多聲道｜年度漢字反映萬物高「漲」

2022年來到歲末，三個華人區新加坡、馬來西亞、台灣一年一度的年度漢字評選已經相繼出爐，而這三個地區的年度漢字投選結果竟然不約而同選「漲」為今年代表字。



由此可見，面對萬物高漲，物價漲個不停並非一個地區獨有的現象，而是各地普遍性、區域性、甚至國際性的大事件。三個華人區都選出「漲」為本年度漢字，反映了今年受到俄烏戰爭所累、全球能源吃緊、各國疫情未平、全球供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策、利率不斷調升等多重因素影響下，造成萬物飆升的結果。



來稿作者：陳文坪



新加坡《聯合早報》「字述一年」讀者投選活動中，「漲」字以近4000張票獲選為最能代表2022年的漢字。其他入圍漢字為韌、蕩、亂、戰、未、危、啟、勇和生。

而馬來西亞年度漢字評選結果，「漲」字獲得讀者的大力支持，其投票率高達25.4%而獲選。而在台灣，2022年度代表字共有55個候選字，最終拔得頭籌的也是「漲」字。可見，「漲」說明了這三個華人地區2022年物價高漲的社會現象。

今年百物騰漲，影響生活的方方面面。以食閣食物價格為例，年初與年尾的價格節節上升，相信許多人都能感受到。「漲」字得到華文媒體讀者的特別關注，可說是當下人們生活的一種「無奈」寫照。

百業蕭條物價卻攀升

「漲」能成為年度漢字，是時下貼切的註解，但也並非偶然冒出，是人民今年來的煎熬經歷。這一年來，疫情反反覆覆，百業蕭條不說，萬物卻節節攀升。人民不但無法維持先前的生活素質，反而下降不少。嚴格來說，都是萬物「漲」價惹出來的「禍根」。

2022年，冠病疫情進入第三個年頭，全球供應鏈繼續受到衝擊，貨運、海運、空運等等運輸費高企不下。二月份，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，戰事爆發後，油價應聲起漲，能源價格瞬間猛漲30%至50%，戰事持續至今未能結束，其影響幾乎波及各個行業。而全球糧倉的烏克蘭卻因俄羅斯軍艦武裝控制黑海海域而無法出口，世界糧食價格更是一路上揚，連帶各種物品、食品也高企不下。交通費也因油價上漲而增加。正如大多數打工人所言，除了工資沒漲，其它所有的東西都上漲了。可見，2022年是萬物漲、漲、漲的年頭。

新加坡絕大部分的食品都是進口的。國際市場糧價的上升，國內食品價格也如水漲船高的現象一樣漲高，使中低階層人民的生活首當其衝。政府不得不通過貨幣政策促進新元升值來抗通膨。與此同時，財政部也多次撥出鉅款充作「社區發展理事會鄰里購物券」（CDC Vouchers）、定心與援助配套現金補助和生活費特別補助，協助國人應付生活費上漲。

新加坡樓價不降反升 租金如同牛市

受冠病疫情與俄烏戰事的雙重衝擊，全世界的房地產價格都在往下調整，甚至出現無人問津的供需失衡現象。反而在星國，受物價與能源價格驅動，生產成本不斷上升，通脹嚴重，生活費高企之下，市場卻出現一個「怪」現象，房地產價格不降反升，一些價格不菲的新開樓盤不到一個月就賣個精光。而房子租金更是如同「牛市」，連續兩年裏每月增加。租約更新時，租金上漲30%屬於正常現象。

日前，獅城烏節路地段一棟舊樓明苑（Ming Arcade）成功以1億7200萬元的價格售出，比保留價高出超過三成。這個成交價相等於容積率每平方英尺（psf ppr）3125元，刷新尺價紀錄。此前最高尺價紀錄，是永久地契公寓柏園（Park House）在2018年以3億7550萬元脱售給香港信德集團（Shun Tak Holding），成交價相等於容積率每平方英尺2910元。

房地產價格反應一個國家或地區的經濟前景。但以新加坡的經濟增長來看，今年的通膨高於5%而經濟增長預估只有3.5%上下。可見，疫情大大沖擊了人們到其它國家、地區置業的一大「制約因素」。

中華民族有五千年曆史。中華漢字，博大精深。一句成語可概括一生、說明一役、解釋一賽；一個字可代表一年所發生的事件。2022年，比起其它的候選字而言，「漲」字更能體現與概述今年的物件高漲現象，也能代表着一年所發生或影響事件的年度漢字。

「漲」之過了頭，會否就是跌的開始？美國聯儲局12月14日又加息50個基點。聯邦基金利率上調到4.25%至4.5%，為15年來的最高水平。雖是這樣，2023年聯儲局還會繼續加息。

生活中，物價漲漲漲，意味着金錢越來越貶值，人民生活受到通脹的壓力不在話下。2022虎年，並沒有否極泰來之效，反而如同「漲潮猛於虎」，人民被高漲的物價壓得喘不過氣。因此，人們想祈盼2023年來個揚眉「兔」氣的話，是需要更大的能量儲蓄，才能達到「兔」飛猛進的推動力。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。