01論壇．進言廣達｜出境見曙光、入境路仍長　商旅信心乃關鍵

政府專家顧問與政商界積極倡議放寬外地旅客的檢疫要求，筆者亦提出除減少酒店隔離日數以外，政府需要提供更多政策支援，才能重新吸引到更多旅客和商務客人回流香港。今日行政長官李家超宣佈自9月26日起配合「紅黃碼」實施「0+3」的新措施，是實事求是之舉，但對全面推動行業復甦和回復社會發展，仍須加大力度。



來稿作者：黃進達



難成外商外客誘因

坊間無須質疑減少隔離天數會否令本地疫情反撲，筆者認為政府仍會死守幾道防疫底線，包括入境人士於指定時間的核酸檢測安排、要求入境前自行申報快測結果、以「紅黃碼」限制出入處所減低風險、抵埗陽性的隔離要求等等。更重要的，市民要相信航空公司與其他地區的政府會對訪港旅客提出合理公共衛生要求，包括提供快測證明、有病徵不得出行等安排。所以，港府放寬抵港檢疫，只是將重床疊架的工序刪去，關鍵防疫措施仍然牢牢把握。

筆者曾提出觀察，周邊地區比如日本、韓國、新加坡、泰國，乃至英國、美國、加拿大、澳洲等地，只要旅客有接種疫苗或提供核酸陰性證明，即可入境無須隔離，只是香港一直從嚴檢疫，以7天或14天的酒店隔離期令外客為之卻步。新措施「0+3」即將推行，相信這個隔離天數對於香港市民來講能夠接受，隔離成本大幅下降，照顧長者和幼童家庭終於能夠盼望外勞的正常輸入。不過，對於商務旅客而言卻難以理解，尤其當其他國際城市已經撤去限制，而在香港就與生意伙伴到餐廳食飯都要算日數。

酒店業現雙失隱憂

換位於商務旅客角度，來港目的除洽商之外，盡情觀光、享受美食與酒店配套同樣重要。早前有大學發表學術文章，分析本港前年至去年的第3及第4波疫情，政府推出的一系列社交距離措施，有關研究證實當時禁晚市堂食對於壓制疫情影響不大。現下，政府尚未宣佈取消餐飲場所營業時間限制、放寬社交距離措施，取消現場表演及跳舞活動限制等安排，這未能減輕抗疫對本地經濟和各行業的影響，更無助向外地旅客呈現香港有經濟活力的真正面貌。

特區政府既然能下決心，以「0+3」作為陸續復常的信號彈，意味著旅遊業界已經可以復辦出境遊。解凍行業曙光已到，但現存的限制仍然打擊外地旅客的來港意向。筆者擔心，酒店業短期出現水深火熱的情況：港人大解放出境不再Staycation，香港又無法大量引人外地遊客，酒店業同時面對雙失。為保障入住人數，建議政府可與酒店業界商量，招募酒店登記成為「逆隔離設施」，方便港人在香港完成隔離，再以閉環形式進入內地。

及早復常治社會長新冠與經濟內傷

服務行業面對商機有望重振，更應操作謹慎。一個月前筆者撰文講到服務行業喜迎一定程度通關時，要有心理準備、整頓精神面貌，方可將香港最佳一面示人。過去兩年，航空業界、旅遊業界人才流失嚴重，深有經驗的員工已經轉行求生。隨着對外航班恢復，但整個航空業航班調整、人員招募需時，周邊其他配套回復常規運作也需要時間調節。為避免出現歐美國家在重開關口後出現的行李失蹤、交通安排混亂等問題，香港如果要留住商務客人的心，以上問題必不能干犯。

抗疫與復常的平衡，需要總結經驗、定下科學理性的決定。筆者相信，短期內新冠疫情在香港不會一瞬消失，亦有專家指出新冠在港已成風土病的落戶跡象。果真如此，斷不能持續令香港的社會經濟維持「長新冠」。而且關鍵的口罩令並無撤銷，足夠保障公共衛生安全。香港更應權衡輕重，新冠要治，社會經濟與香港競爭力的內傷，更應急救。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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