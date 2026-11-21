來稿作者：陳嘉華



2026年11月18日，國家主席習近平在深圳APEC工商領導人峰會上提出：「中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。」這一倡議標誌着全球灣區合作正式從理念共識邁向機制化建設。



灣區是現代化經濟生態

當前全球經濟格局正經歷深刻重構，單邊主義與保護主義抬頭。舊金山、紐約、東京和粵港澳四大灣區雖各自在科技創新、金融服務、高端製造等方面形成獨特優勢，但長期以來缺乏系統性的跨區域協作機制。成立世界灣區經濟合作聯盟，旨在將各灣區零散的交流升級為機制化的深度協作。這並非增加一個封閉的「小圈子」，而是把不同灣區的創新和產業優勢連接起來，大幅降低企業跨國營運的制度成本。

灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性與外溢性。「灣區」不僅是一個地理概念，更是一種高度開放、要素高效流動的現代化經濟生態，代表着科技創新、金融集聚與全球產業鏈的深度融合。透過建立聯盟，各方可以圍繞共同目標發揮比較優勢、加強協同，通過經驗分享與成功案例的互學互鑑，共同提升經濟實力。這對於推動亞太區域經濟合作具有重大戰略意義，而粵港澳大灣區也將在數字經濟和人工智能方面為世界提供極具參考價值的樣板。

粵港澳大灣區作為倡議提出的重要支點，已具備堅實的經濟基礎。2025年，大灣區經濟總量突破15萬億元人民幣，成為中國經濟活力最強的區域之一。目前世界四大灣區中，粵港澳大灣區起步最晚，但發展速度最快，不但在面積和人口方面居於世界四大灣區之首，經濟總量也位居第一，且人口構成最為年輕。大灣區與其他灣區的合作空間廣闊，其他三大灣區的企業家正積極與大灣區在綠色金融、數字經濟、人工智能等領域展開投資與技術交流。

七大領域可展開深度合作

展望未來，世界灣區經濟合作聯盟可在七大領域展開深度合作：一是基礎設施和物流互聯互通；二是規則標準與制度性開放對接；三是科技創新合作；四是金融與資本市場合作；五是綠色低碳與海洋經濟協作；六是人才、教育與人文交流；七是城市治理與公共服務互鑑。在具體落實層面，應搭建常態化的國際政商與民間交流平台，打破貿易壁壘，在規則銜接、技術轉移、AI治理及青年人才培養等方面開展務實合作，同時重視扶持中小企業共同參與全球競爭。

從廣州發布《全球灣區經濟合作十大倡議》，到深圳APEC峰會上正式提出成立聯盟，全球灣區合作正從「地理聚合」邁向「動能融合」。未來，只要聯盟能夠形成常態化機制與可落地的項目，就必將成為推動亞太經濟合作與共同繁榮的嶄新增長平台，為全球經濟治理貢獻新的智慧與路徑。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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