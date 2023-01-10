多聲道｜公用事業貴乎專注本業　政府須做好把關工作

公用事業一向備受關注，因其營運優劣與民生息息相關。港鐵幾乎每個月也有故障，影響百萬計乘客，而電費飆升令市民叫苦，但「獨市」下大家根本無得揀，即使虧蝕中的巴士公司申請加價，坊間也會有質疑聲音。廣大市民最基本期望，是政府設立公平良好機制，監察各大公用事業做好本業，然而新一年首周，元旦起兩電正式加價約20%至45%，然後有新巴將軍澳翻車困31乘客，再有港鐵觀塘線故障服務受阻近一小時，當局真的有做好把關工作嗎？



來稿作者：徐毅興



「一鐵兩電三巴」是市民最耳熟能詳的公用事業，近期受到批評最多的是兩電，皆因政府2018年新訂立的《管制計劃協議》不似預期，中電與港燈仍可因應燃料費價格變動而加價，毋須經政府審批，造成今日局面。更值得深思的是，兩電在准許回報率8%確保穩賺下，有否做好本業？其中中電去年一單屯元天大停電事故，已經顯示其一直標榜的99%以上供電可靠度「招牌」，有點不堪一擊；最近中電向城規會申請將葵涌變電站，重建為一幢21層高的數據中心及變電站，總樓面約48.4萬平方呎，亦備受批評，被指不務正業，胡亂「踩過界」。

中電聲稱有關改建數據中心計劃符合政府提倡的「一地多用」原則，但根據2021年及2022年中期年報，其變電站由15,441個（包括副變電站）增至15,517個，短短一年多了76個，如果今次改建方案獲批，這個新業務一旦「得手」，隨時可成為其非本業的重大收入來源。不過，脫離本業的賺錢大計，往往最容易損手，去年中電就因為在澳洲能源對沖合約輸80億元，累公司上半年總虧損48.55億元，多年前「中電數碼」搞寬頻業務，也是失敗收場。雖然兩電是上市公司，但筆者認為，政府在其非管制計劃協議業務上，應要有更多介入，以確保其供電業務得以維持穩定，這對廣大老百姓以致市場公平原則尤關重要。

公用事業應專注核心業務

歷史告訴我們，公用事業一旦分心旁枝業務，很大機會影響核心業務的質素，港鐵就是一個好例子。港鐵與兩電有點類似，兩者都在政府直接或間接助長下，擁有壟斷優勢，港鐵沒有准許回報率，卻有被嘲為「只加不減」的票價調整機制，更頻頻獲政府批予車站上蓋發展權，在非本業上越賺越多，猶如變成一間地產巨企。

可是港鐵在車務方面，質素卻每況愈下，新線超支延誤不絕外，遠的不說，去年11月車門飛脫意外、12月有將軍澳線有車鈎緩衝器鬆開的嚴重事故，日前觀塘線又在繁忙時間發生信號故障。港鐵的不務正業，路人皆見，但在鐵路為主軸、沒有其他鐵路公司競爭下，每次事故後逾百萬乘客仍是要靠港鐵出行。政府要制衡港鐵比較難，因政府是港鐵大股東，筆者建議可在上蓋物業發展權方面盡量收緊，加入與車務質素相關的附帶條件，再在下次檢討票價機制時「加辣」，或有望令其重新專注本業。

相比之下，三間巴士公司在專注本業方面，一定比一鐵兩電好得多。大嶼山巴士、新巴及城巴、九巴都因疫情而虧蝕，故早前先後申請加價，現仍待政府審批，因三者主要收入就是車資，旁枝業務少得可憐，例如九巴，不計車身及車站廣告，頂多是賣巴士模型及一些附屬產品，即使曾向政府申請在交通交匯處開小賣店，也不獲批准。筆者認為，當局要加強監察的是其實是巴士意外率方面，持續虧蝕會否導致車長人手不足、工時太長等問題，關乎乘客安全，必須認真檢視，謹慎處理。

無論如何，新一屆政府搞好通關復常之餘，最貼身最影響市民日常生活的公用事業，當局也務必做好監管責任，應糾正的要盡快出手，應審批的加速處理，持同一把尺，確保交通運作安全暢順，供電穩定，市民日常生活安心，方是長期的關鍵任務。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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