日均車流量從2025年的9.2萬車次攀升至2026年的10.3萬車次，每年產生的直接經濟效益超過120億元、社會效益超過1,300億元。數據印證了「硬聯通」的爆發力，但也恰恰因此，考察的重心順勢轉向了下一個問題：當深圳到中山的通勤時間從兩小時壓縮到30分鐘，「深中半小時生活圈」從願景變成日常之後，珠江口東西兩岸的產業與制度能否真正「握緊手」，而不是僅僅「通上車」。國家領導人要求「把這一超大型交通工程管理好、運營好」，潛台詞是：通道的紅利不能停留在通行費與土地溢價上，它必須成為撬動兩岸深度融合的槓桿。

第三，灣區未來科技城的選擇，把這條邏輯推進到了產業層面。 這個由深中兩地國企聯袂打造的園區，2024年底才開園，卻已經引進了30家實體企業，其中包含上市公司、國家級專精特新「小巨人」和省級製造業單項冠軍。它的運作模式被概括為「深圳研發+中山轉化」「深圳總部+中山基地」，本質上是在用空間重組來破解珠江口東岸創新資源密集但成本高企、西岸製造基礎雄厚但升級乏力的結構性矛盾。國家領導人在展廳裏同時察看生物醫藥、電子信息、高端裝備等新興產業和家具等傳統產業產品，並專門詢問創新產品的市場前景，傳遞的信號是清晰的：中山的高質量發展，不能靠簡單地承接東岸淘汰產能，而要在「科技—產業」的轉化環節上形成不可替代的功能。廣東省委、省政府此前印發的支持中山高質量發展意見中，中山被明確定位為「珠江口東西兩岸融合發展戰略支點」，並寫入「深圳總部+中山基地」「深圳鏈主+中山配套」「深圳研發+中山轉化」三種協作模式，與此次考察強調的方向完全重合。可以說，國家領導人此行是在為中山的「戰略支點」角色做最高層級的確認和加壓。

第四，孫中山故居紀念館的行程，為這場經濟考察注入了精神與歷史的縱深。 在孫中山誕辰160周年的節點上，國家領導人向銅像敬獻花籃並強調「學習、繼承、發揚他的寶貴精神」，指向的不僅是紀念本身。中山是孫中山的故鄉，而粵港澳大灣區所承載的「開放」「圖強」「統一」敘事，與孫中山畢生追求的民族復興命題之間存在一條跨越百年的精神線索。將經濟考察與歷史致敬放在同一次行程中，是在提醒：大灣區建設不只是一場區域經濟競賽，它被嵌入了一個更大的民族復興敘事之中。對於港澳而言，這意味着融入大灣區不僅是發展選擇，更被賦予了參與國家歷史進程的意義。

第五，在「硬聯通」已經證明成效、「軟聯通」亟待加速的轉折點上，香港的角色不是可選項，而是結構性必需。 香港財政司司長陳茂波此前已對此有過清晰的概括：香港在「十五五」時期應發揮「產業協同」與「規則銜接」兩大功能，既作為新興產業落地灣區的國際接口，也作為國家標準與國際標準相互參照的轉換平台。這一判斷放到中山的語境中尤為貼切。廣東支持中山與香港「在翠亨新區馬鞍島南部謀劃共建產業合作發展平台」，並探索「港澳科創+中山製造」「港澳青年+中山創業」「港澳研發+中山生產+全球銷售」等協作模式。香港的優勢不在於提供土地或產能，而在於提供中山製造業轉型升級所急需的金融工具、專業服務與國際通道——這正是全港各區工商聯在中山交流時明確指出的方向：香港青年可以發揮金融、法律、知識產權服務的優勢，為中山製造業的轉型升級提供專業支撐。

香港將制度優勢

轉化為灣區動能

筆者認為，從這個角度看，香港至少可以在三個層面為中山、也為大灣區的高質量發展注入不可替代的動能。 其一是科技金融的銜接功能。中山的生物醫藥、高端裝備等新興產業和大量專精特新企業，需要的不僅是銀行貸款，更是覆蓋初創、成長、上市全鏈條的耐心資本和跨境融資安排。香港的私募基金、家族辦公室和上市平台，可以為「深圳研發+中山製造」的鏈條補上「香港融資」這一環，使創新成果在灣區內部的轉化閉環更加完整。

其二是規則與標準的轉換功能。中山產品走向國際市場，尤其是生物醫藥和醫療器械領域，面臨的是標準認證與合規壁壘。香港在普通法制度下積累的檢測認證、知識產權保護和國際合規專業能力，可以幫助中山企業以更低成本跨越「灣區標準」與「國際標準」之間的落差，使「港澳研發+中山生產+全球銷售」的模式真正跑通。

其三是國際接口與人才通道功能。北部都會區與河套合作區的建設正在為香港拓展產業空間，而中山的翠亨新區和灣區未來科技城則提供了成本更優、產業配套更完整的轉化基地。兩地在「港藥粵產」「港澳研發+中山生產」等方向上已有政策框架，下一步需要的是將框架轉化為具體的項目流、人才流和資金流。

也正因為筆者長期參與兩地交流，更深感這些工作看似瑣碎，卻恰恰處在「軟聯通」最微末也最真實的毛細血管層面：當香港青年願意去中山看、香港投資者願意在中山註冊、在中山的港人願意留下來參與本地社群，制度銜接才不只是文件上的條款，而成為可感知的生活經驗。中山已經實現港澳自然人投資者登記註冊全流程「零跑動」「無紙化」，港澳青年創業可享受一次性資助、租金補貼和人才房保障，這些制度便利正在降低「留下來」的門檻。香港下一步可以做的，是把這些分散的政策紅利系統化地轉化為香港青年和中小企業可觸達的資訊與通道，讓「北上中山」從少數先行者的冒險，變成更廣泛群體的理性選擇。

筆者認為，歸根結底， 國家領導人此次中山考察的核心命題，是從「通」走向「融」。深中通道解決了「能不能到」的問題，灣區未來科技城在回答「到了之後做什麼」的問題，而孫中山故居的行程則在提醒「為什麼值得做」。香港在這一進程中的獨特價值，恰恰在於它能夠以「一國兩制」的制度界面，為中山的產業升級提供金融、規則與國際化的轉換器功能——不是替代中山的製造優勢，也不是重複深圳的創新角色，而是在「科技—產業—全球市場」的鏈條上，補上那個只有香港才能補上的環節。當「開路先鋒」已經完成了破局，「戰略支點」能否真正撐起珠江口東西兩岸的深度融合，很大程度上取決於香港是否願意、也能夠把自身的制度優勢，轉化為中山和整個大灣區西岸可用的發展動能，充分發揮粵港澳大灣區香港獨特的核心功能。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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