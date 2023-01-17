黃冰芬｜香港高鐵復運　經濟兔氣揚眉

在兔年來臨之際，親人殷切期盼團聚之時，香港與內地三年來恢復通關，過去一個星期逐步有序推進全面通關進展良好，實現兩地相隔三年的親人在農曆新年前歡喜團聚；致敬兩地政府部門的緊密協調以及所有協助通關的工作人員，不辭勞苦，積極配合，有序順暢地推進全面通關。



來稿作者：黃冰芬



１月12日高鐵票預售一度出現排隊人龍及網上搶票的情況，可見巿民回鄕過年歸心似箭。昨日香港高鐵終於復運，出境電子化，便利性更高。在運載力更強的高鐵的帶動下，預示著香港經濟在兔年將可「兔氣揚眉」，人財興旺。

香港高鐵復運，無疑為香港疲弱的經濟，尤其為旅遊零售業，打了一支強心針。最新數據顯示，佔香港本地生產總值20%的進出口貿易，受累於全球經濟衰退，2022年11月本港整體出口和進口貨值按年分別大跌24.1%和20.3%，跌幅較10月更嚴峻。香港進出口貿易展望短期內將繼續面對巨大挑戰。

在此之際，中央政府支持香港通關無疑是一場及時雨，讓香港經濟得以「久旱逢甘露」。筆者期盼，藉着香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，政府要有通盤的復興本港經濟戰略，並加快融入國家發展大局。

在旅遊業方面，筆者認為，疫下香港增添了M+及香港故宮博物館這兩顆明珠，政府必須好好善用，以「文化之旅」作為後疫情時代本港旅遊業的重要宣傳賣點。只有為本港旅遊業注入更具吸引力的新內容，旅發局對外宣傳推廣，才能事半功倍。

在金融業方面，俄羅斯（13日）開始購買人民幣作為財富資金儲備，屆時俄羅斯央行將在莫斯科交易所(MOEX) 購買人民幣，這是國家在人民幣國際化進程中又值得喜慶的一日。人民幣的國際地位和需求正不斷增強，相信香港將大力度建成和鞏固全球最大離岸人民幣交易中心，既增強香港經濟發展動能，亦配合國家政策推動人民幣國際化，這是香港融入國家發展的最好策略。

香港經濟三年停擺，藉著高鐵復運，在兔年新春之際，筆者祝願香港經濟動如脫兔，「兔氣揚眉」，百業復甦，人人有工開；祝福香港市民兔年身體健康，大吉大利！

作者黃冰芬是港區第14屆全國人大代表當選人、香港再出發大聯盟總主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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