來稿作者：羅浚軒



香港近年談及綜援，社會輿論往往容易落入兩個極端：一邊把它視為必要的「安全網」，另一邊則把長期領取綜援簡化為「福利依賴」。這種二元對立看似清晰，實際上卻遮蔽了更深層的政策問題。綜援制度真正要回答的，不是受助人是否「夠勤力」，而是社會能否設計出一套既保障基本生活、又能協助失業者重返勞動市場的制度。若只強調工作義務，卻忽略結構性失業、年齡歧視、技能落差與家庭照顧壓力，所謂改革只會變成對弱勢群體的再度規訓。



受助者難找到合適工作

2024年失業綜援個案達16,173宗，較2019年疫前水平高出28.7%；同年失業綜援受助人中，74.5%已領取援助超過三年，平均受助年期更升至8.3年。這些數字說明，綜援問題已不只是短期失業，而是長期勞動市場排斥的結果。若把這個現象簡單理解為「福利依賴」，就很容易忽略背後真正的結構性困境：有些人不是不想工作，而是很難找到合適的工作。

這也是為何近年的學術討論，不再只把焦點放在「有沒有工作意欲」，而是轉向福利轉就業、以工代賑、以權利為基礎的福利之間的張力。前者強調福利應以工作為導向，受助人要透過參與、培訓、義工或無償工作重新接軌市場；後者則主張，社會援助首先是一種公民權利，目的在於保障基本生活，而不是先對受助人作道德審查。香港現行制度明顯偏向前者，但問題是，當工作被設為援助的主要前提，制度便有可能由扶助機制轉化為管控工具。

從政策設計來看，政府透過就業支援服務和新安排，希望協助健全失業綜援受助人重返職場，方向並非完全錯誤。畢竟，任何公共援助制度都不應鼓勵長期脫離勞動市場；若能透過工作經驗、職業配對及再培訓提升受助人的就業能力，當然有助減少長期依賴。然而，問題在於現有安排是否真能回應受助人的實際處境。根據社聯發佈的相關調查，受訪者對無償工作整體抱持「有條件接受」的態度，78.59%認為安排必須與個人能力配合，81.30%希望工時彈性，87.26%認為無償工作應與技能發展相關。換言之，受助人並非拒絕參與，而是拒絕一種沒有方向、沒有成長、沒有尊嚴的參與。

這個差異非常關鍵。學術上，以工代賑的核心理據，是透過工作激勵來減少福利依賴；但不少研究同時提醒，如果工作安排缺乏實質培訓與晉升路徑，它未必能真正提高就業能力，反而可能把受助人鎖定在低質、零散、沒有保障的活動中。從這個角度看，無償工作若只是重複性勞務，或只是形式上的「參與」，它便很難達到提升可就業性的效果。制度若沒有把無償工作與技能訓練、證書課程、職場配對及後續就業支援連結起來，那它所產生的，只是行政上的合規，而不是實質上的自立。

更何況，失業綜援受助人的困境往往不是單一因素造成，而是多重障礙交織。約80.22%受訪者表示自己有不少就業障礙，包括照顧責任、技能不足、屢次求職失敗、慢性病，以及身心狀況欠佳等。這些都不是簡單用「再努力一點」就能解決的問題。對要照顧家人的單親或家庭照顧者而言，是否有托兒支援和彈性工時，是能否參與就業的前提；對長期失業者而言，重建工作習慣固然重要，但若缺乏個案管理與心理支援，單靠要求參與也未必有效。對中年或較年長的受助人而言，勞動市場本身的年齡歧視，更是一道難以跨越的門檻。

系統不能把結構問題個人化

這亦引出「福利依賴」辯論中最值得警惕的一點：它常常把結構問題個人化。當社會輿論把長期受助者描繪成不願自立的人，制度便容易忽略他們其實面對的是更複雜的現實。某種程度上，福利依賴並不是一個純粹的個人品格問題，而是勞動市場、家庭結構、教育機會與社會支援不足共同造成的結果。若政策只懲罰受助人，卻不改善市場進入門檻，結果只會是更多人被排除在外，而不是更少人需要援助。

受助人並非抗拒提升能力。香港社會服務聯會的調查顯示，不少失業綜援受助人願意透過無償工作強化技能，尤其希望能在銷售、辦公室管理、物流倉務、清潔、護理或駕駛等入門工種中累積經驗。這一點很重要，因為它打破了「受助人不願工作」的刻板印象。問題不在於他們是否願意，而在於制度是否提供了可行的路徑。

當無償工作內容與市場需求脫節，受助人即使參與，也未必更接近就業。這正是為何不少學者和社福界人士都主張，香港的失業福利政策不能只靠條件和監察，更要靠配套和能力建構。香港社區組織協會代表亦提出，應由社工先評估受助人的服務需要，再配對合適工作或實習機會，並透過不同機構協調，避免把無償工作變成標籤化的安排。香港社會服務聯會亦建議，無償工作的內容應加入更明確的技能元素，並由勞工處、僱員再培訓局及個案經理共同支援，以提高重返職場的可能性。這些意見都指向同一個方向：政策不能只要求受助人「回應」，更要提供足夠的「入口」。

從海外經驗看，香港其實並非沒有參考對象。新加坡、台灣、南韓、英國及澳洲等地的制度雖然各有不同，但不少都在福利與工作之間建立更細緻的過渡機制，例如把現金支援與培訓、工作配對、短期公共職位、儲蓄配對或收入寬免結合起來。這些制度的共同點，不是單純加重條件，而是承認受助人需要時間和支援才能重新進入市場。香港若只學習「要工作」的部分，卻不學習「如何讓人能工作」的部分，改革便只會學到一半。

穩定就業要看到個體難處

這一點在最新的過渡安排中尤其值得留意。綜援過渡職津試驗計劃強調鼓勵持續就業與自力更生，但外界亦擔心其連續就業要求未必適合收入不穩定的基層家庭。這其實再次反映出香港政策設計的老問題：制度常常以「穩定就業」為前提，卻忽略了現實中大量工時零散、收入波動、兼職與照顧交錯的家庭狀況。若規則過硬，最後真正受惠的，可能不是最需要支援的人。

因此，若要認真處理失業福利與福利依賴的爭議，香港需要的不是更強烈的道德責備，而是更精準的政策設計。第一，無償工作不能只是象徵式參與，必須與培訓、認證、實習及就業配對連結。第二，制度要有彈性，讓工時、職責和參與模式可以因應照顧責任與健康狀況調整。第三，個案管理必須制度化，由社工、勞工部門與再培訓機構共同跟進。第四，若社會真的要減少長期依賴，就必須同時處理年齡歧視、低技能職位不足、托兒服務不夠及工時不穩等結構性問題。

說到底，綜援制度的價值，不在於它能否把受助人「逼回職場」，而在於它能否讓人有條件重新站起來。若政策只剩下條件、監察和要求，而缺乏支援、理解與過渡安排，那它就不再是一套社會保障制度，而更像一套管理弱勢的工具。真正成熟的福利政策，從來不是把責任全部推給受助人，而是承認社會本身也有責任，去為失業者重建選擇與尊嚴。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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