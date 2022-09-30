季霆剛｜台灣政治紛亂的根源

台灣九合一選舉將在11月26日舉行，美國國會參議院外交委員會近日審覆通過《台灣政策法》，令少數「台獨」分子更為蹦蹦跳跳。有「台獨」分子日前召開記者會，要求各參選人簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書。



來稿作者： 季霆剛



有台北市議員要求台北市長柯文哲簽署承諾書，柯文哲拒絕簽署，引發熱論。「台獨」頑固分子、「湧言會」召集人「立委」王定宇強調，「絕不投降只是基本款，也是意志的展現」，這批人的表現如同2019年修例風波時香港的「攬炒派」。雖然口中對「寧為玉碎，不作瓦全」念念有詞，內心卻只望矜全自保，色厲內荏的「攬炒派」在台灣亦然。

台灣反中氣氛魔幻

自從民進黨藉，現已退選桃園市市長的林志堅的「論文門」發生後，台灣政治氣氛變得更魔幻。「論文門」後，有淪為華人世界笑柄的于北辰「將軍」的「飛彈攔截率210％」論，隨後發生震撼中外的東南亞人口販賣事件。台警在機場向旅客舉出警示勸導，部份人堅持要到「龍潭虎穴」，而台灣外事部門之首吳釗燮語出驚人，反指柬埔寨詐騙是中國大陸一帶一路的「遺毒」。

其後台南市再爆發兩名警察在光天化日下慘遭逃獄歹徒割喉喪命事件，台灣內政部門之首徐國勇在鏡頭前大聲疾呼、怒吼「大膽使用槍械」差點「誤中副車」殺錯人而民意機構之首游錫堃則稱「我反對死刑，但這樣（殺警）一定要判死刑」。再來一個前衛生部門負責人、台北市市長參選人陳時中將疫苗紀錄封存三十年事件加上其「免治馬桶」那種俗不可耐、煮鶴焚琴的「如廁偷窺」選舉廣告，令人不想再直視某些台灣的政治人物。最後台灣內政部門再在社交媒體上貼文企圖網絡公審欺壓一名女性藝人楊丞琳。這樣的政治生態、這樣的社會、如此的風氣，魔幻不魔幻，是否令人嘆息甚至窒息？

在此之時，有人意猶未盡，有如台灣富商曹誠興之輩灑金大談所謂「全民皆兵」玉石俱焚之計。日前更有參選人出來要求從政者要簽署「絕不投降承諾書」，似是要同歸於盡、「攬炒」的樣子。

台灣藝人楊丞琳被指早前在內地節目失言，後遭台灣內政部門在社交媒體以「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」為題來訕笑。（youtube截圖）

謀「獨」謀私是政序貿亂根源

宋代名臣歐陽修在五代史馮道傳評論「禮、義、廉、恥，國之四維;四維不張，國乃滅亡。」馮道由後唐莊宗正式入朝起，歷事五朝、八姓、十一帝。歐陽修《新五代史》則指馮道是五代時道德淪亡的表徵：「其可謂無廉恥者矣」。歐陽修亦評道：「不廉則無所不取，不恥則無所不為」。

台灣的政客現況是無所不取、無所不為、無所不言、無所不敢，政客們已經連華實的外觀裝飾都脫去、剩下如狼虎的野心、蛀食中國國家觀、謀「獨」謀私、離間兩岸人民情愫、殆盡中國歷史和文化精詣，這亦正正是台灣政序貿亂的根源。

孟子曰：「困於心，衡於慮，而後作」。任何事都需要費盡心力，經過艱苦的思考才作，今日台灣政客的現況卻是不經思索、口比心快、輕躁偏激，導致永遠是製造問題多於解決問題。 從民進黨的官府前任現任要員陳時中到徐國勇，再觀民意代表「立委」王定宇，有誰是在製造更多問題、庸人自擾，一眼可見。

台灣政壇用人不重器幹，只重黨性。不重黨格，只重關係，以致奸人身居要位、正直之士無立錐之地，台灣永無寧日。

用人不重器幹 公器私有化

浮薄不實之風興，敗法亂紀之事獗，必然導致公器被私有化。執政黨將公家資源謀奪強佔、瘠人肥己，但要包裝說成自身是永遠站在人民一方，這是政客的慣技。台灣領導人蔡英文在2016年說過「你要說民進黨只有一個派系的話，我承認這個派系就叫做人民。」現在回看，實在令人哭笑不得。

台灣慈善機構慈濟基金會執行長顏博文日前接受媒體訪問時，透露2021年採購復必泰（台稱BNT）疫苗的艱辛，他稱甚至還有台灣官員告訴他「買疫苗是政府的權限，這件事情不用想了」。在台灣的政治秩序下，掌柄牖民者很容易變成蠹民殘物的集團，政壇圈子變成拉攏商賈、經營私業的遊樂場，吁嗟今日之台灣！從台灣去年採購疫苗的亂象橫生，可見台灣政治圈子的腥穢和官邪。

回到「不投降承諾書」，這文書既非軍令状，亦非法律文件，明顯就是「深綠」人士「抗中保台」的叫囂。外界一直質疑這些人只有「抗中」的形態，沒有「保台」的方略。這批人就想出「不投降承諾書」一招自圓其說。富商曹興誠在鏡頭面前穿著防彈衣的表演，加速了「台獨」的內鬥，在選前每人都企圖突圍蹭報章的版面。

台灣的民眾是機智的，他們明白「不投降」後還有諸多可能，例如本人不在台灣、人間蒸發、行蹤不明、退避三舍、戰敗被俘等。以民進黨過去的劣績，民進黨為自己的差失紕漏而創造的藉口可謂恆河沙數。「不投降承諾書」這種小學程度的兒嬉文書、一撕就破的空文，對大陸而言、對台灣大眾而言一笑置之就罷了。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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