揚言自得｜全球金融廝殺如何終結？

世界的天量資金有兩個本性：逐利，避險。美國總統拜登老謀深算，全球的避險資金，他以戰爭驅趕去美國；全球的逐利資本，他以暴力加息吸納去美國。在驅趕與吸納的推拉之下，全球過去十年超濫發的美元資金浩浩蕩蕩向美國湧去，導致全球金融大亂局。



亂局才剛剛開始，但已經搞到英國這個現代金融鼻祖患上「金融精神分裂症」。英倫銀行剛於9月22日加息收緊銀根抗通脹，但不足一周便要反向而行放寬銀根大量印鈔買入英國國債；英國首相卓慧思及學霸財相關浩霆的超級減稅方案推出不足兩周，便投降宣布富人減稅方案壽終正寢。如此朝令夕改，發展中國家也沒有這樣搞笑。大英帝國以為自己是美國，可以像美國一樣，以印鈔派錢解決經濟金融問題，結果是精神分裂，信譽受損。

美國精心部署「戰爭與加息」

美國不同，難怪它以「例外主義」橫行。全世界投資者都要美金，全球貿易要美金。全球有多少美金流通，美國話事；向全球發放多少美金，美國話事；世界各地的金融貨幣政策是好是壞、是對是錯，美國話事。主導世界財政和金融意識形態的世界銀行和國際貨幣基金的任何重要決策，如果沒有美國點頭就出不了台，因為美國是唯一有否決權的國家。是唯一，不是之一。世界銀行行長是美國直接欽點的，有史以來都是美國人出任。為了表面上好好睇睇，美國一直讓歐洲人出任國際貨幣基金總裁，但人選當然要美國點頭。

拜登總統精心部署「戰爭與加息」。去年美國主流經濟學家都知道通脹正持續飆升，但聯儲局卻一直堅持通脹是「暫時性」，無需加息。控制通脹是聯儲局的核心任務，自成立以來便精研通脹，掌握所有數據，對通脹走勢判斷精準，豈會誤判？ 聯儲局去年一直出口術拖延加息有兩個原因。第一，雖然吸納資金的加息隨時可以啟動，但驅趕避險資金來美國的戰爭機器尚未備妥，因美國需要更多時間才能催谷俄羅斯出兵。第二，如果去年及時加息，及早控制通脹，聯儲局便沒有令人信服的理由去暴力加息，只能溫和加息。故此必須等，要等到戰爭爆發，同時粗暴加息，才能在全球抽血。於是烏克蘭大砲一響，聯儲局主席鮑威爾便變面，由無須加息，變成粗暴加息。

卓慧思政府在爭議聲中撤回減稅計劃，英鎊補裂口兌港元逼近9算。（AP）

中國人民幣相對其他貨幣穩定

在戰爭與粗暴加息下，全球資金浩浩蕩蕩湧向美國，多個國家外匯儲備大幅下降，全球主要貨幣，包括歐羅、英鎊、日元等，都跌到四腳朝天。但美國在浩浩蕩蕩的抽資中，抽不到中國。其它弱小國家就算整個國庫送給美國，亦對美國無補於事，只有收割中國才能填補美國的財政黑洞。但中國做足了金融防禦工事。過去數年之間美國天量印錢，但中國外匯儲備保持穩定，今年至今美國粗暴抽血，多個國家外匯儲備跌破警戒線，但中國外匯儲備只是輕微下調6個百分點，詳細數字可以參考中國外匯管理局網址。人民幣匯率相對其他主要貨幣亦較穩定。

這解釋了為何世界銀行行長David Malpass 最近按捺不住，居然說：「中國在這次國際經濟放緩下沒有出台更多刺激經濟的方案，這對美國支持國際經濟增長的努力構成壓力」。世界亂局不怪美國卻怪中國，如此荒唐，但一查資料，原來這位世界銀行行長在特朗普執政期間是美國副財長，其餘何須細說。「世界銀行」的名字叫人肅然起敬，但本質只是美國用來永續其金融霸權的工具，信它必中伏，戈爾巴喬夫是一例。

美國在全球大抽血，英國卻推出450億英鎊減稅計劃，於是國際貨幣基金罕見地發表聲明：「英國政府推出的經濟措施會增加不公平」。而較早前，美國總統拜登亦毫不留情摑了英國首相卓慧思一巴掌。拜登上月底在推特發文說：「我厭倦滴漏經濟學，它從來沒成功過」。卓慧思正是「滴漏經濟」的信徒，她相信給企業及富人減稅，會促進經濟發展和消費，而其產生的經濟效益會在社會層層下滲，惠及基層。她和財相推出的450億英鎊減稅方案，正是以此為理論基礎。拜登摑了她一巴後， 唐寧街十號不肯對號入座，馬上表示拜登不是針對卓慧思。

美國印鈔的「現代貨幣理論」

拜登不支持下滲經濟學，他信奉的是：「 鈔票是美國印的，要幾多印幾多」。這句豪氣干雲的話並非單純美國例外主義的伸延，而是有堅實學術基礎，並且是在美國大行其道的「 現代貨幣理論」（Modern Monetary Theory）的核心要義。

現代貨幣理論的經典著作是《赤字迷思》，作者凱爾頓（Stephanie Kelton）。該書榮登《紐約時報》2020年非小說類最暢銷的書。她三年前便作出建議：大批美國大學畢業生因讀書時欠下政府總數逾1萬6000億美元貸款而飽受困擾，影響美國家庭財政穩健、妨礙家庭消費，這些欠款應該一筆勾銷，以增消費促發展。對這「一筆勾銷大學生的欠款」的建議讀者可能有點耳熟，因為拜登在8月24日正是用行政命令實施大規模取消大學生欠款。這不是他自己的構思，只是從凱爾頓偷師而來。而這位凱爾頓絕非吸睛學棍，而是紐約石溪大學（亦即楊振寧曾工作三十七年的大學）的教授，並曾經出任參議院財政預算委員會首席經濟師。

拜登為經濟繁榮定必天量印鈔

拜登最欣賞的美國總統是羅斯福，而羅斯福是美國歷任總統中印鈔比例最高的總統，在任期間，他把美國國債推高十倍。如果以金額計算，則奧巴馬最高，他就任八年，增加國債8.6萬億美元，平均每年接近1.1萬億。拜登青出於藍，在位兩年未到，已增加國債3.3萬億美元。

這對我們的啟示是：戰爭與粗暴加息導致的金融動盪現在才開始，美國是不達目的誓不罷休，其間對中國和其它國家的衝擊影難以評估。但美國自己亦會捱不住高息環境，明年此時定必已開始減息，加上拜登任期第三年需要製造經濟繁榮，故此定必回復天量印鈔的勢態。到時，打了「戰爭與高息」荷爾蒙針的美元會江河日下，甚至一瀉千里，為港元與美元脫鈎尋找替代方案提供難得的機會。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，現任職智庫。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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