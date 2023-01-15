01社論｜讓世界重新開放起來

內地上星期日（1月8日）通關後，首五天出入境人次逾二百萬。亞洲國家率先再次見到不少中國遊客的身影，泰國更由副總理在曼谷機場歡迎首批重臨的中國旅客。泰銖踏入新年以來搶高超過三個百分點，亞洲新興貨幣普遍看漲。高盛更因為中國早於預期重新開放，估計歐元區今年度可以保持增長勢頭，避免陷入經濟衰退。



內地重新開放，對中國經濟以至環球經濟都是好事，對中國人以至外國人也是好事。簡單如幾個中國人去泰國旅行，先是航空公司有生意，旅行社也可能受惠，然後是泰國的酒店有客入住，零售商戶的貨品也能夠賣得出，還未算上遊客所得的觀光體驗和心理好處。而中國對外通關也不只是內地人出行，外國人也可以自由前往中國旅行，遊覽名山大川。開放旅遊本質上就是互惠互利、經濟共贏的最好例子。

韓國跟日本一樣，對中國入境的旅客實施較嚴的防疫措施，中國政府因而停發兩國公民的簽證（REUTERS/Kim Hong-Ji）

政治壓倒經濟的不幸

但在中國重新開放的此際，日本要求來自中國的旅客提交新冠檢測陰性證明，入境後亦要再接受核酸檢測，並限制航機只能使用東京成田、羽田機場、大阪關西及名古屋中部四個機場。韓國亦不遑多讓，同樣要求從中國入境的旅客出示檢測陰性結果證明，入境後要進行核酸檢測，以及航班只可使用仁川機場。入境防疫政策當然沒有問題，但日韓的措施唯獨針對中國旅客。而即使是日本官方的統計，中國開關前後前往當地的遊客陽性比率只是約三個百分點，數字比起香港放寬至「0+0」前的抵港旅客陽性比例還要低。維持着只針對來自中國旅客的防疫要求，無疑是科學為名、歧視為實，賠上兩地民眾的正常交流以及經濟活動。

在新冠疫情之前，中國人是在日本消費最多的遊客群體。而日本在經歴日元貶值至三十年低位之後，去年10月重新對遊客完全開放，正值最好時機藉着便宜的匯價吸引遊客，透過復甦旅遊業以振興經濟。但此際日本不但針對中國遊客，首相岸田文雄更與英國簽署防務協議，准許對方在日本部署軍隊，毫無疑問地劍指中國。在大洋彼岸，美國眾議院成立中國問題特別委員會，審查美國對中國的投資。不久前才勉強當選議長的麥卡錫，帶着要拉攏右翼政客以至兩黨主流支持的政治動機，明言對未來一個的重大擔憂是美國落後於中國。不甘後人、力爭上游是人之常情，但美國過去當然是有利可圖才會投資中國，現在推倒合作甚至要經濟脫鈎，本質上跟日本針對中國旅客差無幾，都是政治壓倒經濟。

從經濟利益的角度看，合作必然比起對抗好。這是為什麼在華關稅的問題上，美國財長耶倫和商務部長雷蒙多都支持減稅，壓抑物價通脹，紓緩民生開支。但美國國家安全顧問沙利文和國務卿布林肯卻未必這樣看，因為他們是從政治的角度出發。既然認定了中國是不可信任的，並要以維持美國當前地位為目標，即使經濟脫鈎是損人不利己，他們也會在所不惜。由特朗普政府到拜登這一屆的對華政策反覆矛盾，舉棋不定，反映的也是政治猜忌和經濟合作兩種思維的掙扎。當然總的來看，也是政治不幸地壓倒了經濟。

首爾明洞不少商戶期待遊客重臨。尤其是中國疫情前放寬了限韓令，赴韓遊客人數曾經創新高。（REUTERS/Kim Hong-Ji）

經濟是最大的內政和外交

但不論是美國總統拜登，或是日本首相岸田文雄，或是英國首相辛偉誠，他們的最大政治其實就是經濟。美國政府以及聯儲局這一年來，最大的任務就是盡快控制通脹，同時間避免經濟陷入衰退。日本要走出失落的三十年，要逆轉人才流失的趨勢，也要應對少子化和人口老化的壓力。英國更是不用多說，醫護人員罷工，鐵路工人罷工，最新連大學教職員也即將加入行列。這裏所說的任何一個經濟問題若是解決不了，都足以令民怨沸騰，甚至在下屆大選中「票債票償」。那麼經濟又怎不會是他們的最大政治？

從某一個角度看，拜登、岸田、辛偉誠跟習近平、莫迪以至盧拉都是一樣的，同樣面對着滿足人民生活需要的任務，同樣要以此維繫或者延長自己的執政地位。而且他們都可以透過彼此合作，不論是引入外資、出口貿易或是促進旅遊，來實現更好的經濟成果。所以在國與國、政府與政府之間，經濟從來也是他們的最大政治。近代歐洲殖民海外是因為經濟，美國克服大蕭條而一躍成為全球第一大國也是因為經濟，冷戰後長達三十年的全球化進程，也是由經濟合作以及自由貿易所推動。

現在說「全球化」，好像顯得過時。「脫鈎」才是這個時代的關鍵詞。但就如歴史沒有在冷戰後終結，民主也沒有因為特朗普已死，全球化也不會因為地緣政治或者新冠疫情而戛然而止。台積電在計劃設廠日本，而且考慮進駐歐洲；比亞迪打算加快在印度擴張市場，甚至不排除到當地生產汽車；去年中國出口再增長七個百分點，達到近3.6萬億美元的紀錄新高。政治上的逆全球化、去全球化思維仍未結束，但經濟上合作互惠的紅利仍然存在，並且是克服政治歧見、求同存異的最重要基礎。

中國1月9日的首班旅客抵達泰國後，獲副總理等政府官員歡迎。當地預計今年中國旅客人數將達到700至1000萬人次。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

要開放的不只是經貿旅遊

事實上，政治分歧從來都不是放棄合作、惡性鬥爭的理由。美國不是因為中國改行了西方民主而與之建交，也不是因為蘇聯結束了共產統治而緩和關係，老布殊在六四事件後更從未放棄與北京鞏固關係。恰恰相反，愈多的經濟合作，愈全面的接觸和交流，才是化解政治分歧的關鍵。就好像中日民眾不管因為歴史、政治或者疫情而有齟齬也好，當中國人到日本消費，日本人到中國觀光，每一句招呼、每一個交流，都讓彼此最真實地意識到歧視、隔閡、惡意是何等的不必要。

年終與歲首交接之間，秦剛接替王毅出任外交部長。他在卸任駐美大使之時，數算的是過去與美國各界多少交流，強調的是中美「你中有我、我中有你」而非「你輸我贏、你興我衰」。展開新職，他高舉的是和平、發展、合作、共贏的旗幟。顯而易見，中國外交不只以中美關係為核心議題，而且外交方針仍然都是一以貫之，以發展和合作來求同存異。秦剛首站出訪非洲，談投資、商發展，反映的都是經濟合作為先的硬道理。

經濟先行、政治次之的「吃飯哲學」，一些人看不起，認為低層次。他們自詡後物質主義，講求的是崇高的政治理念。但即使在英國，倫敦人還不是要為着加不加薪的問題而要聲嘶力竭？在香港，商戶小店還不是要期待着通關，遊客重臨，以恢復生意？中國重新開放，遊客往來可期，提醒着我們經濟的重要，交流的可貴。而所謂「開放」亦不只是經濟、旅遊、貿易的開放，更加應該是思想上的開放，不抗拒差異，不懼怕分歧。在社會撕裂、政治紛擾不休的當下，通關其實有着非常深邃的意義。