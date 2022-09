01論壇．季霆剛｜曹興誠可能是「身在曹營心在漢」

已公開退出新加坡國藉的聯電前董事長曹興誠9月1日身穿防彈背心舉辦國際記者會,他稱將資助6億元台幣給「黑熊學院」投入民防教育,總目標是訓練出30萬名「平民神射手」,似是在組織一隊「義和團」大軍。



來稿作者:季霆剛



曹興誠在記者會上不忘吹噓一下「美式民主」,他稱「每次聽到美國國歌,我都很欣賞最後兩句,意謂美國是「自由之地,勇者之郷」(the land of the free and the home of the brave) 」。

什麼方為勇?

1814年正是美國國歌《星條旗》歌詞撰寫之時,當時以歐洲的白人為主的「美國人」通過奴役和征服美洲的其他原始和長期居住在當地的民族而建立的地方。白人比其他人是自由的,但其他人則不是,需要接受白人的奴役、監管和欺淩。美國目前是自殺率和監禁率最高的國家,美國的人均入獄人數比世界上幾乎所有其他國家都多。

此外,美國目前面對有大量的非法移民人口,非法移民的人身自由也受到極大的限制。當然美國有一定的「自由」,與世界不同之處,在美國具有攜帶武器的自由。一個 21 歲的美國人可以走進一家槍支商店,購買和選擇的槍支、彈藥,隨時攜帶。即使美國建國以來發生無數槍擊慘案,但無人可禁止美國的「自由」。

美國「勇」的一面只在對外擴張,但美國掌政的「勇者」從來都沒有從根源治理其國內非法藥物、槍支、暴力、自殺、種族仇恨的問題,不少美國人認為美國一個充滿厭惡和怯懦的地方,只有一些被美國愛國主義蒙蔽的美國右派仍會認為美國是「自由之地,勇者之郷」。

「懦弱的下場是被人奴役」

曹興誠在記者會上稱「所以自由屬於勇者,懦弱的下場是被人奴役。」筆者認為曹興誠是名貨真價實、百份百的「曲線反派」,甚至可能是名「身在曹營心在漢」的人物。

在民進黨治下的台灣,近期發生駭人聽聞的人口販賣事件,數千名台灣人人身安全受威脅,民進黨當局卻是要解決提出問題的人,向暴露人口販賣問題的網紅BUMP開火。而經查緝後,綁架勒詐之事更是源自台灣一些黑勢力。 隨後民進黨當局急就章地頒出《數位仲介服務法》草案,企圖箝制網路言論自由、封殺異見負評、將網路清洗一番,令台灣只剩民進黨一家之言。

如此下去,人人自危、人身自由淪陷、言論自由殄滅,曹興誠在記者會上放之四海而皆準的「懦弱的下場是被人奴役」一言,對選前的局勢、對台灣人而言,卻是啟瞶振聾、暮鼓晨鐘,令眾人曉然覺悟。對台灣自由的最大威脅並非來自對岸,而是內部的民進黨。曹興誠曲線反對民進黨掌政,他可謂「功不可沒」。

曹興誠「低級綠、高級黑」

更深層去觀察,既然曹興誠對美國國歌的愛慕,為何他當初不去當美國人,要「委屈」自己當一名新加坡人? 既然他如此愛聽美國國歌,為何要「屈就」自己回歸台灣聽「三民主義歌」?對於曹興誠退而求其次,回歸台灣,大部份都不解。

曹興誠在90年代在大陸設廠賺錢後,在2007年還主張統一公投。2008年再提出兩岸和平共處法,當年被時任台灣領導人的陳水扁痛罵。 曹興誠不單是名「低級綠、高級黑」,其用心亦是極端的黑。曹興誠如此極端和極右言論,加上其一擲千金裝備台灣人當「死士」的行動,令筆者聯想到在馬里烏波爾被潰滅的亞速營。

曹興誠的計畫中要將數以千計的軍備武器散落民間,人人持槍、不接受軍方統一指揮、視蔡英文作為「統帥」為無物、各自為政。不難想像一旦如此,台灣將會變成如敘利亞、利比亞的紛亂危地。兩岸未開戰內部已經生亂,曹興誠搞亂台灣的計畫如此「嚴縝周密」、如此「超前部署」,到時候台灣還可能還要向大陸請求統一。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點,與香港01無關。



