來稿作者：黃冰芬



一年了。宏福苑那場火，像一道剛癒合的疤痕，在一整年到來之際又隱隱作痛。這一年來，聽到死難者家屬的故事讓人心酸，揭開的真相讓人憤怒，但與此同時，也有許多互相扶持的畫面讓人難忘。最讓人倍感珍惜的是人們相互守望之情，每份溫暖都匯聚成一起往前行的力量。如今，受災家庭都已有了安身的地方，但要真正安心，還需要陪伴與關懷，還有那個改革的承諾。



這一年，最不容易的是災民。有人要在陌生的過渡房屋裏重新適應生活，有人一邊應付漫長的善後程序，一邊撐住整個家，也有孩子在成長中慢慢明白什麼叫失去。我們記住逝者的名字，也記住這場災難背後不容重演的教訓。哀傷需要時間，但我們不能只停留在悲痛里。唯有真相得到徹查、關切得到回應、制度得到改善，大家的眼淚才不會白流，受創的家庭才能真正看到往前走的希望。

這一年，我們也實實在在看見了各方的擔當與努力。在最混亂的時候，「一戶一社工」走進災民家裏伸出援手；政府統籌的援助基金為彷徨的家庭解了燃眉之急，海內外同胞與社會各界紛紛捐款捐物、提供住宿支援；「以樓換樓」方案更讓許多家庭重新安頓下來。上月底，獨立委員會歷經九個月調查後發布報告指出部門缺失、提出120項建議等，政府同時公開道歉並宣布政治、行政雙問責，相關調查和起訴亦繼續推進。不到一個月後，行政長官又召開會議敦促加快修訂六部法例，反圍標特遣隊兩輪行動拘捕了百多人，直接觸動盤根錯節幾十年的既得利益。這些都不是做樣子的紙上功夫，這般雷厲風行是要告訴逝者和遺屬：這場火沒有被當作一宗普通意外草草翻過。

在最艱難的日子裏，我們也深深感受到中央和內地同胞對香港的牽掛。從火災後的及時慰問、協調支援特區政府緊急救災，到物資馳援與精神上的鼓勵，都讓港人切實感受到自己絕非孤軍作戰。這份血濃於水的情誼，我們一直銘記於心。

宏福苑事件留下深刻的一課，也推動着一場必須進行到底的改革。這項系統工程，光靠某一個部門遠遠不夠，需要政府主導、社會協同、公眾參與、多方合力：立法會要嚴格把關，專業人士要堅守操守、敢於向不合規行為說「不」，行業協會也要加強自律。簡單而言，審批的把好審批關，監管的把好監管關，執法的把好執法關，少了一環，改革都落不了地。正如最新一篇「港澳平」文章所提醒的「以高水平安全護航高質量發展」——說到底，守得住安全，香港才談得上更好的發展。

一年了，筆者想對受影響的居民們說：你們的痛，香港記得；請帶着所有人的祝福和支持，努力把日子過下去，明天一定會慢慢好起來的！而我們每一個人，也都會帶着這份懷念與決心，團結一致陪着大家前行，共推改革，共建家園。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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