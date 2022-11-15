多聲道｜中德關係影響中歐發展

2020年冠病疫情在世界各地爆發後，國與國領導人之間就中斷互訪。一下子會面全被網上「乾冰冰」的視訊所取代。



11月4日，德國總理朔爾茨千里迢迢到北京作「旋風式」訪問。他是疫情後首位訪問中國的歐洲大國領導人，也是中共領導人習近平在二十大開啟第三任期後，第一位訪華的歐盟國家領導人。



來稿作者：陳文坪



柏林與北京的距離有7300多公里，飛行時間須7小時。說他旋風式，是因為訪華只有一天（其實不到24小時）就離開中國。朔爾茨老遠跑到北京訪問，遠道而來卻不過夜留宿，個中緣由這裡就不贅述。不過，面子是自己的，他不要面子，中方只能「主隨客便」了。

雖是一天訪問，中方卻非常重視。中國國家主席習近平、政府總理李克強都給予會見。習近平為他舉行了宴會，朔爾茨也和李克強共同召開記者會。

在訪問華期間，朔爾茨呼籲北京發揮對俄羅斯的影響力，阻止俄羅斯在烏克蘭的戰爭。包括反對在烏克蘭戰爭中使用任何核武器。而習近平也順手推舟，對朔爾茨說，中方呼籲國際社會「共同反對使用或威脅使用核武器」，防止亞歐大陸出現核危機。習近平的這番言論，就是呼應朔爾茨的「要求」。

以美國為首的西方國家，在對中國採取科技圍堵的當下，德國總理朔爾茨敢冒「得罪」美國而訪華，就是向北京伸出橄欖枝，「修復」與中方的關係。希望與中國保持政治、經濟、貿易等聯繫。而中方也投桃報李，向朔爾茨說出反對俄羅斯」使用或威脅使用核武器「的言論。讓朔爾茨回國有所交代。讓國際社會看到中國是支援德國、支援歐盟的，反對俄羅斯的「核勒索」。

中歐投資協定胎死腹中

回顧2020年，一度遇上擱淺危機的「中歐投資協定」（簡稱協定），在2020年結束前一天如期完成談判。讓人期盼中歐關係能更上一層樓。然而，不到半年時間，國際時局發生了變化。速度之快、範圍之廣，相信是各方始料不及的。

首先是香港問題。港版國安法在港實施，香港推行新選舉制度。西方國家指責中方違背在香港實行一國兩制的承諾、違背對國際社會作出的承諾。第二是新疆維族就業培訓問題。西方政客指責中方政府對維族人民的強迫勞動。借此加以抵制新疆種植的棉花產品而掀起軒然大波。特別是，歐中2021年各向對方的制裁與反制裁，引發了歐盟議會、成員國對中方的強烈反彈。歐中關係也陷入其中。

2021年5月4日，歐盟委員會表示，鑒於在相互制裁後中歐之間的外交關係惡化，爭取批准中歐投資協定的努力實際上「已暫停」。這意味著該協定在今年內是無法獲得歐盟的批准而生效的。其實，2022年也只剩下一個半月，該協定還是「胎死腹中」，無法重新啟動。

俄烏戰爭影響中歐關係

還有，第23次中國—歐盟峰會4月1日以視訊方式線上上召開。因疫情因素，這是連續第二年線上上召開會議。也是俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，歐盟與中國領導人舉行會晤的一場重要會議。但是，會後雙方沒有發表聯合公報，對外通報卻各說各話。分析人士認為，這次峰會完全是「雞同鴨講」，歐盟極為重視的烏克蘭戰爭問題，中國並不熱衷。

其實，中歐關係在德國前總理默克爾下台前就發生了波動。隨著2021年德國政府的更替，連帶影響中國與歐盟的關係受損。因為德國起著領導歐盟事務作用。默克爾當政，德國是歐盟領導者。少了默克爾這麼一位政壇重量級人物掌舵，繼任者朔爾茨的聯盟政府難以主導歐盟事務。歐盟立場傾向美國為首的西方國家已難以改變。

特別是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭至今已九個月，歐盟還深受俄羅斯的「核勒索」與能源危機。對中方作為聯合國安理會常任理事國至今沒有發出譴責聲明，歐盟當然提高嗓門「訴之」國際社會。

朔爾茨此次訪華，政治上是加分的。因獲得中方呼籲「共同反對使用或威脅使用核武器」的公開言論。也與中國領導人建立了某種「默契」和「私人友誼」。作為安理會常任理事國，中方須更實際的行動在國際事務中充分表達，而非一些不痛不癢的「外交辭令」。

中方只要穩住中德關係，就能穩住歐盟。否則，中歐關係必將波折不斷。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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