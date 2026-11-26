筆凱・傑語｜郭凱傑



習近平主席11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會上，提出支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」。峰會閉幕時發佈《深圳倡議》，強調深化開放型區域經濟，並以技術創新驅動包容增長。這項倡議與11月7日在廣州舉行的國際灣區經濟論壇形成呼應。論壇由廣州粵港澳大灣區研究院、團結香港基金及澳門基金會合辦，並共同支持發布《全球灣區經濟合作十大倡議》，當中包括推動規則銜接、聚力科技策源、等方向。



具體項目比宏觀框架更重要

灣區合作的優勢，在於體量適中，可從具體項目起步，無需先搭建龐大框架。面對地緣政治與政策博弈，這種靈活性有助降低合作中斷的風險。香港若要在聯盟中發揮自身角色，關鍵不在於再講一次「聯繫人」，而在於把普通法體系、專業服務能力，以及跨境安排的經驗，轉成其他灣區可借用的工具。

其他灣區與粵港澳大灣區的合作，較容易在三個領域先落地。一是綠色金融與碳相關標準的互認，香港已有的綠色債券與可持續披露框架，可協助其他灣區的項目獲得融資。二是生物樣本與研發數據的分類流通，河套若能以白名單方式試行有限度安排，便能讓海外研究機構以較低成本對接內地臨床資源。三是爭議解決與早期資金結構，香港的仲裁與家族辦公室經驗，可為跨灣區初創提供可預測的退出與融資路徑。

這些安排不必一次覆蓋所有行業。政府可考慮在北部都會區選定兩至三個項目，由相關部門與企業共同列出責任單位與完成時間，並每年公開進度。這樣做，既回應聯盟倡議中「推動規則銜接」的方向，也讓市民看見香港的專業服務並非只服務本地市場。

聯通專業服務以及青年發展

十大倡議把「深化人文互鑑，激揚青年活力」列為方向之一。過去的交流與實習，往往止於單次活動，青年難以把經驗連到五年規劃裏的新產業。若要讓一般家庭看見機會，則需要把能力建設嵌進聯盟框架下的合作節點。

政府可考慮在北部都會區大學城及創科園區，與企業共同設計「行業＋人工智能」的實戰模組，並優先與世界灣區經濟合作聯盟的具體項目掛鉤。例如，讓修讀金融或工程的學生，參與香港與其他灣區（如在綠色金融標準互認，或先進製造原型驗證）的跨境項目，練習把人工智能工具用進實際工序，由參與項目的本地與海外企業共同提供導師與成果評核。部分研究學額或實習名額，可直接對應這些聯盟項目，使青年在畢業前已接觸過跨灣區的工作流程與規則接口，而不是只參加論壇。

這樣安排的好處，在於青年接觸的不是抽象的「大灣區機會」，而是香港專業服務正在為其他灣區提供的具體工具——法律與融資安排、標準對接、數據分類流通。這些經驗較容易擴散到本地的北部都會區產業，也較容易讓青年看見五年規劃與自身技能的關係。

北都可作為先行先試合作區

對一般香港市民而言，灣區合作帶來的機會主要出現在兩個層面。一是專業服務的擴展：當其他灣區需要法律、會計、融資或標準對接時，本地相關行業的需求會增加，而這些工作較不容易被單純的自動化取代。二是青年的技能路徑：若大學城與企業能把上述模組做成常態，則讀理工或商科的學生，較容易看見北部都會區的產業與自己的關係，而不是只聽到「多一些實習名額」。

歸根究底，世界灣區經濟合作聯盟的意義，在於為亞太提供一個可操作的合作層級。香港若能把制度優勢做成可出口的接口，同時讓青年在這些接口上累積可遷移的技能，則首份五年規劃所描繪的產業方向，便較容易轉成具體的發展路徑。這既是對國家開放倡議的回應，也是香港在下一階段可主動貢獻的地方。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師。



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