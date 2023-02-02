多聲道｜推動簡約公屋，何永賢有什麼可改進的地方？

新政府上任超過半年，如果問問市民大眾，有哪個官員和政策讓人印象深刻和難忘，我相信何永賢和房屋局必然位列頭三位。她和團隊在社交媒體，議會發言和公開活動中，都展現到新風，積極，公開透明，勤力接見不同的專業團體，定期走訪社區。與政界朋友聊天時，我們打趣地說，她好像身兼立法會議員和區議員的角色，頻頻落區走訪。



來稿作者：張景宜



與多位公關和從事公共事務的前輩和同行交流，她在社交媒體平台的發文也不錯，定期在 LinkedIn， Facebook 和 Instagram 分享工作，讓市民知道房屋局在做什麼和忙什麼。但是，在簡約公屋議題上，似乎為她和團隊帶來真正的挑戰和考驗，筆者嘗試提出一些建議，也好讓這個有利於民生和社區發展的政策有效落實。

第一、假如大家細心回看何永賢建築師的背景，她和一眾專業人員有別於政務官，規劃師，工程師和政治人物。建築師看重的是創新，設計以及社區營造。回望過去十多年的政府建策，大家應該會發現不少社區設施都有新的點子，也有不少項目獲得了國際獎項和肯定。換到今天她和房屋局的社交媒體，大家不難發現每張相，每條短片都用心製作，她可以說是將建築的美感，應用了在公共政策和公關推廣上。但是，面對簡約公屋項目上，她和團隊犯上了與立法會擴建撥款時同一個問題，就是在議會內未有進行足夠的廣泛諮詢和討論。不論是江玉歡，楊永杰，他們的出發點也沒有錯，從選址到簡約公屋造價等，何局長可以早一點先與各黨各派進行摸底和交流工作，先爭取了大多數議員的支持和肯定，甚或是最少獲得不反對的立場。

第二、局長應該很有信心地說出，何謂最好，哪些人會得益。成功的公關工作和持分者關係，是要讓受眾和受惠人士說出來。我相信沒有人會否定何局長的心，從她多次探訪劏房戶，與身邊官員和朋友訴說基層人士生活的慘況，她想解決問題的心不容置疑。同時，她也做到中央和特首要求，盡快交出計劃，定好了 KPI。一些評論在痛罵簡約公屋選址和造價時，彷彿忘記了過去十多年一直讓人詬病的公屋輪候時間和劏房戶捱租金問題等。住在啟德的中產，成功上車的公屋戶，又有誰不是受惠於當年政府低地價和劃出珍貴地段興建公屋單位。今天簡約公屋美好的地方，在於快，簡單和善用了空置的政府用地。舉例，啟德世運道用地，房屋局只是借了了未發展的短期空檔，局方已經明確表示用地的長遠規劃不變。房屋局這個時候，應該拿出過去多個與非政府組織合作的先例，舉出數以千計劏房戶在過去幾年，受惠於各大發展商借出用地，讓基層人士脫離劏房生活的例子，說服反對人士。

第三、何局長和團隊在公關工作和游說工作做了開始，就應該持續做下去。除了在局方和自身的平台展示立場，應該在不同的媒體，意見領袖和議員的專頁和 Instagram 大膽大幅度留言，辯論。既然 CBD2地位不變，就要向各大商會，發展商和最重要的中產群組說明。假如啟德連一個小小的簡約公屋群都容不下，我們今天香港還談什麼共融，公平和和諧。誰又不可以想像，一個基層年輕人受惠於今天的政策，平日下課後到啟德海濱走走，遙望著商業大廈努力工作，他日成為一個專業人士。同樣，在商業區內的餐廳，超市，商店，同樣需要不少的藍領勞動力，讓住在簡約公屋的居民就近上班，怎麼都是多贏的方案。

律己以嚴，待人以寬，香港難得遇上了一個勤力用心的女局長，她本來可以用一些花言巧語和花最少的力度，說說開拓郊野公園邊陲用地，定期發表政府會努力和很努力縮短公屋輪候時間的說辭就完成任期。不論是添馬的官員們，議會的民意代表，少數反對聲音和在周邊咀嚼政治花生的評論員，一起與房屋局攜手盡快實現這項德政，切實讓數以萬計的基層家庭盡快有個簡單的安樂窩。大家還不要忘記的一點是，今次的項目是沒有冷氣機附送的，是真正的簡約，這些受惠的人士得到的，也只是一間短期的租用單位，還要搬屋的，而他們，卻同樣是活在這片土地的香港人。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導，愛旅遊、美食及讀書。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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