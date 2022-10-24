多聲道｜環保與創科不應對立　政府應鼓勵糅合發展

作為香港唯一紙包飲品盒回收廠的「Mil Mill喵坊」，與科技園的租用合約到期，卻因科技園公司要利用相關土地發展創科項目而不獲續約。經過一連串磋商後，科技園表示可以把租約延長半年，但喵坊則要求延長3年。環境及生態局局長謝展寰表明他已向喵坊提供協助，並需時跟進喵坊的土地要求。此事公眾關注，究竟香港的環保政策能否有效提高市民的環保意識，還是拖環保產業發展的後腿？



以這次「喵坊」為例，環境局、環保署皆表示支持「喵坊」於科技園設廠房進行紙包飲品包裝盒回收分類的處理；但科技園欲收地以發展創科，不予環保項目發展的空間。相關政府部門不單各自為政，對環保事宜上持不同意見，亦未有宏觀並長遠規劃執行環保政策，行事間顯思維短視，認定環境保育與科技創新發展存在對立關係。



來稿作者：張美雄



雖然行政長官李家超未有在首份施政報告提出長遠的環保政策及規劃，但立法會巧合地在同一日通過通過調升膠袋徵費的立法程序，今年底開始購買每個膠袋所徵收的費用將由五角調升至一元，並取消多項豁免。雖然徵費調整的幅度，以現今的物價水平觀之，或許只是追上推行計劃十多年間的「通脹」而已，令人質疑是否能成為有效的動機。但如果從源頭減廢的角度出發，這次調整呼應了上屆政府於去年提出的《香港資源循環藍圖2035》，總算「全民減廢．資源循環．零廢堆填」的願景踏出了一步。

市民願意回收 企業未有誘因投資

現時（據2020年數據），全港共有539萬公噸的固體廢物被棄置於堆填區。筆者作為西貢區區議員，長期關注新界東南堆填區的飽和問題，除了源頭減廢之外，若不把可供循環使用的廢物進行資源回收及處理，那怕把整個西貢區變成堆填區亦很快就會不敷應用。上述數據當中，廢紙和廢塑膠分別佔了固體廢物當中的24%和21%，數量上以及比例上都頗為驚人。當中除了因市民回收意識低外，就是因為回收再循環的儲存成本高、運輸成本高和利潤低三個原因。即使市民願意做分類回收，當企業因這些原因而不願意投資在環保產業，所收集的廢物該何去何從？

最終，因衛生及儲存問題，清潔工及相關的管理公司就不得不把回收箱的物品直接倒入垃圾箱，具有環保意識的市民一旦發現這處理手法，亦質疑自己繼續進行廢物分類的意義，令環保意識與行動分離，無助改善減廢。當從事資源回收的企業已經不足以應付所以可供回收的廢物時，「喵坊」作為全港唯一的紙包飲品盒回收廠，協商過後卻只獲科技園續約六個月，若「喵坊」在租約正式完結後未能另覓工地，廢紙的棄置率必然會大大上升，此後無論政府提出多少環保措施及政策，從結果來看，必然會開倒車，這源於政府未有以新的思維去鼓勵環保產業的發展以及統籌相關政策，讓環保企業與科創發展配合。

商界開始將環保與科創配合

政府等到何時？

事實上，近年越來越多企業嘗試將環保與科創配合，響應聯合國提出的可持續發展目標，在進行本身的業務時加入若干措施，希望在全球面對可持續發展的挑戰時盡其社會責任。例如匯豐銀行就在採購商品及服務的過程中，加入綠色元素，提出道德與環保行為的準則，並把這些標準訂為作出採購決定其中的一項考慮因素；而信和集團更與初創企業「EcoBricks」合作，利用「EcoBricks」的專利技術把那些原本不能回收的塑膠廢料改造為可持續建築物料，當中包括環保磚，這不單能減輕堆填區的壓力，更展現了環保與創科的緊密關係。

利用創新技術處理廢料的回收與循環再用，是全球處理環境問題的大勢所趨，期望科技園及創新科技及工業局能夠與時並進，突破既有的僵化「科創」思維，與環境及生態局合作，引入有志於針對環保問題而設立的創科企業，並對其提供補助及設備上的支援，以發展更有效率的廢物回收循環再造的創新科技項目。

當政府在政策的執行上身體力行，致力於提升廢物回收及處理的效率以及利潤，這樣比單靠宣傳教育更能多管齊下，推動環保意識之餘，亦能令更多企業投入環保業務，並期望相關技術能衝出香港，成為環保與創科的結合的國際典範。若政府不願起帶頭作用，提出對環保企業更為友善的政策，則如何為市民樹立榜樣，新一屆政府應趁著開局之時，把總體環保政策講清楚、說明白、定路線，否則即使提出多少個環保發展的藍圖，都只是「嗌嗌口號」罷了﹗

作者張美雄是西貢區議員、民生圓桌召集人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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