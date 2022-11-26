恩威並施｜香港大灣區舉辦世界盃

中國從來沒有舉辦國際足協世界盃，那麼香港是否應該帶頭爭取，以香港和大灣區的名義代表中國申請舉辦世界盃？這樣香港才能舉辦一項真正結結實實的國際盛事，能夠真正走上國際舞台。而且又可以透過在大灣區舉辦世界盃，促進大灣區城市之間的合作和交流。



四年一度的世界盃，其重要性在於能夠營造一個基礎建設的大環境。而大灣區的優勢在於已經有非常優良的基本建設——高鐵、運輸網絡，以及不斷在興建的體育場館，只要增加一些資源，便能夠舉辦世界盃。相比之下，其他不少地方，例如今屆在卡塔爾舉辦世界盃，基本上是由零開始，在基建上投資巨大。

香港要重返國際舞台，就必須要舉辦一些具真材實料的國際大型項目，而不只是搞一些研討會、論壇、或搞一些自我感覺良好的國際公關活動。其實香港目前舉辦的大型國際活動少之又少，例如，香港政府一直強調的「設計營商周」 （Business of Design Week）恐怕已經沒有什麼國際影響力。

最大的問題是香港政府連自身的設計政策也不清不楚，質素非常低。看看政府各部門的logo（標誌）便知道現況如何。現在的香港並不是一個真正的世界級國際城市。香港當然累積了大量世界級的財富，但是沒有累積創新文化，香港政府和建制沒有upgrade 體制、升級系統。

香港舉辦世界盃會帶來很多好處，甚至應該爭取主辦亞運會這些國際體育活動。香港政府應該集中資源去辦這些項目，而不是辦沒什麼具體效用的招商活動。香港政府是不用招商的，因為香港已經具有吸引力，投資商家自然會來。香港政府目前要做的是改革自身的管治體制，由城市規劃、房屋政策、旅遊政策、文化體育政策等等都要改，當中涉及的是政府的運作問題而不是社會民間的問題。

香港民間要發展，香港政府卻成為最大的絆腳石，移除絆腳石的最好方法，就是舉辦真正的大型國際活動。首先，它有一個絕對的死線（Absolute Deadline） ，必然會發生。第二，政府要面對真正的國際機構、國際標準，需作自我調整，不可以用各式各樣的程序理由去抗拒改革。

只要問一問不同的產業業界就會知道，香港很多問題都是來自政府而不是來自民間，甚至可以說，目前香港發展最大的阻力來自香港政府。舉辦真正的大型國際項目能夠切實改變香港政府的習氣。政府進行系統性的改革是最重要的，要透過外在的力量去帶動改革，香港政府才能脫胎換骨，離開九十年代的陰影，進入二十一世紀的新管理模式。

香港帶動大灣區申請舉辦世界盃，必然會得到香港企業和社會的舉腳贊成和支持。特區政府應該集中力量去策劃研究如何成事，而不是又辦一些只把資源分散、其實根本不需要的項目。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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