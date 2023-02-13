多聲道｜「超級聯繫人」？ 香港先擴大「朋友圈」

特首李家超早前率團訪問中東，一共帶回13份合作備忘錄及意向書，雖然具體可以帶來多少經濟效益，仍屬未知之數。但中東之行預示了一個香港未來發展的重要方向：那就是香港發揮好國家的「國際超級聯繫人」的角色，既要保持與歐美西方的合作優勢，也不能忽視世界上還有其他機會，比如這一次的中東之行。



來稿作者：楊莉珊



這次中東之行帶來的最大價值就是告訴香港，世界那麼大，香港要善用「一國兩制」的靈活，積極拓寬世界級「朋友圈」，才能成為國家真正的超級聯繫人。今年適逢「一帶一路」倡議10周年，中東之行算是打了一記漂亮的開局球，未來是否可期，還看政府如何持續跟進。

港所交仍要爭取沙特阿美

這次中東行的一大焦點就是沙特國營石油巨企沙地阿美的海外上市計畫。據新聞資料顯示，該企業早在2015年上市時就已有意尋求海外上市，香港早已是選項之一，沙特阿美「貨比三家」後終在2019年底因作價較佳而選擇在沙特本地上市。

特首此行專程帶同港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin），擺明車馬就是要爭取沙地阿美來香港做海外上市。雖然特首回港後並未即時公布喜訊，但相信港交所一定會繼續爭取。

沙特除了石油豐富，資金也十分可觀，邀請沙特主權基金（Public Investment Fund，PIF）來港投資，是中東行的另一個焦點。沙特基金還有鄰國的阿聯酋的國家主權基金都有強勁資金，特首此行專程向PIF總裁介紹香港的投資機會，希望吸引對方來港投資，金管局也透露將會組團前往中東，動作十分積極，相信可為香港資本市場爭取到更多的「水源」。

特首李家超（左）和團隊與沙特阿拉伯石油公司（沙特阿美）總裁兼首席執行官Amin H. Nasser（中)會面。（李家超Facebook圖片）

香港須參與人民幣國際化

中東之行還有一個國家級任務，就是發展香港的人民幣市場。「人民幣國際化」是國家二十大的重點方向之一，香港能否提供人民幣結算服務、人民幣投資基預，都將對國家推動人民幣國際化有重大貢獻。中東作為石油的重大輸出地區，向來主要用美元結算，人民幣是否可在未來逐步成為美元可替代性的交易貨幣，香港人民幣市場有多活躍，將是最關鍵的因素。

除了金融方面，科技與專業服務也似乎找到商機。律政司副司長張國鈞也透露，當地官員與商界大多清楚了解香港的動態，他們十分關注在仲裁調解方面的溝通，希望加強與香港在這方面的合作，邀請香港法律專業人士到當地擔任仲裁員。而科技方面也是雙方關注的合作領域，香港的水耕蔬菜技術已在當地找到市場，相信其他創新科技領域會有更深入的合作空間。

香港與中東的合作可以是多方面的，但更重要的是，香港要藉由與中東市場的深度互動，向世界展示出香港貿易的多元化、專業化的商業機遇，而更重要的是，世界朋友可以藉由香港的協助，更輕易掌握中國發展的黃金機遇。而對於我們國家，香港若能「多交朋友」，賣出更寬廣的國際步伐，也可以協助國家走出歐美惡意圍堵的世界市場。另一方面，發揮好國家的「人民幣國際化」、「一帶一路」等發展策略，真正成為國際社會，與中華大市場的超級聯繫人，這樣的香港未來，才可以重新綻放東方之珠的光芒。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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