來稿作者：楊華勇



深圳APEC落幕未久，一場關於「鏡頭」的攻防卻剛剛開鑼。11月17日，英國廣播公司在峰會前夕推出專稿《中國正在AI仙境中接待各國領袖，這是他們將看不到的》，中文版更配以《深圳APEC：「AI奇幻之城」背後的兩個世界》的影片，一邊拍無人機送咖啡、人形機器人巡街，一邊迅速切入建築工人喊「日子難熬」、外賣騎手嘆「收入縮水」，末了甩下一句「在璀璨天際線之下，一些人開始懷疑，未來是否還有自己的位置」。11月23日，《環球時報》直接開火，斥其戴上「陰間濾鏡」，選擇性拼貼、預先定罪，要求BBC向被冒犯的深圳市民道歉。這不是第一次，也大概率不會是最後一次。但這一次「翻車」得格外響亮——因為鏡頭還沒收工，現場就已經自證了謊言。



濾鏡忘在倫敦的那一刻

最有諷刺意味的畫面，是網民翻出的「幕後花絮」：BBC駐華記者碧嘉蘭（Laura Bicker）本人拿着手機在深圳人才公園、深圳灣濱海步道打卡，藍天、春筍大樓、蔥鬱棕櫚，路過市民主動揮手笑喊「歡迎來深圳」，她也笑着回應。轉頭成稿，同一座城就變成了灰調、巡邏崗、搬遷工廠的蒙太奇。有網民在X上冷笑：「她把灰色濾鏡忘在倫敦了。」該帖瀏覽量衝到279萬，各國網友曬出自己手機裏未調色的深圳——原來「另一面」根本不需要尋找，它就在BBC自己剛剛走過的那條路上。

這恰恰戳穿了BBC敘事的軟肋：它不是「看不到」，而是「不願看到」。無人機送餐看到了，自動駕駛看到了，機器人咖啡看到了——但按照倫敦編輯部的潛規則，中國的任何進步若沒有附加「代價」、「隱患」、「被落下的人」，稿件就過不了審。於是「但代價呢」成為萬能轉折句：環保進步有代價，高鐵提速有代價，如今AI騰飛自然也得配一個外賣騎手皺眉頭。同一套句式搬到洛杉磯拍流浪漢帳篷、搬到倫敦拍地鐵垃圾山，BBC會不會標題寫成「西方民主的陰暗面」？答案不言自明。

別人的鏡頭為什麼不陰間

把時間軸拉回11月16至19日，會發現BBC並不是唯一在場的媒體，卻是唯一硬要「調暗」的一家。CNN稱深圳為「奇蹟之城」，重點寫華為、比亞迪、大疆、騰訊如何把漁村變成超級節點；美聯社記者親自上自動駕駛出租車，7.6公里優惠後12.7元人民幣，轉彎減速、遇行人停穩、綠燈禮讓，寫得像體驗日記而非審判書；新加坡CNA強調「小漁村到創新之城」的產業鏈轉化速度；今日俄羅斯記者羅日科夫站在香蜜湖畔脱口而出：「這確定是2026年嗎？像快進了60年」；匈牙利HírTV主播米哈伊剛下高鐵就被摩天樓震住，轉頭還盤算乘30分鐘高鐵來香港逛老街、喝大紅袍配冥想。

就連《環球時報》自己引述的細節也說明問題：BBC鏡頭裏那位「被落下」的陸女士，實際做的是——發現等電梯耽誤騎手時間，乾脆組隊在寫字樓底下接單送上桌。這不是「被AI碾過的殘影」，這正是深圳最典型的「瓶頸變生意」效率。同一個受訪者，BBC剪成悲情，旁人聽出創業。差別不在素材，在剪輯台前面的那雙手。

深圳的「另一面」無須藏

平心而論，BBC觸到的痛點不是完全虛構：房地產調整期購買力承壓、製造業部分外遷、平台騎手收入波動、AI替代焦慮——這些中國官方文件裏也寫，APEC工商峰會《深圳倡議》專門列了「增進民生福祉」「新就業形態勞動者權益保護」「數字素養培訓」。問題在於：真問題要放在真結構裏講。深圳2026年上半年對APEC其他經濟體進出口1.98萬億元、同比增33%；「深圳—香港—廣州」創新集群連續兩年全球第一；中方宣佈2000萬美元資助APEC務實合作、在深設亞太共同體研究中心——這些數據不是宣傳口徑，是海關和WIPO口徑。

轉型陣痛是真的，但城市的回應也是真的：職業技能培訓、新就業社保試點、公共服務擴面，讓「適配」有路可走。把陣痛剪成「文明盡頭」，把適配剪掉，才叫選擇性失明。何況香港視角看得更清楚——深港之間高鐵半小時、創新集群一體化，深圳的「另一面」從來不是地下陰影，而是大灣區分工裏正常的新陳代謝：工廠遷走的地方，長出來的是機器人產線、跨境支付節點、華強北上午設計下午打樣的AR工作室。

西方媒體「代價體」邊際效用歸零

過去幾年，「陰間濾鏡」批評常陷入「你說抹黑、我說客觀」的循環。這次不同，因為證據鏈自我閉合：記者本人在場笑過、市民本人在鏡頭外揮過手、未調色視頻本人在X上瘋傳。當「現場」戰勝「編輯部」，話語壟斷就裂了縫。

更深一層，是西方媒體「代價體」的邊際效用歸零。讀者早就免疫了——中國高鐵快，代價呢？中國新能源出海，代價呢？中國AI進日常生活，代價呢？當萬能轉折句淪為條件反射，權威反而先垮。《經濟學人》同一周封面用陰間插圖醜化四國，連英國本土政治經濟學家都罵「幼兒園認知」。BBC這篇踩中的，不是中國的痛點，是整個盎格魯—撒克遜敘事庫存的黴點。

深圳的「另一面」是「下一面」

深圳不需要BBC替它「發現另一面」。這座城從蛇口開山炮響那天起，另一面就一直是「下一面」——漁村之後是代工，代工之後是華強北，華強北之後是無人機與人形機器人。它不怕被看，怕的是被看的時候，對方眼鏡上糊着2010年的灰。

《環球時報》要的那句道歉，未必會來。但已經來了的，是279萬次瀏覽的打臉、是美聯社12.7元的自動駕駛賬單、是匈牙利主播手裏那杯還冒熱氣的大紅袍、是陸女士電梯口那單沒被剪進正片的生意。濾鏡會掉色，天際線不會。

真正該問BBC的不是「深圳另一面是什麼」，而是——當你自己記者都忍不住在春筍大樓前笑着揮手時，你回家怎麼跟鏡頭解釋那層灰？

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

