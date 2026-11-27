來稿作者：劉建誠博士



青年選擇升學課程，考慮的不只是能否入讀，還有家庭能否負擔，以及畢業後可以走甚麼路。教育局11月19日公布，2027/28學年將透過指定專業/界別課程資助計劃，資助五所院校共35個副學位課程、2,196個學額。這項安排值得肯定，但要讓資助真正惠及學生，除了降低學費，也要讓課程與出路的資訊更清晰。



勿因有資助而盲目報讀

新學年的年度資助額，實驗室為本課程為40,730元，非實驗室為本課程為23,390元，適用於符合資格的新生和舊生，在正常修業期內發放。學生支付扣除資助後的學費，有需要者仍可就實際應繳學費申請學生資助。這是減輕學費的安排，並非全額免學費，家庭仍須了解實際支出，才能規劃修讀期間的負擔。

獲選課程涵蓋護理、建築及工程、電腦科學等七個人才需求殷切的範疇，名單經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。把公共資源投向人力需要，具有政策合理性。不過，行業需要人才，不代表每名學生都適合相關工作。收生輔導應同時說明工作內容和能力要求，讓青年按興趣及所長選擇，而不是只因課程有資助便報讀。

首先要把費用說清楚。院校宜按課程列明原有學費、資助額和學生實付金額，並交代教材、設備或實習交通等其他開支是否適用。若學生需要額外資助，也應在報讀階段獲得清楚指引。家長比較的應是整段修業期的負擔，而不只是招生頁面上一個看似吸引的資助數字。

其次，要區分課程認可、升學銜接與專業資格。修畢副學位後，能否報讀某個學位、獲豁免多少學分，或符合某項專業註冊要求，都應按具體課程和規定核實。政府資助不能被理解為保證工作或升學。官方亦說明，計劃不限制畢業生必須從事指定行業。鼓勵投身相關範疇，不應變成替學生預定唯一出路。

出路資訊須公開透明

課程與業界合作，則應重視學習質素。實習能幫助學生認識工作，但宜有明確目標、適當督導和回饋，不能只以獲安排實習作為成效。學生遇到工作內容與課程不符，或缺乏指導時，也應有向院校反映的渠道。把實習經驗轉化為可掌握的技能，才有助畢業後適應職場。

出路資訊同樣需要透明。院校可公布各課程畢業生的升學和就業情況，說明調查回應率、工作的全職或兼職性質，以及是否與所學相關。單一就業率未必能反映發展質素，也不能代表每位學生的結果。清楚交代資料口徑，既讓家庭合理比較，也有助院校檢視課程是否切合實際需要。

政府在配置資助學額時，也宜持續聽取學生、院校和僱主意見，留意行業需求的變化。培育人才需要時間，不能只按短期招聘訊號作判斷。除了專門技能，課程亦應培養溝通、解難和持續學習能力，讓青年日後即使轉換工作，仍有可運用的基礎。這樣的培訓，才較能支援長遠發展。

副學位可以是青年建立專業技能的選擇，也可以是繼續升學的一段路。政府透過資助降低經濟門檻，方向務實而值得支持。下一步應把費用透明、課程輔導與實習支援一併做好，讓學生不只讀得起，更能在報讀前看清選擇，在修讀中獲得能力，並在畢業後按自身條件規劃出路。

作者劉建誠是公共行政學榮譽博士。



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