通脹與罷工中　勿讓弱者更弱

環球能源及食品價格持續上升，英國通脹久高不下，最新7月的消費者物價指數（CPI）同比上升10.1%，創下40年來新高。普遍預期英國通脹尚未見頂，到明年初CPI升幅可能達15%至18%。高通脹令英國工人的收入變相減少，社會不滿終引致罷工潮。



今年以來，英國已有多個工會發動工業行動，例如6月希斯路機場的英航員工便決定暑期罷工，上月底鐵路工會開始組織罷工活動，以至現在全英最大貨櫃碼頭菲力斯杜（Felixstowe）2,000名工人發動罷工。除此之外，包括郵政、英格蘭及威爾斯地區的刑事大律師也宣布將發動罷工。有傳聞指，數百萬從事公共服務的工人也正在醞釀秋季大罷工。

英國多地出現罷工潮，有垃圾無人處理。(AP）

罷工工會屬較有能力者

當下英國工會比起70年代全盛時期的礦業工會已經弱了不少，但能有工會組織工業行動的行業，相對於其他行業仍較有談判優勢。例如上月發動罷工的倫敦地鐵工會（RMT）便有數萬名成員，過去在2021、2017、2016、2015、2014年都發動過不同程度的罷工。另一邊廂，菲力斯杜港口工人的工會雖然只有不到2,000人，但包含了大部分碼頭員工，在與勞方談判上有更大的優勢。負責碼頭經營的母公司和記其實已經向工會開出加薪7%及每人一筆過500鎊的獎金，惟工會認為幅度不足而繼續工業行動。

能組織大型工會的行業，一般都有一個單一大僱主，而且有一定的專門技能，在社會上並非最弱勢的人。例如鐵路從業員的平均稅前年薪為約44,000鎊，即使包括較低薪的清潔工人等非技術人員，薪金中位數也達31,000鎊。而按菲力斯杜貨櫃碼頭的發言人指，工人的平均年薪高達43,000鎊。英國2021年的全職收入中位數及平均年薪分別為31,000及38,000鎊，可見這些發起工業行動的工會未算社會真正基層。

政府應幫助真正的弱勢

當然，這些工會或行業應該為自己爭取權益，這裏要說的只是雖然他們在社會及媒體上的聲音往往很大，但那些真正需要關注的人有時可能被社會忽視。

眾所周知通脹有累退性質，對於低收入人士基本物價的升幅對其生活品質影響更大。比起碼頭工人到底能加薪7%或是10%以上，社會上有很多更無助的人受到通脹更大影響。英國統計局資料顯示，2021年低薪最密集的行業為飲食及住宿、其次為娛樂、零售等。按英國媒體做的調查反映，低薪工種包括酒吧從業員、侍應、美容理髮師、託兒服務等，其年薪大約為15,000鎊至17,000鎊，遠低於平均水平。

英國通脹創40年新高並突破雙位數，多個行業醞釀大罷工。

這些基層行業大部分不少都是小商戶形式經營，很難組成強而有力的工會組織。而且它們多受疫情集中打擊，過去一年利潤大幅下降，根本沒有空間加薪，不少工作去年更已經減薪一成以上。這些基層今年又再碰上高通脹可謂百上加斤，而且鐵路和碼頭工會的罷工進一步打擊經濟，對他們更造成不對稱的影響。

這對於香港社會與政府也是一個提醒。能在社會上為自己發聲的人和團體很多時候都不一定是最需要幫助的弱者。例如近來經濟下行，便有不少人提出要「減辣」刺激樓市，又或是有人為粉嶺高球場作各種辯護。反倒是那些受打擊最大、最需要幫助的基層，往往是連發聲也欠缺渠道的真正弱勢。