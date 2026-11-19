來稿作者：楊華勇



11月16日上午，中國外交部用極簡體例發佈了一則消息：11月19日，國家主席習近平將在深圳同普京、特朗普舉行中俄美元首會晤。沒有「APEC期間」，沒有「場邊活動」，沒有議題清單——只有時間、地點、人物、會晤名稱。同一天早些時候，中方剛發過APEC第33次領導人非正式會議、工商領導人峰會、歡迎宴會及雙邊會晤的整套安排，唯獨把這場全球屏息的三方會晤單獨拎出來發。這不是排版習慣，是刻意切割。



規格上：

拒絕被降格為「側會」

美俄兩邊的口徑恰好構成對照組。白宮11月13日先放風，特朗普19日下午先進行習特會和工作午宴，再舉行美中俄三方會晤；克宮佩斯科夫則在11月14、15日通過《塔斯社》確認「在深圳APEC峰會期間舉行三方會晤」。兩邊都主動把三方會掛到APEC燈牌下。中方偏不。三國元首歷史上首次面對面，1945年雅爾達還沒中國座位，這次是近80年頭一遭。

若通稿寫成「APEC期間舉行」，全球媒體標題自動變成「APEC側會：三巨頭聊核武」——這場具有全球戰略意義的獨立首腦外交，就會被區域經貿論壇的「附件」體例吃掉了。單獨發，等於用公告格式本身宣告：這是獨立事件，不是任何多邊機制的附屬品。

法理上：

經濟平台不被安全議題徵用

APEC的老底子是茂物目標（Bogor Goals）、《布特拉加亞願景2040》，主軸是貿易投資自由化、互聯互通、亞太共同體。而中俄美坐下來要碰的是戰略穩定、核軍控、中東與半島、烏克蘭外溢——典型「高政治」議程。

中方一貫反對把經濟合作平台安全化。不提APEC，就是給APEC「卸綁」：深圳那場領導人非正式會議照常推《深圳宣言》、照常談開放創新合作；三國元首桌上的核與戰爭風險，是三家利用同城契機另起的政治接觸，不記在APEC賬上。否則外界很容易把「APEC = 大國分贓桌」的敘事扣到21個成員頭上，把經貿論壇拖進軍控博弈。

姿態上：

東道主對中小成員的尊重

這是最容易被忽略的一層。東盟、拉美、太平洋島國、加拿大墨西哥……都在深圳。如果東道主自己通稿寫「APEC期間中俄美三方會晤」，等於官方認證：三個核大國在本機制內另開小灶。中小成員立刻會問——那我們明天到場是聽宣言，還是看後台分劇本？

剝掉APEC標籤，傳遞的是：你們的多邊場合歸多邊，我們的三邊歸三邊，APEC不設「核心圈」。外長王毅講的三點意義——注入動力、拓展空間、貢獻秩序——講的是全體成員，不是三家閉門。東道主用20餘字把「被邊緣化焦慮」提前拆了。

三方口徑：

中方握緊主場主動權

俄方拼命掛「APEC深圳峰會期間」，要的是多邊聚光燈破西方孤立，佩斯科夫還專門駁「新雅爾達」類比，但身體很誠實——借APEC合法性抬普京位階。

美方白宮先放風、先列題（核軍控、美伊、無核化），試圖單方面定義會晤性質，把三方桌拉回「美國議題清單」。

中方壓軸發、不列題、不掛APEC。毛寧只說「圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見。」不替俄背書「烏克蘭桌」，不替美背書「核裁軍桌」，也不讓APEC替任何一方站台。

守門人節奏就在這裏，俄想早說，美想定調，中方等兩家都亮完底牌，再用最簡通稿收口——時間地點人物給足，議程一字不給。主場主動權全留在自己手裏。

加墨元首搶先抵深，是中等強國對「被三國演擠成配角」的提前自救；特金會是否第三季，朝方放基建信號、趙甬元訪俄，都是場外對表；高市早苗訂好酒店宴會廳求「同框鏡頭」，恰恰反證三方桌的磁場有多強——越被惦記，中方越要把APEC和三方桌物理隔開，免得日本把「蹭鏡頭」包裝成「APEC安全對話一環」。

外交部發言人毛寧那句「歷史上三國曾並肩贏得反法西斯戰爭勝利」，放在單獨通稿語境裏讀，不是懷舊，是劃邊界：能並肩的是反法西斯，不是雅爾達式分範圍；今天坐一起是戰略溝通，不是重畫勢力圈。

所以「不在APEC議程裏」五個字，看着是公告技術，實則是東道主的三重克制：不給三方會降規格，不給APEC染安全色，不給中小成員遞被邊緣化的把柄。深圳同一城，兩套邏輯並行——白天21家開共同體，下午3家關起門聊核與戰爭，晚上各回各的雙邊。中方用把兩條軌道鋪好，不交叉、不互借、不互綁。大國主場外交的功力，往往不在說了什麼，而在沒把什麼寫進去。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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