城市智庫｜吳家俊



即將踏入12月，香港特區政府自2014年起，每年12月13日都會舉行「南京大屠殺死難者國家公祭日」紀念儀式。今年是南京大屠殺發生89周年。在中日關係持續緊張之際，我們尤其要說清楚：追究的是侵略歷史的責任，反對的是軍國主義，而不是針對今天的日本民眾。



高市早苗政治路線

「師承」戰犯岸信介

研究沖繩多年的學者林泉忠近日提到，中國常駐聯合國副代表孫磊去年10月在聯合國大會第三委員會答辯時，敦促日本停止對「沖繩人等原住民」的歧視；到了今年10月，他在同一委員會答辯時，使用的卻是「琉球人」一詞。琉球曾是一個獨立王國，1879年被明治政府併入日本，設為沖繩縣。從「沖繩人」到「琉球人」的表述變化，外界或可從中領略國家的最新態度和政策訊號。

要理解日本現任首相高市早苗的政治路線，不能不提曾提攜她的安倍晉三，以及安倍的外祖父岸信介。岸信介曾在日本扶植的偽滿洲國任職，其後出任東條英機內閣商工大臣。戰後，他以甲級戰犯嫌疑被拘押，1948年獲釋，但最終未被起訴。岸信介能夠重返政壇，確實受惠於美國對日政策的轉變。

1951年，《舊金山和約》與首份《日美安全保障條約》於同日簽署。前者為結束對日佔領鋪路，後者則讓美軍得以繼續駐紮日本。當時華府的策略，已由懲治戰敗國轉向扶植日本，將其納入牽制中國及蘇聯的冷戰體系之中。岸信介後來出任首相，並於1960年推動修訂《日美安全保障條約》，引發日本國內大規模示威抗議。當中最廣為人知的事件，是東京大學學生樺美智子在衝突中喪生。由此可見，日本政府採取甚麼路線，並不代表日本社會只有一種聲音。

安倍晉三延續外祖父強化日美同盟、推動修憲的路線，而高市早苗則被視為安倍政治路線的重要繼承者。她經常將中國置於所謂「威脅」框架之下，再以此作為擴大日本軍事角色的理據。這種論述本質上屬於政治宣傳手法。

日本不只政客言論

港人要多方位交流

今年10月，約80名香港公務員前赴南京交流，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館悼念死難者，其後亦參觀利濟巷慰安所舊址陳列館。南京紀念館的擴建工程，由華南理工大學著名建築師何鏡堂院士率領團隊設計，其外形猶如一把折斷的軍刀，寓意深刻，發人深省。香港市民及學生均值得到訪參觀，因為親身走進歷史現場，遠比在課本中背誦幾個年份，更能讓年輕一代理解史實為何不容遺忘。

日本有一位學者松岡環，多年來走訪南京大屠殺倖存者，同時訪問曾參與侵華戰爭的日本老兵，把加害者與受害者的證言一併呈現給日本讀者。像她這樣願意直面歷史的人，正是值得我們交流與合作的對象。

中日兩國的學校及民間團體，不妨合辦史料展覽、推動學生互訪，既讓兩地青年共同研讀歷史資料，也讓更多日本民眾到香港及內地走走看看，親身了解當代中國社會，而非單純透過政客的言論認識中國。批評高市早苗的言論，並不等於拒絕與日本民眾往來。國家公祭日最重要的意義，正正在於把這兩者清楚區分。

教育局早於2021年11月已去信全港中小學，建議在國家公祭日期間舉辦相關活動，悼念南京大屠殺遇難同胞，並以「銘記歷史．珍愛和平」為主題。學習歷史的目的從來不是宣揚仇恨，而是珍惜今日來之不易的和平。多年來，全港學校積極參與相關活動，成效有目共睹。事實上，社會其他界別，例如宗教團體、專業團體及各類行業組織等，亦可逐步加強推廣「銘記歷史．珍愛和平」的信息，而不應局限於教育界。相比學生，社會各界人士往往擁有更多日本朋友，也有更多機會接觸日本民眾。透過持續而真誠的民間交流，讓日本民眾更深入了解相關史實。銘記歷史，不是為了延續仇恨，而是為了共同守護和平；了解歷史，正是為了更好地走向未來。

作者吳家俊是「城市智庫」研究員，屯門區議會食物環境衞生委員會增選委員。



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